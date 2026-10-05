महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने राज्य के बाहर की गाड़ियों की जांच के लिए 13 दिन के अभियान की घोषणा की

महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड उन गाड़ियों की पहचान करने के लिए 13 दिन का स्पेशल इंस्पेक्शन अभियान शुरू किया है, जिनका इस्तेमाल महाराष्ट्र में तय समय-सीमा से ज़्यादा समय तक किया जा रहा है. न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह अभियान 5 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा और इसके लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राजेश नार्वेकर ने आदेश दिया है.

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इस जांच का मकसद राज्य के बाहर की सभी गाड़ियों पर रोक लगाना नहीं है. इसके बजाय, विभाग उन गाड़ियों पर ध्यान देगा जो एक साल से ज़्यादा समय से महाराष्ट्र में हैं, लेकिन राज्य में दोबारा रजिस्टर नहीं कराई गई हैं या जिन पर लागू राज्य मोटर वाहन टैक्स नहीं चुकाया गया है.

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 47 के तहत, एक राज्य में रजिस्टर्ड वाहन को दूसरे राज्य में 12 महीने तक रखा और इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर वाहन को इस अवधि से ज़्यादा समय तक दूसरे राज्य में रखना हो, तो मालिक को उस राज्य में नए रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए आवेदन करना होगा.



अगर कोई गाड़ी तय समय-सीमा से ज़्यादा समय तक पाई जाती है, तो ज़रूरत पड़ने पर उसे ज़ब्त किया जा सकता है. साथ ही, गाड़ी के दोबारा रजिस्ट्रेशन और लागू मोटर व्हीकल टैक्स की वसूली से जुड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है.

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट प्रवर्तन कार्रवाई का डिजिटल रिकॉर्ड रखेगा. रजिस्ट्रेशन नंबर, की गई कार्रवाई, ज़ब्त किए गए वाहन और वसूले गए टैक्स जैसी जानकारी गूगल शीट के ज़रिए रिकॉर्ड की जाएगी.

विभाग के अनुसार, इस अभियान का मकसद रजिस्ट्रेशन और टैक्स से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। यह कदम उन चिंताओं के बीच उठाया गया है कि कुछ वाहन मालिक अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन कम टैक्स वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में करवा सकते हैं, जबकि वे मुख्य रूप से महाराष्ट्र में उनका इस्तेमाल करते हैं.

री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और PUC सर्टिफिकेट, ज़रूरी फ़ॉर्म और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) जैसे दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है. जहाँ लागू हो, वहाँ फाइनेंसर की मंज़ूरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है.

इस विशेष अभियान के तहत, ज़रूरत पड़ने पर गाड़ियों को ज़ब्त करने के साथ-साथ, उनके री-रजिस्ट्रेशन और लागू मोटर वाहन टैक्स की वसूली से जुड़ी कार्रवाई भी की जाती है.