BE 6 vs हैरियर ईवी vs क्रेटा ईवी: कौन है असली इलेक्ट्रिक बॉस?

महिंद्रा नेहाल ही 2026 में BE 6 को एक बड़ा अपडेट दिया, जिसमे नए बैटरी के विकल्प, बेहतर इंटीरियर्स और इलेक्ट्रिक एसयूवी के नए वेरिएंट्स जोड़े गए. इस अपडेट के साथ नाम भी बदला है, अब एसयूवी के नाम में स्पोर्टेक भी जुड़ता है. चलिए देखते हैं हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और हैरियर ईवी के सामने कैसी लगती है.

कीमतें

महिंद्रा BE 6 टाटा हैरियर ईवी हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक कीमत (एक्स-शोरूम) Rs 19.45 - 26.95 लाख Rs 21.79 - 29.29 लाख Rs 18.03 - 24.49 लाख

कीमतों की बात करें तो क्रेटा इलेक्ट्रिक इन तीनों में सबसे सस्ती है, लेकिन दूसरी तरफ इसमे सबसे छोटे बैटरी पैक के विकल्प भी मिलते हैं. हैरियर ईवी तीनों में सबसे महंगी है, लेकिन यह अकेली है जो फुली-लोडेड ट्रिम्स पर डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव देती है. बीई6 स्पोर्टेक कीमत में बीच में आती है.

आयाम

महिंद्रा BE 6 टाटा हैरियर ईवी हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक लेंथ 4371 mm 4607 mm 4304 mm विड्थ 1907 mm 1922 mm 1790 mm हाइट 1627 mm 1740 mm 1655 mm व्हीलबेस 2775 mm 2741 mm 2610 mm बूट कैपेसिटी 455 लीटर्स / 45 लीटर्स (फ्रंक) 502 लीटर्स / 35-67 लीटर्स (फ्रंक) 433 लीटर्स / 21 लीटर्स (फ्रंक)

आकार के हिसाब से हैरियर बाकी दोनों से बड़ी है. टाटा, महिंद्रा और हुंडई दोनों से लंबी, चौड़ी और ऊंची है, और बूट स्पेस भी सबसे ज्यादा इसी में है. टाटा व्हीलबेस मे नहीं जीतती; यह BE 6 के पास है, जो लगभग 34 mm लंबी है.

क्रेटा तीनों एसयूवी में सबसे छोटी है, और इसमे सामान रखने की जगह भी सबसे कम मिलता है.

पावरट्रेन्स

महिंद्रा BE 6 टाटा हैरियर ईवी हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक मोटर सिंगल मोटर आरडब्ल्यूडी सिंगल मोटर आरडब्ल्यूडी / डुअल मोटर एडब्ल्यूडी सिंगल मोटर एफडब्ल्यूडी पावर 170 kW / 180 kW / 210 kW 175 kW (रियर मोटर) / 116 kW (फ्रंट मोटर) 99 kW / 126 kW टॉर्क 360 Nm 315 Nm / 504 Nm 255 Nm बैटरी 59 kWh / 70 kWh / 79 kWh 65 kWh / 75 kWh 42 kWh / 51.4 kWh रेंज (क्लेम्ड) 573-708 km 538-627 km 420-510 km

क्रेटा और हैरियर दोनों मौजूदा पेट्रोल या डीज़ल मॉडल्स के इलेक्ट्रिक रूप हैं. वहीं बीई6 को महिंद्रा 'बॉर्न इलेक्ट्रिक' कहती है - यह एक ऐसे ईवी प्लेटफॉर्म पर बनी कार है जिसका लाइन-अप में कोई इंटरनल कम्बशन इसकी बराबरी पे नहीं है.

फंडामेंटल्स की बात करें तो क्रेटा अलग ही खड़ी होती है क्योंकि यह एक फ्रंट व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक एसयूवी है. BE 6 में रियर-व्हील ड्राइव है, जबकि हैरियर ईवी रियर-व्हील ड्राइव या ऑल-व्हील ड्राइव विकल्प में आती है.

पावर के मामले में बीई6 सिंगल मोटर सेट-अप के लिए अधिकतम पावर और टॉर्क देती है, हालांकि मोटर आउटपुट बैटरी साइज के हिसाब से बदलता है. मोटर 59 kWh बैटरी के साथ 170 kW, 70 kWh बैटरी के साथ 180 kW और 70 kWh बैटरी के साथ 210 kW पावर देता है. इसी तरह क्रेटा का उत्पादन भी बैटरी साइज के हिसाब से बदलता है, मोटर 42 kWh बैटरी के साथ 99 kW और बड़ी 51.4 kWh बैटरी के साथ 126 kW उत्पन्न करता है. दोनों एसयूवी में टॉर्क तकरीबन एक जैसा है.

हैरियर तीनों में सबसे ताकतवर है, क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव में अगली इलेक्ट्रिक मोटर भी है. टाटा कुल पावर आउटपुट का आंकड़ा नहीं बताती, लेकिन कहती है कि फ्रंट मोटर अकेला 116 kW पावर देता है. रियर मोटर सभी रियर-व्हील ड्राइव वेरिएंट्स में बैटरी साइज से कता नज़र 175 kW और 315 Nm बनाता करता है. एडब्ल्यूडी वेरिएंट्स के लिए पीक टॉर्क 504 Nm है.

रेंज की बात करें तो क्रेटा 510 km तक की रेंज के साथ पीछे है (बैटरी पर निर्भर करता है). हैरियर मोटर और बैटरी के हिसाब से 627 km तक की रेंज देती है, जबकि बीई6 सबसे बड़ी बैटरी पैक के साथ 708 km तक की रेंज का दावा देती है.

फीचर्स

महिंद्रा BE 6 टाटा हैरियर ईवी हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक टचस्क्रीन 12.3-इंच 14.5-इंच 10.25-इंचेस फ्रंट पैसेंजर डिस्प्ले 12.3-इंच एनए एनए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 12.3-इंच 10.25-इंच 10.25-इंचेस ऑडियो 16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो विद डॉल्बी एटमॉस 10-स्पीकर जेबीएल ब्लैक 8-स्पीकर बोस फ्रंट सीट एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिक (ड्राइवर ओनली) इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्रंट सीट वेंटिलेशन येस येस येस सनरूफ पैनोरमिक फिक्स्ड ग्लास पैनोरमिक पैनोरमिक एडास लेवल 2+ लेवल 2 लेवल 2 कैमरास 540 डिग्री 540 डिग्री 360 डिग्री पावर्ड टेलगेट हां हां नो वायरलेस चार्जर फ्रंट फ्रंट फ्रंट/रियर हैंड्स फ्री पार्किंग हां हां नो रिमोट-बेस्ड मैनूवरिंग हां हां नो

फीचर्स में क्रेटा फिर से हैरियर और बीई6 के बराबर नहीं हो पाती. क्रेटा ईवी को क्रेटा –इंजन जैसी ही फीचर्स लिस्ट मिलती है, जिसमे डैशबोर्ड के ऊपर ट्विन 10.25-इंच स्क्रीन्स, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, लेवल 2 एडास, 360-डिग्री कैमरा और बहुत कुछ शामिल है.

हैरियर और BE 6 ज्यादा फ्लैशी फीचर्स ऑफर करती हैं, जैसे हैंड्स-फ्री पार्किंग जैसी टेक - हैरियर ईवी का सिस्टम कई सिनेरियोज़ कवर करता है जैसे पैरेलल, परपेंडिकुलर, एंगुलर, और एक 'एनीवेयर पार्किंग' फंक्शन भी, जिसमे ड्राइवर कोई भी खाली जगह सेलेक्ट कर सकता है जो इतनी बड़ी हो और कैमरास में दिख रही हो. बीई6 और हैरियर ईवी रिमोट-बेस्ड फीचर भी देते हैं, जिससे यूज़र्स सिर्फ की चाबी के ज़रिए गाड़ी को टाइट पार्किंग में अंदर-बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

कौनसी इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदनी चाहिए?

यहां हर इलेक्ट्रिक एसयूवी की अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं. बीई6 और हैरियर ईवी दोनों 70 kWh से ज्यादा के बैटरी पैक्स ऑफर करती हैं जो प्रॉपर लॉन्ग-डिस्टेंस कैपेबिलिटीज़ का वादा करते हैं. क्रेटा की तुलना में, यह लंबी रेंज देती है लेकिन छोटे बैटरी पैक के विकल्प की वजह से महिंद्रा और टाटा से पीछे रह जाती हैं. फिर भी, क्रेटा सभी ट्रिम्स में इस ग्रुप की सबसे सस्ती है, जबकि हैरियर ईवी कुछ महंगी है खासकर अगर आप एडब्ल्यूडी लेते हो. लेकिन हैरियर इसे बहुत सारी तकनीक से समर्थन करती है, जिसमे हैंड्स-फ्री पार्किंग फंक्शन्स, लेवल 2 एडास, जेबीएल ब्लैक ऑडियो सिस्टम, डिजिटल रियर-व्यू मिरर, और सेंट्रल टचस्क्रीन के लिए सैमसंग क्यूएलईडी टेक शामिल है.

वहीं बीई6 अपनी अलग पहचान बनाती है, ऐसी स्टाइलिंग के साथ जो इस कीमत में किसी और के पास नहीं है, और टेक की पूरी फौज के साथ. वेरिएंट के हिसाब से आपको डैशबोर्ड पर तीन डिस्प्ले, सेंट्रल टचस्क्रीन के लिए डेडिकेटेड गेमिंग मोड्स, 18-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, टेलगेट पर डिजिटल कस्टम मैसेज रीडआउट बार और

बहुत कुछ मिलता है.