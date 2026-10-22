महिंद्रा बोलेरो बोल्ड एडिशन 2026 के त्योहारी सीजन में कर रही दमदार वापसी

महिंद्रा ने 2026 के त्योहारी सीजन के लिए बोलेरो 'बोल्ड एडिशन' का एक नया वर्ज़न पेश किया है. इससे पहले इसे 2025 के त्योहारी सीजन में भी पेश किया गया था. इस बार के 'बोल्ड एडिशन' में पिछले साल वाले डार्क कॉस्मेटिक एलिमेंट्स को हटाकर, इसके बाहरी हिस्से और कैबिन में ब्रॉन्ज़ रंग की नई डिटेलिंग दी गई है, साथ ही इसमें कुछ नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं. 2026 का यह 'बोल्ड एडिशन' SUV के लिए एक एक्सेसरी पैकेज के तौर पर उपलब्ध होगा.

बाहरी हिस्से की बात करें तो, बोलेरो बोल्ड एडिशन के बाहरी हिस्से में ब्रॉन्ज़ रंग के एक्सेंट दिए गए हैं. ये ग्रिल, फ्रंट बंपर, विंग मिरर केसिंग और साइड बॉडी मोल्डिंग पर देखे जा सकते हैं. बोल्ड एडिशन पैकेज में SUV के लिए ब्रॉन्ज़-फिनिश वाले अलॉय व्हील और रूफ रेल भी शामिल हैं.

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अंदर की तरफ, ब्रॉन्ज़ थीम अपहोल्स्ट्री में भी देखने को मिलती है. 'बोल्ड एडिशन' पैकेज के तहत बोलेरो में काले और ब्रॉन्ज़ रंग के लेदरेट सीट कवर दिए गए हैं. साथ ही, ग्राहकों को एक रिवर्स कैमरा भी मिलता है, जिसका डिस्प्ले सेंट्रल टचस्क्रीन पर दिखाई देता है. इस एक्सेसरी बंडल में इस एडिशन के लिए खास तौर पर तैयार किए गए फ्लोर मैट भी शामिल हैं.

मैकेनिकल तौर पर बोलेरो में कोई बदलाव नहीं किया गया है; इसमें पहले की तरह ही 1.5-लीटर mHawk75 डीजल इंजन मिलता है। यह इंजन 75 bhp की ताकत और 210 Nm का टॉर्क पैदा करता है और इसके साथ स्टैंडर्ड तौर पर 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है.