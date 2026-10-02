logo
Select City

महिंद्रा की इलेक्ट्रिक SUVs ने 18 महीनों में 1 लाख बिक्री का आंकड़ा पार किया

कारएंडबाइक-टीम
last published date : 2 October 2026, 23:17 IST
हमें फॉलो करें
महिंद्रा की इलेक्ट्रिक SUVs ने 18 महीनों में 1 लाख बिक्री का आंकड़ा पार किया
हाइलाइट्स
  • पहली SUVs की डिलीवरी मार्च 2025 में शुरू हुई थी.
  • XEV 9S महिंद्रा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली EV है.
  • ब्रांड अगले 5 सालों में 6 नई EVs लॉन्च करेगा.

देश की बड़ी कार कंपनी महिंद्रा ने घोषणा की है कि उसकी इलेक्ट्रिक SUVs ने लॉन्च के बाद से देश में 1 लाख बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. महिंद्रा को यह लक्ष्य हासिल करने में लगभग डेढ़ साल का समय लगा, क्योंकि XEV 9e और BE 6 की डिलीवरी मार्च 2025 में शुरू हुई थी. हालांकि, ये SUVs असल में नवंबर 2026 में लॉन्च की गई थीं. XEV 9S को इसके एक साल बाद लॉन्च किया गया था और अभी यह देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है, जिसने कई सस्ती कारों को पीछे छोड़ दिया है.

Mahindra BE SU Vs 2022 08 15 T14 09 18 200 Z

ये SUVs 'बॉर्न इलेक्ट्रिक INGLO' प्लेटफॉर्म पर बनी हैं, जिसका इस्तेमाल भविष्य में महिंद्रा के कई अन्य इलेक्ट्रिक मॉडल्स में भी किया जाएगा. ब्रांड इन SUVs को बाज़ार में आकर्षक बनाए रखने के लिए इनमें लगातार अपडेट देता रहा है. हाल ही में इसने BE 6 Sporteq लॉन्च किया, जो SUV का एक ज़्यादा एडवांस्ड मॉडल है और इसमें ज़्यादा फीचर्स और एक अतिरिक्त बैटरी पैक का विकल्प मिलता है. कंपनी ने Sporteq Formula E एडिशन के साथ-साथ 9S का 6-सीटर वर्शन भी हाल ही में लॉन्च किया है.

यह भी पढ़ें: महिंद्रा XEV 9S और XEV 9e अब BaaS के साथ उपलब्ध, कीमतें रु.12.65 लाख से शुरू

SUVs को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए, महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक SUVs पर 'बैटरी-एज़-ए-सर्विस' (BaaS) का विकल्प भी देना शुरू किया है, जिसकी शुरुआती कीमत रु 12.65 लाख(एक्स-शोरूम) है. बिक्री का यह सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि ब्रांड ने पहले ही अगले 5 सालों में 6 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लॉन्च करने की घोषणा कर दी है. हालाँकि, इस साल महिंद्रा की ओर से कोई नई इलेक्ट्रिक कार देखने की संभावना कम है, क्योंकि कंपनी पहले ही पुष्टि कर चुकी है कि उसकी अगली EV 2027 में ही आएगी.

# mahindra# mahindra electric SUV# mahindra xev9e# mahindra xev 9s# mahindra be 6# Cars# Electric Cars# Auto Industry# Cover Story
कारएंडबाइक-टीम
car&bike Team
Read all latest news and reviews from car&bike Team

संबंधित समाचार

81 Years And Counting – The Mahindra Saga
1 मिनट पढ़ें
81 साल और आगे का सफ़र – महिंद्रा की दिलचस्प और अनोखी कहानी
Mahindra Thar ROXX vs Force Gurkha 5-Door: Which Off-Roader Is Better for Daily Use?
1 मिनट पढ़ें
महिंद्रा थार रॉक्स Vs फोर्स गोरखा 5-डोर: रोज़ाना इस्तेमाल के लिए कौन सी ऑफ़-रोडर बेहतर?
2027 Mahindra Thar 3-Door Facelift Launched As 'Thar OG', Priced From Rs 10.32 Lakh
3 मिनट पढ़े
2027 महिंद्रा थार 3-डोर फेसलिफ्ट 'थार OG' के तौर पर लॉन्च, कीमत रु.10.32 लाख से शुरू
Mahindra XEV 9S, XEV 9e Now Available With BaaS; Prices Start At Rs 12.65 Lakh
1 मिनट पढ़ें
महिंद्रा XEV 9S और XEV 9e अब BaaS के साथ उपलब्ध, कीमतें रु.12.65 लाख से शुरू
Amitabh Bachchan Buys Mahindra BE6 Electric SUV
2 मिनट पढ़े
अमिताभ बच्चन ने खरीदी महिंद्रा BE6 इलेक्ट्रिक एसयूवी

नई कारें

आने वाली कारें

अन्य विषय देखें
ट्रेंडिंग समाचारकार समाचारइलेक्ट्रिक कार समाचारबाइक समाचारतुलनामोटरस्पोर्ट्सआने वाली कार समाचार

ताज़ा ख़बरें और रिव्यू

कार से जुड़ी ताज़ा ख़बरें
  • पत्रिका
  • News
  • महिंद्रा की इलेक्ट्रिक SUVs ने 18 महीनों में 1 लाख बिक्री का आंकड़ा पार किया