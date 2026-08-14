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महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पिक-अप वैश्विक स्तर पर हुई पेश, भारत में 2027 में होगी लॉन्च

स्कॉर्पियो लाइफ़स्टाइलर (जिसे इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ़ 'लाइफ़स्टाइलर' कहा जाता है) 2023 में पेश किए गए 'ग्लोबल पिक-अप कॉन्सेप्ट' का प्रोडक्शन-रेडी वर्जन है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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3 मिनट पढ़े

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प्रकाशित अगस्त 14, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • 2023 ग्लोबल पिक-अप कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन भारत में लॉन्च होगा
  • 2023 कॉन्सेप्ट के मुकाबले इसमें स्टाइलिंग में बहुत कम बदलाव किए गए हैं
  • इसे इंटरनेशनल मार्केट में महिंद्रा लाइफस्टाइलर के तौर पर बेचा जाएगा

महिंद्रा ने 2023 ग्लोबल पिक-अप कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन-रेडी वर्जन पेश किया है, और हाँ, यह भारत में भी आ रहा है! भारत में इसे 'स्कॉर्पियो लाइफ़स्टाइलर' (और ग्लोबल मार्केट में सिर्फ़ 'लाइफ़स्टाइलर') नाम दिया गया है. यह महिंद्रा की ओर से भारत में लाइफ़स्टाइल पिक-अप मार्केट में स्कॉर्पियो ब्रांड के साथ दूसरी कोशिश है; इससे पहले 2007 में स्कॉर्पियो गेटअवे आई थी, जिसका भारत में कोई सक्सेसर नहीं आया. ग्लोबल लेवल पर कहानी अलग थी, जहाँ तीसरी-पीढ़ी की स्कॉर्पियो (अब स्कॉर्पियो क्लासिक) से ग्लोबल मार्केट के लिए पिक-अप ट्रक की दूसरी जेनरेशन बनी.

यह भी पढ़ें: महिंद्रा स्कॉर्पियो-N पिकअप आज होगी पेश, जानें क्या होगी उम्मीद

Mahindra Scorpio Lifestyler 2

महिंद्रा ने कहा है कि स्कॉर्पियो लाइफ़स्टाइलर को अप्रैल 2027 तक भारत में लॉन्च किया जाएगा और इसकी शुरुआती कीमत रु.19.79 लाख (एक्स-शोरूम) से कम होगी.

 

महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफ़स्टाइलर: डिज़ाइन

Mahindra Scorpio Lifestyler 1

डिज़ाइन की बात करें तो, 2023 का कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन मॉडल के काफी करीब लग रहा था और फाइनल वर्जन में किए गए बदलाव बहुत मामूली हैं. कॉन्सेप्ट के 3D मेश यूनिट की जगह अब नए हनीकॉम्ब-स्टाइल ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है. मेश-स्टाइल वाले निचले हिस्से (लोअर इनटेक) को वैसे ही रखा गया है, साथ ही L-शेप की LED डे-टाइम रनिंग लैंप वाली पतली प्रोजेक्टर हेडलाइट्स भी बरकरार हैं. फॉग लैंप हाउसिंग में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, हालांकि हाउसिंग के चारों ओर लगी LED लाइटिंग की दूसरी स्ट्रिप को हटा दिया गया है। पिक-अप के आगे की तरफ एक बुल बार भी लगा है, हालांकि यह शायद एक एक्सेसरी है.

Mahindra Scorpio Lifestyler 3

साइड से भी इसका डिज़ाइन कॉन्सेप्ट मॉडल से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है; डिस्प्ले पर मौजूद गाड़ियों में व्हील आर्च के ऊपर मोटे क्लैडिंग लगे हैं. वहीं, गाड़ी का पिछला हिस्सा भी कॉन्सेप्ट मॉडल जैसा ही है, बस टेलगेट के किनारे पर एक पतली तीसरी स्टॉप लाइट जोड़ी गई है.

 

महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफ़स्टाइलर: कैबिन

Mahindra Scorpio Lifestyler cabin

महिंद्रा ने सिर्फ़ लाइफ़स्टाइलर के कैबिन की तस्वीरें दिखाई हैं, जिनसे पता चलता है कि जिस SUV पर यह आधारित है, उसके मुकाबले इसका कैबिन काफ़ी बदला हुआ है. डैशबोर्ड का डिज़ाइन बॉक्सी और लेयर्ड है, जिसमें एक बड़ी पोर्ट्रेट-स्टाइल टचस्क्रीन है जो डैश की ऊंचाई से लेकर सेंट्रल फ़्लोर कंसोल तक फैली हुई है. इसके साथ एक फ़्री-स्टैंडिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है. कैबिन में डैशबोर्ड और दरवाज़ों पर सॉफ्ट-टच सरफ़ेस भी दिख रहे हैं, साथ ही इसमें महिंद्रा का नया, ज़्यादा चौकोर आकार वाला स्टीयरिंग व्हील भी है.

 

महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफ़स्टाइलर: पावरट्रेन

महिंद्रा ने अभी तक स्कॉर्पियो लाइफ़स्टाइलर के पावरट्रेन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें स्कॉर्पियो-N वाले इंजन ही इस्तेमाल किए जाएंगे. इस पिक-अप में मुख्य इंजन के तौर पर जाना-पहचाना 2.2-लीटर mHawk डीज़ल इंजन मिल सकता है, जबकि यह देखना बाकी है कि 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया जाएगा या नहीं. स्कॉर्पियो-N की तरह ही, उम्मीद है कि लाइफ़स्टाइलर के कुछ वेरिएंट्स में भी 4x4 का फ़ीचर मिलेगा.

Mahindra Scorpio Lifestyler 4

महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफ़स्टाइलर: प्रतिद्वंद्वी

स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर का मुकाबला भारतीय बाज़ार में हाल ही में लॉन्च हुई नई-पीढ़ी की टोयोटा हायलक्स और लंबे समय से चल रही इसुजू D-मैक्स वी-क्रॉस से होगा.

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महिंद्रा Scorpio Lifestyler

महिंद्रा Scorpio Lifestyler

एक्सपेक्टेड प्राइस : ₹ 19.79 - 23 लाख

एक्सपेक्टेड लॉन्च : Apr 19, 2027

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