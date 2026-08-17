महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफ़स्टाइलर पिक-अप: तस्वीरों में

महिंद्रा ने आधिकारिक तौर पर स्कॉर्पियो N पर आधारित पिक-अप,स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर को रु.19.79 लाख में पेश किया है. स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर का मुकाबला मुख्य रूप से इसुजु वी-क्रॉस और टोयोटा हायलक्स से होगा. भारत में पिक-अप सेगमेंट बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है. आइए, बिल्कुल नई स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पर करीब से नज़र डालें और जानें कि इसमें क्या-क्या खास है.

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रीडिज़ाइन किए गए फ्रंट बंपर और हेडलाइट हाउसिंग के साथ, लाइफ स्टालर दिखने में स्कॉर्पियो N एसयूवी से बिल्कुल अलग लगती है, भले ही यह उसी प्लेटफॉर्म पर बनी हो.

2007 में, महिंद्रा ने भारत के लाइफ़स्टाइल पिक-अप सेगमेंट में कदम रखने की अपनी पहली कोशिश के तौर पर स्कॉर्पियो गेटअवे लॉन्च की थी. महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफ़स्टाइलर, भारत के बढ़ते पिक-अप सेगमेंट में कंपनी की दूसरी कोशिश है.

इसके फ्रंट में ग्रिल के उभरे हुए हिस्सों पर टेक्सचर्ड और लेयर्ड क्रोम एलिमेंट्स दिए गए हैं. ज़्यादा फ़ंक्शनैलिटी के लिए, इसमें ग्रिल के नीचे दो टो हुक भी दिए गए हैं.

स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) मिलेगा. महिंद्रा ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें कम से कम लेवल 2 ADAS सिस्टम मिलेगा.

यह 18-इंच के पहियों और 255-सेक्शन वाले टायरों पर चलती है और इसके चारों पहियों में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं.

इसमें 360-डिग्री कैमरा सेटअप नहीं है; हालाँकि, इस साइज़ के पिकअप के लिए यह एक ज़रूरी फ़ीचर है.

स्कॉर्पियो लाइफ़स्टाइलर में डीज़ल पावरट्रेन मिलेगा, लेकिन उम्मीद है कि इसे डीज़ल और पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा, जिसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प होगा.

महिंद्रा ने कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं दिए हैं, लेकिन गाड़ी की लंबाई को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसमें काफी जगह वाला बेड है, जिसमें बहुत सारा सामान रखा जा सकता है.

इसके बेड के अंदर एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है. यह थ्री-पिन सॉकेट नहीं, बल्कि एक स्टैंडर्ड 12V चार्जिंग पोर्ट है, जो कैंपिंग या ऑफ़-रोडिंग के दौरान काम आ सकता है.

इसका रियर कैमरा बंपर पर लगने के बजाय टेलगेट खोलने वाले हैंडल पर लगा है, जिससे इसके खराब होने या टूटने का खतरा कम हो जाता है.

इसकी टेललाइट्स 'ग्लोबल पिक-अप कॉन्सेप्ट' से ली गई हैं, जिसे हमने 2023 में देखा था.

टेलगेट के किनारे के पास एक पतली तीसरी स्टॉप लैंप जोड़ने के अलावा, इसका पिछला हिस्सा कॉन्सेप्ट जैसा ही है.

यह काले, नीले, पीले, लाल, ग्रे, सिल्वर और सफ़ेद रंगों में उपलब्ध होगा.

तस्वीरों में डैशबोर्ड का डिज़ाइन बॉक्सी और लेयर्ड है, जिसमें एक बड़ा पोर्ट्रेट-ओरिएंटेड टचस्क्रीन है जो सेंटर कंसोल तक फैला हुआ है. इसके साथ एक फ्री-स्टैंडिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है.

महिंद्रा अप्रैल 2027 तक भारत में स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर लॉन्च करेगी और उसने कन्फर्म किया है कि इस पिकअप की शुरुआती कीमत रु.19.79 लाख से कम होगी.