महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफ़स्टाइलर पिक-अप: तस्वीरों में

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
एमजी हेक्टर हॉक ईवीकिया सोरेंटोरेनो क्विड ईवीऑडी New Q3
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डयामाहा आरहोंडाएथर ई एल 01ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफ़स्टाइलर पिक-अप: तस्वीरों में

इंटरनेशनल मार्केट में 'लाइफस्टाइलर' नाम से जानी जाने वाली स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर, भारत में बिकने वाली स्कॉर्पियो N पर आधारित है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

3 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 17, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • आज इसे दुनिया भर में पेश किया गया; कीमतें रु.19.79 लाख से शुरू होती हैं.
  • भारत में लॉन्च अप्रैल 2027 में तय है
  • इसे अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में 'लाइफस्टाइलर' नाम दिया जाएगा

महिंद्रा ने आधिकारिक तौर पर स्कॉर्पियो N पर आधारित पिक-अप,स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर को रु.19.79 लाख में पेश किया है. स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर का मुकाबला मुख्य रूप से इसुजु वी-क्रॉस और टोयोटा हायलक्स से होगा. भारत में पिक-अप सेगमेंट बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है. आइए, बिल्कुल नई स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पर करीब से नज़र डालें और जानें कि इसमें क्या-क्या खास है.

 

यह भी पढ़ें: महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पिक-अप वैश्विक स्तर पर हुई पेश, भारत में 2027 में होगी लॉन्च

MNA 05819

रीडिज़ाइन किए गए फ्रंट बंपर और हेडलाइट हाउसिंग के साथ, लाइफ स्टालर दिखने में स्कॉर्पियो N एसयूवी से बिल्कुल अलग लगती है, भले ही यह उसी प्लेटफॉर्म पर बनी हो.

PXL 20260814 150019441 jpg

2007 में, महिंद्रा ने भारत के लाइफ़स्टाइल पिक-अप सेगमेंट में कदम रखने की अपनी पहली कोशिश के तौर पर स्कॉर्पियो गेटअवे लॉन्च की थी. महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफ़स्टाइलर, भारत के बढ़ते पिक-अप सेगमेंट में कंपनी की दूसरी कोशिश है.

Screenshot 2026 08 15 113418

इसके फ्रंट में ग्रिल के उभरे हुए हिस्सों पर टेक्सचर्ड और लेयर्ड क्रोम एलिमेंट्स दिए गए हैं. ज़्यादा फ़ंक्शनैलिटी के लिए, इसमें ग्रिल के नीचे दो टो हुक भी दिए गए हैं.

ADAS

स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) मिलेगा. महिंद्रा ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें कम से कम लेवल 2 ADAS सिस्टम मिलेगा.

Scorpio Alloys

यह 18-इंच के पहियों और 255-सेक्शन वाले टायरों पर चलती है और इसके चारों पहियों में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं.

Screenshot 2026 08 15 114034

इसमें 360-डिग्री कैमरा सेटअप नहीं है; हालाँकि, इस साइज़ के पिकअप के लिए यह एक ज़रूरी फ़ीचर है.

Screenshot 2026 08 15 114414

स्कॉर्पियो लाइफ़स्टाइलर में डीज़ल पावरट्रेन मिलेगा, लेकिन उम्मीद है कि इसे डीज़ल और पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा, जिसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प होगा.

Screenshot 2026 08 15 115716

महिंद्रा ने कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं दिए हैं, लेकिन गाड़ी की लंबाई को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसमें काफी जगह वाला बेड है, जिसमें बहुत सारा सामान रखा जा सकता है.

Screenshot 2026 08 15 115807

इसके बेड के अंदर एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है. यह थ्री-पिन सॉकेट नहीं, बल्कि एक स्टैंडर्ड 12V चार्जिंग पोर्ट है, जो कैंपिंग या ऑफ़-रोडिंग के दौरान काम आ सकता है.

Screenshot 2026 08 15 115655

इसका रियर कैमरा बंपर पर लगने के बजाय टेलगेट खोलने वाले हैंडल पर लगा है, जिससे इसके खराब होने या टूटने का खतरा कम हो जाता है.

Screenshot 2026 08 15 115250

इसकी टेललाइट्स 'ग्लोबल पिक-अप कॉन्सेप्ट' से ली गई हैं, जिसे हमने 2023 में देखा था.

Scorpio Lifestyler Rear

टेलगेट के किनारे के पास एक पतली तीसरी स्टॉप लैंप जोड़ने के अलावा, इसका पिछला हिस्सा कॉन्सेप्ट जैसा ही है.

PXL 20260814 145637515 jpg

यह काले, नीले, पीले, लाल, ग्रे, सिल्वर और सफ़ेद रंगों में उपलब्ध होगा.

Interior Reef 2 cropped

तस्वीरों में डैशबोर्ड का डिज़ाइन बॉक्सी और लेयर्ड है, जिसमें एक बड़ा पोर्ट्रेट-ओरिएंटेड टचस्क्रीन है जो सेंटर कंसोल तक फैला हुआ है. इसके साथ एक फ्री-स्टैंडिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है.

Mahindra Scorpio Lifestyler 2

महिंद्रा अप्रैल 2027 तक भारत में स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर लॉन्च करेगी और उसने कन्फर्म किया है कि इस पिकअप की शुरुआती कीमत रु.19.79 लाख से कम होगी.

# Scorpio-N# Mahindra Scorpio Lifestyler# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

महिंद्रा Scorpio Lifestyler पर अधिक शोध

महिंद्रा Scorpio Lifestyler

महिंद्रा Scorpio Lifestyler

एक्सपेक्टेड प्राइस : ₹ 19.79 - 23 लाख

एक्सपेक्टेड लॉन्च : Apr 19, 2027

लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • स्कॉर्पियो लाइफ़स्टाइलर (जिसे इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ़ 'लाइफ़स्टाइलर' कहा जाता है) 2023 में पेश किए गए 'ग्लोबल पिक-अप कॉन्सेप्ट' का प्रोडक्शन-रेडी वर्जन है.
    महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पिक-अप वैश्विक स्तर पर हुई पेश, भारत में 2027 में होगी लॉन्च
  • महिंद्रा ने आने वाली स्कॉर्पियो-N पिक-अप की झलक दिखाई है, जो मौजूदा स्कॉर्पियो-N पर आधारित होगी लेकिन पिक-अप बॉडी स्टाइल में आएगी.
    महिंद्रा स्कॉर्पियो-N पिक-अप की झलक आई सामने, 14 अगस्त को होगी लॉन्च
  • हालांकि मौजूदा एसयूवी के कई स्विचगियर इसमें भी इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन फेसलिफ़्टेड एसयूवी में एक नए डिज़ाइन वाला सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसमें बड़ी टचस्क्रीन और नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है.
    लॉन्च से पहले महिंद्रा स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट का कैबिन बिना ढके आया नज़र
  • स्कॉर्पियो-एन भारत में 2022 के मध्य से बिक्री पर है और इसका फेसलिफ्ट वैरिएंट 2026 की दूसरी छमाही में आने की संभावना है.
    महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • महिंद्रा ने स्कॉर्पियो-एन के लिए एक नया Z8 T वैरिएंट भी पेश किया है, जो Z8 और अपडेटेड Z8 L के बीच स्थित है.
    महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन Z8L को अब लेवल 2 ADAS तकनीक मिली, कीमत रु.21.35 लाख से शुरू
  • स्कॉर्पियो लाइफ़स्टाइलर (जिसे इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ़ 'लाइफ़स्टाइलर' कहा जाता है) 2023 में पेश किए गए 'ग्लोबल पिक-अप कॉन्सेप्ट' का प्रोडक्शन-रेडी वर्जन है.
    महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पिक-अप वैश्विक स्तर पर हुई पेश, भारत में 2027 में होगी लॉन्च
  • महिंद्रा ने आने वाली स्कॉर्पियो-N पिक-अप की झलक दिखाई है, जो मौजूदा स्कॉर्पियो-N पर आधारित होगी लेकिन पिक-अप बॉडी स्टाइल में आएगी.
    महिंद्रा स्कॉर्पियो-N पिक-अप की झलक आई सामने, 14 अगस्त को होगी लॉन्च
  • हालांकि मौजूदा एसयूवी के कई स्विचगियर इसमें भी इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन फेसलिफ़्टेड एसयूवी में एक नए डिज़ाइन वाला सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसमें बड़ी टचस्क्रीन और नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है.
    लॉन्च से पहले महिंद्रा स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट का कैबिन बिना ढके आया नज़र
  • स्कॉर्पियो-एन भारत में 2022 के मध्य से बिक्री पर है और इसका फेसलिफ्ट वैरिएंट 2026 की दूसरी छमाही में आने की संभावना है.
    महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • महिंद्रा ने स्कॉर्पियो-एन के लिए एक नया Z8 T वैरिएंट भी पेश किया है, जो Z8 और अपडेटेड Z8 L के बीच स्थित है.
    महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन Z8L को अब लेवल 2 ADAS तकनीक मिली, कीमत रु.21.35 लाख से शुरू
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफ़स्टाइलर पिक-अप: तस्वीरों में