महिंद्रा स्कॉर्पियो-N vs टाटा सफारी vs महिंद्रा XUV 7XO: परिवार के लिए कौन सी SUV खरीदना है समझदारी?

भारतीय बाजार में तीन-रो वाली SUV के सेगमेंट में काफी तेजी देखी जा रही है, जिसमें महिंद्रा एक प्रमुख कंपनी है. इसकी लोकप्रिय गाड़ियाँ, जैसे कि स्कॉर्पियो N और XUV 7XO, टाटा सफारी जैसी प्रतिस्पर्धी गाड़ियों को टक्कर देती हैं. ये तीनों SUV लगभग एक ही कीमत के दायरे में आती हैं और एक ही SUV सेगमेंट में एक-दूसरे को टक्कर देती हैं.

जहाँ स्कॉर्पियो N अपने मजबूत लैडर-फ्रेम स्ट्रक्चर और ऑफ-रोड क्षमता पर जोर देती है, वहीं सफारी एक बड़ा और फीचर्स से भरपूर केबिन देती है. दूसरी ओर, XUV 7XO तकनीक पर केंद्रित पैकेज के साथ आती है, जिसमें पेट्रोल, डीजल और AWD के विकल्प भी मिलते हैं.

महिंद्रा स्कॉर्पियो N बनाम टाटा सफारी बनाम महिंद्रा XUV 7XO: कीमत और वेरिएंट

पावरट्रेन स्कॉर्पियो N सफारी एक्सयूवी 7XO पेट्रोल मैनुअल Rs 13.69 लाख – Rs 21.69 लाख Rs 13.40 लाख–Rs 24.26 लाख Rs 13.66 लाख – Rs 18.48 लाख पेट्रोल ऑटोमेटिक Rs 17.16 लाख – Rs 23.05 लाख Rs 18.35 लाख –Rs 25.76 लाख Rs 17.47 लाख – Rs 23.45 लाख डीज़ल मैनुअल Rs 14.19 लाख – Rs 24.25 लाख Rs 14.85 लाख – Rs 25.36 लाख Rs 14.96 लाख – Rs 22.47 लाख डीज़ल ऑटोमेटिक Rs 17.68 लाख – Rs 25.49 लाख Rs 19.45 लाख – Rs 26.90 लाख Rs 17.94 लाख – Rs 24.11 लाख

महिंद्रा स्कॉर्पियो N बनाम टाटा सफारी बनाम महिंद्रा XUV 7XO: डाइमेंशन्स

डाइमेंशन स्कॉर्पियो N सफारी एक्सयूवी 7XO लंबाई 4,662 मिमी 4,668 मिमी 4,695 मिमी चौड़ाई 1,917 मिमी 1,922 मिमी 1,890 मिमी ऊंचाई 1,857 मिमी 1,795 मिमी 1,755 मिमी व्हीलबेस 2,750 मिमी 2,741 मिमी 2,750 मिमी सीटिंग कैपेसिटी 6/7 6/7 6/7

आयामों (डाइमेंशन्स) की बात करें तो, XUV 7XO सबसे लंबा विकल्प है, जिसकी लंबाई 4,695 mm है, जबकि टाटा सफारी 1,922 mm की चौड़ाई के साथ सबसे चौड़ी है. महिंद्रा की दोनों SUV का व्हीलबेस एक जैसा है, जबकि टाटा सफारी का व्हीलबेस 11 mm कम है. ये तीनों SUV छह और सात-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध हैं.

महिंद्रा स्कॉर्पियो N बनाम टाटा सफारी बनाम महिंद्रा XUV 7XO: पावरट्रेन की जानकारी

स्पेसिफिकेशन स्कॉर्पियो N सफारी एक्सयूवी 7XO पेट्रोल इंजन 2.0L टर्बो 1.5L टर्बो GDI 2.0L टर्बो GDI पेट्रोल पावर 200.2 BHP 167.7 BHP 200.2 BHP पेट्रोल टॉर्क 370 Nm (MT) / 380 Nm (AT) 280 Nm 380 Nm डीज़ल इंजन 2.2L टर्बो 2.0L टर्बो 2.2L टर्बो डीज़ल पावर 130.2 Bhp/ 172.6 Bhp 167.7 BHP 182.3 BHP डीज़ल टॉर्क 300 Nm / 370 Nm (MT) / 400 Nm (AT) 350 Nm 420 Nm (MT) / 450 Nm (AT) मैनुअल गियरबॉक्स 6-स्पीड 6-स्पीड 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स 6-स्पीड ऑटोमेटिक 6-स्पीड ऑटोमेटिक 6-स्पीड ऑटोमेटिक ड्राइवट्रेव RWD / 4WD FWD FWD / AWD चेसिस कंस्ट्रक्शन बॉडी ऑन फ्रेम मोनोकॉक मोनोकॉक

महिंद्रा स्कॉर्पियो N और XUV 7XO में सबसे शक्तिशाली पेट्रोल इंजन मिलते हैं, जो 200.2 BHP की ताकत देते हैं, जबकि टाटा सफारी का इंजन 167.7 BHP की पावर बनाता है. हालाँकि, सफारी के 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का टॉर्क 280 Nm है, जो इन तीनों में सबसे कम है. डीजल इंजन की बात करें तो, XUV 7XO 182.3 BHP की ताकत और 450 Nm तक के टॉर्क के साथ सबसे आगे है, जबकि सफारी 167.7 BHP की पावर और 350 Nm टॉर्क के साथ दूसरे नंबर पर है.

स्कॉर्पियो N का डीजल इंजन अपने लोअर-आउटपुट वर्ज़न में 130.2 BHP और हायर-आउटपुट वर्ज़न में 172.6 BHP की पावर देता है. इसके टॉर्क के आंकड़े 300 Nm से 400 Nm के बीच होते हैं, जो वेरिएंट और गियरबॉक्स पर निर्भर करते हैं. तीनों SUV में 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. हालाँकि, स्कॉर्पियो N में रियर-व्हील ड्राइव और 4WD की सुविधा है, सफारी केवल फ्रंट-व्हील ड्राइव के साथ आती है, जबकि XUV 7XO में FWD और AWD के विकल्प मिलते हैं.

स्कॉर्पियो N को 'बॉडी-ऑन-फ्रेम' प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जो इसे ऑफ-रोड के लिए अधिक सक्षम बनाता है. हालाँकि मोनोकॉक SUV खराब रास्तों पर चल सकती हैं, लेकिन वे आमतौर पर मुश्किल ऑफ-रोड इलाकों के लिए उतनी उपयुक्त नहीं होतीं.

महिंद्रा स्कॉर्पियो N बनाम टाटा सफारी बनाम महिंद्रा XUV 7XO: फीचर्स

महिंद्रा स्कॉर्पियो N में टेक्नोलॉजी, सुविधा और ऑफ-रोड क्षमता पर केंद्रित फीचर्स दिए गए हैं. इसमें एड्रेनोएक्स कनेक्ट (AdrenoX Connect), इनबिल्ट एलेक्सा (Alexa), और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो व एप्पल कारप्ले के साथ 12.3-इंच का फ्लोटिंग HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. इसके अलावा, इसमें 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है, जो फुल-स्क्रीन नेविगेशन की सुविधा देता है.

स्कॉर्पियो N में 'एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स' की सुविधा दी गई है, जो इंजन परफॉरमेंस, रोल और पिच, कंपास, अल्टीमीटर और G-फोर्स जैसी जानकारी दिखाती है. इसके 4XPLOR वेरिएंट्स में 'शिफ्ट-ऑन-फ्लाई' फंक्शन के साथ चुनने योग्य फोर-व्हील ड्राइव और एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक-लॉकिंग डिफरेंशियल भी मिलता है.

टाटा सफारी का केबिन कई बेहतरीन सुविधाओं से लैस है, जिसमें यात्रियों के आराम और सुविधा पर खास ध्यान दिया गया है. इसमें सैमसंग नियो QLED तकनीक वाली 14.5-इंच की इन्फोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है. यह स्क्रीन डॉल्बी एटमॉस और 10-स्पीकर वाले JBL ऑडियो सिस्टम से जुड़ी है, जिसमें एक सेंट्रल स्पीकर और सबवूफर भी शामिल हैं.



इस SUV में 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, इन-बिल्ट मैपल्स नेविगेशन, एलेक्सा होम2कार और कार2होम कनेक्टिविटी, और आर्केड ऐप सूट भी मिलता है.

आराम के मामले में, सफारी में ड्राइवर सीट के लिए 6-वे पावर्ड एडजस्टमेंट और को-ड्राइवर सीट के लिए 4-वे पावर्ड एडजस्टमेंट की सुविधा है. इसके अलावा, इसमें आगे की सीटों के साथ-साथ 6-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में दूसरी पंक्ति की सीटों में भी वेंटिलेशन की सुविधा दी गई है. अन्य सुविधाओं में पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, जेस्चर-कंट्रोल्ड पावर्ड टेलगेट, वायरलेस चार्जिंग, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट और 65W का USB टाइप-C फ़ास्ट-चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं.

इस SUV में 360-डिग्री सराउंड-व्यू कैमरा, 22 सेफ्टी फीचर्स के साथ लेवल 2+ ADAS, इंटीग्रेटेड डुअल डैशकैम और DVR वाला विज़ियोनेक्स (VisioneX) इलेक्ट्रॉनिक IRVM, और ऑटोमैटिक रिवर्स डिप फीचर के साथ मेमोरी ORVMs भी दिए गए हैं.

इसके टॉप-स्पेक वेरिएंट में आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीटें, एक्टिव कूलिंग के साथ आगे और पीछे वायरलेस चार्जर, पीछे की तरफ रिट्रैक्टेबल सनशेड और आरामदायक सीट पैड दिए गए हैं. अन्य खास फीचर्स में 540-डिग्री सराउंड-व्यू कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, सेंस+ (Sense+) के साथ लेवल 2 ADAS, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑटोमैटिक हेडलैंप और रेन-सेंसिंग वाइपर शामिल हैं.

महिंद्रा स्कॉर्पियो N, टाटा सफारी और महिंद्रा XUV 7XO एक ही प्राइस रेंज में होने के बावजूद, अलग-अलग तरह की पसंद रखने वाले खरीदारों की जरूरतों को पूरा करती हैं. जो खरीदार एक ऐसी मजबूत SUV की तलाश में हैं जिसमें 'बॉडी-ऑन-फ्रेम' कंस्ट्रक्शन, 4WD क्षमता और बेहतर ऑफ-रोड खूबियां हों, उनके लिए स्कॉर्पियो N सबसे उपयुक्त विकल्प है.

टाटा सफारी अपने बड़े और सुविधाओं से भरपूर केबिन, यात्रियों के आराम और दूसरी रो में वेंटिलेटेड कैप्टन सीटों की बदौलत एक बेहतरीन विकल्प साबित होती है, खासकर उन खरीदारों के लिए जो परिवार के इस्तेमाल को प्राथमिकता देते हैं.

वहीं, महिंद्रा XUV 7XO में ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, बेहतरीन कम्फर्ट फीचर्स और AWD का विकल्प मिलता है, जो इसे टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस करने वाला पैकेज बनाता है. इन तीनों में सबसे पावरफुल डीजल इंजन भी इसी में मिलता है.

कुल मिलाकर, अगर आपकी प्राथमिकता ऑफ-रोड क्षमता है, तो स्कॉर्पियो N एक अच्छा विकल्प है. पिछली सीट के कम्फर्ट और परिवार के हिसाब से जरूरी फीचर्स के लिए सफारी एक बढ़िया पसंद है, जबकि XUV 7XO उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन ऑल-राउंडर है जो परफॉरमेंस, टेक्नोलॉजी और आधुनिक फीचर्स की तलाश में हैं.