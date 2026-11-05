लॉन्च से पहले महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन एडिशन वन देखी गई

महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन का स्पेशल 'एडिशन वन' एक डीलरशिप यार्ड में देखा गया. एक इंस्टाग्राम यूज़र ने इस SUV को देखा और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिससे इस SUV के बारे में कई जानकारियाँ पता चलीं.

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सामने की तरफ, इसमें एक नए डिज़ाइन वाली ग्रिल दी गई है, जिसके ऊपरी हिस्से में हॉरिजॉन्टल क्रोम एलिमेंट्स लगे हैं। स्टैंडर्ड मॉडल के उलट, ये डिज़ाइन एलिमेंट्स ग्रिल के निचले हिस्से तक भी दिए गए हैं. इसके अलावा, इसमें नए डायमंड-कट अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं.

अतिरिक्त डिटेल्स में ORVMs के नीचे और SUV के C-पिलर पर लगा 'एडिशन वन' (Edition One) बैज शामिल है. वीडियो में, स्कॉर्पियो-N पूरी तरह से काले रंग (ऑल-ब्लैक एक्सटीरियर कलर स्कीम) में दिखाई दे रही है.

अंदर की तरफ, सबसे बड़ा बदलाव डैशबोर्ड, दरवाज़ों के पैनल और सीट कवर पर वाइन-रेड लेदरेट का इस्तेमाल है.

वीडियो में दिखने वाली गाड़ी में बीच की लाइन में बेंच सीट है. फीचर्स की बात करें तो, इस SUV में पैनोरमिक सनरूफ, पुश-बटन स्टार्ट और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट दी गई है. कुल मिलाकर, ऐसा लगता है कि यह स्कॉर्पियो-N लाइनअप के टॉप वेरिएंट पर आधारित है. 'एडिशन वन' भी हाल ही में अपडेट की गई स्कॉर्पियो-N पर आधारित लगती है.

इस फेसलिफ्ट के साथ Z8 ट्रिम्स में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें एक नया 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक नया 10.2-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आगे और पीछे 65W टाइप-सी चार्जिंग के नए विकल्प, और खिड़कियों के लिए नए UV और IR-कट ग्लास शामिल हैं.

दिलचस्प बात यह है कि पुरानी स्कॉर्पियो-N के सबसे महंगे Z8 L ट्रिम्स में 65W की टाइप-C फास्ट चार्जिंग मिलती थी, लेकिन यह सुविधा केवल दूसरी रो में बैठे यात्रियों के लिए थी. लेवल 2 ADAS फीचर्स सिर्फ Z8 L ट्रिम तक ही सीमित हैं. 'एडिशन वन' में भी ADAS रडार होने के संकेत मिलते हैं.

पावरट्रेन के मामले में, महिंद्रा ने स्कॉर्पियो-N के पावरट्रेन में कोई खास बदलाव नहीं किया है. इसमें अभी भी 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन मिलते हैं, जिनके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प दिए गए हैं. डीजल इंजन दो तरह की ट्यूनिंग (स्टेट ऑफ ट्यून) में आता है, जिसमें निचले ट्रिम्स को कम ट्यूनिंग वाला वर्जन मिलता है.