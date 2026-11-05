लॉन्च से पहले महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन एडिशन वन देखी गई
- बाहर की तरफ 'एडिशन वन' की बैजिंग दी गई है
- इसमें नए डिज़ाइन वाली ग्रिल है
- इसका कैबिन वाइन-रेड रंग का है
महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन का स्पेशल 'एडिशन वन' एक डीलरशिप यार्ड में देखा गया. एक इंस्टाग्राम यूज़र ने इस SUV को देखा और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिससे इस SUV के बारे में कई जानकारियाँ पता चलीं.
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सामने की तरफ, इसमें एक नए डिज़ाइन वाली ग्रिल दी गई है, जिसके ऊपरी हिस्से में हॉरिजॉन्टल क्रोम एलिमेंट्स लगे हैं। स्टैंडर्ड मॉडल के उलट, ये डिज़ाइन एलिमेंट्स ग्रिल के निचले हिस्से तक भी दिए गए हैं. इसके अलावा, इसमें नए डायमंड-कट अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं.
अतिरिक्त डिटेल्स में ORVMs के नीचे और SUV के C-पिलर पर लगा 'एडिशन वन' (Edition One) बैज शामिल है. वीडियो में, स्कॉर्पियो-N पूरी तरह से काले रंग (ऑल-ब्लैक एक्सटीरियर कलर स्कीम) में दिखाई दे रही है.
अंदर की तरफ, सबसे बड़ा बदलाव डैशबोर्ड, दरवाज़ों के पैनल और सीट कवर पर वाइन-रेड लेदरेट का इस्तेमाल है.
वीडियो में दिखने वाली गाड़ी में बीच की लाइन में बेंच सीट है. फीचर्स की बात करें तो, इस SUV में पैनोरमिक सनरूफ, पुश-बटन स्टार्ट और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट दी गई है. कुल मिलाकर, ऐसा लगता है कि यह स्कॉर्पियो-N लाइनअप के टॉप वेरिएंट पर आधारित है. 'एडिशन वन' भी हाल ही में अपडेट की गई स्कॉर्पियो-N पर आधारित लगती है.
इस फेसलिफ्ट के साथ Z8 ट्रिम्स में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें एक नया 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक नया 10.2-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आगे और पीछे 65W टाइप-सी चार्जिंग के नए विकल्प, और खिड़कियों के लिए नए UV और IR-कट ग्लास शामिल हैं.
दिलचस्प बात यह है कि पुरानी स्कॉर्पियो-N के सबसे महंगे Z8 L ट्रिम्स में 65W की टाइप-C फास्ट चार्जिंग मिलती थी, लेकिन यह सुविधा केवल दूसरी रो में बैठे यात्रियों के लिए थी. लेवल 2 ADAS फीचर्स सिर्फ Z8 L ट्रिम तक ही सीमित हैं. 'एडिशन वन' में भी ADAS रडार होने के संकेत मिलते हैं.
पावरट्रेन के मामले में, महिंद्रा ने स्कॉर्पियो-N के पावरट्रेन में कोई खास बदलाव नहीं किया है. इसमें अभी भी 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन मिलते हैं, जिनके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प दिए गए हैं. डीजल इंजन दो तरह की ट्यूनिंग (स्टेट ऑफ ट्यून) में आता है, जिसमें निचले ट्रिम्स को कम ट्यूनिंग वाला वर्जन मिलता है.
लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल
- महिंद्रा
एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.79 - 15.04 लाख
- महिंद्रा
स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.37 - 17.4 लाख
- महिंद्रा
स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.69 - 25.49 लाख
- महिंद्रा
बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.28 - 13.18 लाख
- महिंद्रा
बोलेरो नियोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8.99 - 10.79 लाख
- महिंद्रा
बोलेरोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8.49 - 9.99 लाख
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एक्सयूवी700एक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.66 - 23.71 लाख
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XUV400एक्स-शोरूम प्राइस₹ 16.74 - 19.39 लाख
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बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11 - 12 लाख
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बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.87 - 10.17 लाख
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बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.98 - 10.63 लाख
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मराज़ोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 14.06 - 16.38 लाख
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थारएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.32 - 18.99 लाख
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थार रॉक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.52 - 23.53 लाख
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एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम प्राइस₹ 21.9 - 30.5 लाख
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एक्सईवी 9एसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 20.65 - 30.9 लाख
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बी 6इएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.45 - 27.7 लाख
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एक्सयूवी 3एक्सओ ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.89 - 14.96 लाख
- महिंद्रा
एक्सयूवी 7XOएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.99 - 24.92 लाख
नई कारें
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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