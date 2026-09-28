महिंद्रा थार रॉक्स Vs फोर्स गोरखा 5-डोर: रोज़ाना इस्तेमाल के लिए कौन सी ऑफ़-रोडर बेहतर?
- थार रॉक्स और फोर्स गोरखा, दोनों ही बड़ी 4x4 एसयूवी हैं
- थार रॉक्स ज़्यादा फ़ीचर्स वाली, आरामदायक और प्रीमियम गाड़ी है
- फोर्स गोरखा मुख्य रूप से ऑफ़-रोडिंग के लिए बनी गाड़ी है
आजकल SUV काफ़ी ट्रेंड में हैं और हर कोई इन्हें ही पसंद कर रहा है. वैसे तो कई क्रॉसओवर गाड़ियाँ SUV जैसी दिखती हैं, लेकिन अगर आप सच में एक असली SUV खरीदना चाहते हैं, तो मास-मार्केट सेगमेंट में बहुत कम विकल्प मौजूद हैं. इनमें दो बेहतरीन विकल्प हैं - महिद्रा थार रॉक्स और फोर्स गोरखा 5-डोर. अगर आपको 4x4 की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ और विकल्प भी मिल सकते हैं. लेकिन अगर आपकी चेकलिस्ट में 4x4 भी शामिल है, तो महिंद्रा थार रॉक्स और फोर्स गोरखा 5-डोर ही सबसे अच्छे विकल्प हैं.
यह भी पढ़ें: ₹15 लाख के बजट में चाहिए मजेदार ड्राइविंग? ये कारें राइड और हैंडलिंग में हैं शानदार
लेकिन आप सिर्फ़ एक ऑफ़-रोडर नहीं खरीद रहे हैं. आपको एक ऐसी SUV चाहिए जो शहर की सड़कों और मुश्किल रास्तों, दोनों पर आसानी से चल सके. तो, बड़ा सवाल यह है कि रोज़ाना इस्तेमाल के लिए इनमें से कौन सी बेहतर है? आइए जानते हैं.
साइज़ और चलाने में आसानी
महिंद्रा थार रॉक्स और फोर्स गुरखा दोनों ही बड़ी SUV हैं. अगर आप अक्सर तंग गलियों या रुक-रुक कर चलने वाले ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं, तो इनकी आदत डालने में आपको कुछ दिन लग सकते हैं. हालांकि, थार रॉक्स का साइज़ बड़ा होने के बावजूद इसे चलाना सीखना थोड़ा आसान है. इसकी वजह यह है कि इसमें ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन और इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग मिलता है. वहीं, गोरखा में सिर्फ़ मैनुअल ट्रांसमिशन और हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन मिलता है.
साथ ही, थार रॉक्स में कुछ समय बिताने के बाद आप इसके साइज़ के बारे में भूल जाते हैं. लेकिन गोरखा में, आपको हमेशा यह एहसास होता है कि आप एक बड़ी SUV में हैं. इसलिए, भले ही गोरखा ऑफ़-रोड ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन शहर की सड़कों पर थार रॉक्स ज़्यादा सहज महसूस होती है.
|डायमेंशन
|महिंद्रा थार रॉक्स
|फोर्स गोरखा
|लंबाई
|4428 मिमी
|4390 मिमी
|चौड़ाई
|1870 मिमी
|1865 मिमी
|ऊंचाई
|1923 मिमी
|2095 मिमी
|व्हीलबेस
|2850 मिमी
|2825 मिमी
|ग्राउंड क्लीयरेंस
|226 मिमी
|233 मिमी
कैबिन स्पेस और लेआउट
कागज़ पर भले ही थार रॉक्स का व्हीलबेस ज़्यादा हो, लेकिन असल में गोरखा का कैबिन ज़्यादा खुला-खुला और हवादार लगता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें हेडरूम ज़्यादा है और खिड़कियाँ भी बड़ी हैं. थार रॉक्स के मुकाबले इसमें एक फ़ायदा यह है कि गोरखा 5-डोर असल में 7-सीटर (2+3+2) SUV है – यानी 2 लोग आगे, 3 बीच वाली लाइन में और 2 तीसरी लाइन में बैठ सकते हैं. असल में, तीसरी लाइन में अलग-अलग सीटें हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ़ टेलगेट के ज़रिए ही पहुँचा जा सकता है.
वहीं दूसरी ओर, थार रॉक्स सिर्फ़ 5-सीटर है, लेकिन यह आराम और बेहतरीन क्वालिटी के मामले में सबसे आगे है. आरामदायक सीटें, अंदर आने-जाने में आसानी और कैबिन के अंदर बेहतर फ़िट और फ़िनिश। कुल मिलाकर, आपको इसमें ज़्यादा प्रीमियम एहसास मिलता है.
फीचर्स और सुरक्षा
आराम और फीचर्स के मामले में, थार रॉक्स में कुछ खास खूबियां हैं. इसके महंगे वेरिएंट्स में वायरलेस कनेक्टिविटी वाले बेहतर डिस्प्ले, ऑटोमैटिक AC और सनरूफ भी मिलते हैं. बटन और पैनल में इस्तेमाल प्लास्टिक की क्वालिटी गोरखा के मुकाबले काफी बेहतर है. सीटों के मामले में भी यही बात लागू होती है; इनमें बेहतर कुशनिंग, अच्छी अपहोल्स्ट्री और ड्राइवर के लिए पावर एडजस्टमेंट के साथ वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें मिलती हैं. कुल मिलाकर, थार रॉक्स में बैठना और सफर करना ज़्यादा आरामदायक है, क्योंकि इसे ऐसे लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो इसे मुख्य रूप से लाइफ़स्टाइल गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, न कि ऑफ़-रोडर के तौर पर.
सेफ़्टी के मामले में थार एक बेहतर कार है, इसमें कोई शक नहीं. इसमें छह एयरबैग, EBD के साथ ABS, ISOFIX और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक फ़ीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. इसके महंगे वेरिएंट्स में 360-डिग्री कैमरा, ऑटो-डिमिंग IRVM, रियर डिस्क ब्रेक और लेवल 2 ADAS फ़ंक्शन भी मिलते हैं.
वहीं दूसरी ओर, गोरखा एक असली ऑफ़-रोडर है. इसीलिए इसके प्लास्टिक पार्ट्स मज़बूत और रफ़-एंड-टफ़ हैं. इसमें मिलने वाला डिस्प्ले डीलर-लेवल पर लगाया जाता है और सीटों पर फ़ैब्रिक कवर लगे हैं जिन्हें मैन्युअल रूप से एडजस्ट किया जा सकता है. इसके बावजूद, फ़ोर्स इसमें कई USB पोर्ट, पावर विंडो, ऊंचाई और पहुंच के हिसाब से एडजस्ट होने वाला स्टीयरिंग व्हील और इलेक्ट्रॉनिक रूप से एडजस्ट होने वाले ORVM जैसे फ़ीचर देता है, जिससे थोड़ी सुविधा भी मिलती है.
सेफ़्टी के मामले में, फोर्स गोरखा में सिर्फ़ बेसिक फ़ीचर्स ही मिलते हैं - जैसे डुअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फ़ोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और एंटी-लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) के साथ फ्रंट डिस्क ब्रेक्स और रियर पार्किंग सेंसर्स. इस लिस्ट में रियर पार्किंग सेंसर्स के साथ एक खराब क्वालिटी वाला रियर कैमरा, थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी शामिल हैं. हालाँकि, पिछली सीटबेल्ट्स में प्री-टेंशनर्स नहीं मिलते हैं, और बीच वाली लाइन में बैठने वाले पैसेंजर को 3-पॉइंट सीटबेल्ट के बजाय सिर्फ़ लैप बेल्ट मिलती है.
इंजन और ट्रांसमिशन
महिंद्रा थार रॉक्स में 2.0-लीटर mStallion टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर mHawk डीज़ल इंजन का ऑप्शन मिलता है. पेट्रोल इंजन दो ट्यूनिंग ऑप्शन में आता है: 158 bhp की ताकत और 330 Nm (MT) में और 174 bhp की ताकत और 380 Nm टॉर्क (ऑटोमेटिक) पर मिलता है. वहीं, डीज़ल इंजन भी दो ट्यूनिंग ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें 150 bhp की ताकत और 330 Nm टॉर्क (मैनुअल और RWD ऑटोमेटिक) और 172 bhp की ताकत और 400 एनएम (4x4 AT) पर मिलता है.
फोर्स गोरखा में सिर्फ़ 2.6-लीटर, चार-सिलेंडर वाला डीज़ल इंजन मिलता है, जो 138 bhp की ताकत और 320 Nm का ज़बरदस्त पीक टॉर्क पैदा करता है. ट्रांसमिशन के मामले में, आपके पास सिर्फ़ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन है.
हालांकि गोरखा की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, लेकिन थार रॉक्स के मुकाबले यह उतनी शानदार नहीं है. साथ ही, गोरखा भले ही ऑफ-रोड के लिए बेहतरीन हो, लेकिन थार रॉक्स हाईवे पर ज़्यादा बेहतर है.
कीमत
थार रॉक्स कुल 7 वैरिएंट्स में आती है और ड्राइवट्रेन व ट्रांसमिशन के विकल्पों के आधार पर इसके कई और वर्ज़न भी उपलब्ध हैं. इसकी कीमतें रु.12.52 लाख से शुरू होकर रु.23.53 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं.
वहीं, फोर्स गोरखा 5-डोर सिर्फ़ एक ही वैरिएंट में आती है, जिसकी कीमत ₹17.63 लाख (एक्स-शोरूम) है. इसमें 4x4 फ़ीचर स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है. लेकिन थार रॉक्स में, इसके सबसे करीब वाला 4x4 डीज़ल मैनुअल वैरिएंट AX5 है, जिसकी कीमत ₹19.42 लाख (एक्स-शोरूम) है. फिर भी, गोरखा के मुकाबले इसमें काफ़ी अच्छे फ़ीचर्स दिए गए हैं.
निर्णय
फोर्स गोरखा 5-डोर एक ज़्यादा फोकस्ड ऑफ़-रोडर है, जिसमें स्टैंडर्ड 4x4 और प्रॉपर 7-सीट लेआउट मिलता है. लेकिन रोज़ाना इस्तेमाल के लिए थार रॉक्स ज़्यादा सही है. इसे चलाना आसान है, यह ज़्यादा आरामदायक है, इसमें बेहतर फ़ीचर्स हैं और इसमें इंजन, ट्रांसमिशन और ड्राइवट्रेन के ज़्यादा विकल्प मिलते हैं.
गोरखा को मुख्य रूप से इसकी ऑफ-रोड क्षमता को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जबकि थार रॉक्स ऑफ-रोड क्षमता और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के बीच बेहतर संतुलन बनाती है. अगर आप ऐसी 4x4 गाड़ी ढूंढ रहे हैं जो ऑफ-रोड के बजाय सड़क पर ज़्यादा चलेगी, तो थार रॉक्स ज़्यादा प्रैक्टिकल विकल्प है.
संबंधित समाचार
लोकप्रिय मॉडल
- महिंद्रा
एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.79 - 15.04 Lakh
- महिंद्रा
स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.37 - 17.4 Lakh
- महिंद्रा
स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.69 - 25.49 Lakh
- महिंद्रा
बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.28 - 13.18 Lakh
- महिंद्रा
बोलेरो नियोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8.99 - 10.79 Lakh
- महिंद्रा
बोलेरोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8.49 - 9.99 Lakh
- महिंद्रा
एक्सयूवी700एक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.66 - 23.71 Lakh
- महिंद्रा
XUV400एक्स-शोरूम प्राइस₹ 16.74 - 19.39 Lakh
- महिंद्रा
बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11 - 12 Lakh
- महिंद्रा
बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.87 - 10.17 Lakh
- महिंद्रा
बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.98 - 10.63 Lakh
- महिंद्रा
मराज़ोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 14.06 - 16.38 Lakh
- महिंद्रा
थारएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.32 - 18 Lakh
- महिंद्रा
थार रॉक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.52 - 23.53 Lakh
- महिंद्रा
एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम प्राइस₹ 21.9 - 30.5 Lakh
- महिंद्रा
एक्सईवी 9एसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 20.65 - 30.9 Lakh
- महिंद्रा
बी 6इएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.45 - 27.7 Lakh
- महिंद्रा
एक्सयूवी 3एक्सओ ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.89 - 14.96 Lakh
- महिंद्रा
एक्सयूवी 7XOएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.99 - 24.92 Lakh
नई कारें
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.29 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 Lakh
- होंडा
जे़डआर-वीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.99 Lakh
- मारुति सुजुकी
ब्रेज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.4 - 13.71 Lakh
आने वाली कारें
- निसान जूकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
- बीएमडब्ल्यू 4 सीरीज़एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-29
- पोर्श New Cayenne Electricएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-30
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-30
- होंडा New Elevateएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 16 - 21 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-06
- ह्युंडई Bayonएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-12
- वॉल्वो EX90एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.2 - 1.5 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-10-12
- ऑडी New Q3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-15
- इसुज़ू डी-मैक्स ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 22 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-17
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- टाटा एरिस Vs होंडा अमेज़: आकार, इंजन और फ़ीचर्स की तुलनाहोंडा अमेज़ की कीमत रु.7.65 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) से शुरू होती है, जबकि टाटा एरिस की कीमत रु.5.29 लाख से शुरू होती है1 मिनट पढ़ें
- टाटा ने अपनी सभी इलेक्ट्रिक कारों के लिए 'बैटरी-एज़-अ-सर्विस' का विकल्प पेश कियाBaaS, जो पहले टिगोर ईवी और पंच ईवी पर उपलब्ध था, अब नेक्सॉन ईवी, कर्व ईवी, सिएरा ईवी और हैरियर ईवी के साथ भी मिलेगा.1 मिनट पढ़ें
- महिंद्रा थार रॉक्स Vs फोर्स गोरखा 5-डोर: रोज़ाना इस्तेमाल के लिए कौन सी ऑफ़-रोडर बेहतर?महिंद्रा थार रॉक्स और फोर्स गोरखा 5-डोर, दोनों ही बेहतरीन SUV हैं. लेकिन रोज़ाना इस्तेमाल के लिए इनमें से कौन सी बेहतर है? आइए जानते हैं.1 मिनट पढ़ें
- हीरो स्प्लेंडर प्लस Vs होंडा शाइन 100 Vs टीवीएस रोनिन: बेहतरीन माइलेज वाली कम्यूटर बाइक्स की टक्करजो खरीदार ज़्यादा पैसे खर्च किए बिना ज़्यादा से ज़्यादा फ़्यूल एफ़िशिएंसी चाहते हैं, उनके लिए ये तीन कम्यूटर मोटरसाइकिलें एक अच्छा विकल्प हैं—लेकिन रोज़ाना की राइडिंग के लिए तीनों का तरीका अलग-अलग है.1 मिनट पढ़ें
- टाटा एरिस सीएनजी बनाम ह्यून्दे ऑरा सीएनजी की तुलना, कौन किस पर भारी?ह्यून्दे ऑरा सीएनजी सिर्फ़ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है, जबकि टाटा एरिस सीएनजी में मैनुअल और AMT, दोनों ऑप्शन मिलते हैं.1 मिनट पढ़ें
- टाटा एरिस बनाम मारुति सुज़ुकी डिज़ायर: इंजन, फीचर्स और कीमतों की तुलनाटाटा एरिस की कीमत मारति डिज़ायर से कम है, साथ ही इसमें ज़्यादा ताकत, बड़ी टचस्क्रीन और कई अतिरिक्त फ़ीचर्स भी मिलते हैं.1 मिनट पढ़ें
- सुज़ुकी ने अपनी टेक्नोलॉजी से जुड़ी रणनीति पेश की; FY2030 तक भारत में सालाना 40 लाख यूनिट की क्षमता हासिल करने का लक्ष्यसुज़ुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने अगले दशक के लिए अपनी टेक्नोलॉजी रणनीति की जानकारी दी है, जिसमें भारत की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी योजनाओं में अहम भूमिका बनी रहेगी.1 मिनट पढ़ें
- ओबेन इलेक्ट्रिक ने अपनी 10,000वीं इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च कीयह उपलब्धि ऐसे समय में मिली है जब कंपनी रोर Evo का प्रोडक्शन बढ़ा रही है और पूरे भारत में अपना रिटेल नेटवर्क फैला रही है.1 मिनट पढ़ें
- रेनॉ ट्राइबर टर्बो रु.7.84 लाख में हुई लॉन्चरेनॉ ने ज़्यादा ताकतवर टर्बो-पेट्रोल पावरट्रेन के साथ 2027 ट्राइबर लॉन्च की है.2 मिनट पढ़े
- Hansaj Kukreti | Sep 8, 2026नई मारुति सुजुकी बलेनो रिव्यू: 3-सिलेंडर इंजन में कितना दम?नई बलेनो में इंजन बदला है, लेकिन क्या यह बदलाव इसे पहले से बेहतर बनाता है?6 मिनट पढ़े
- Rishabh Parmar | Sep 7, 2026सिंपल वेव का रिव्यू: ज़्यादा स्पेस, तेज़ रफ़्तार और आरामदायकसिंपल वेव, फ़ैमिली EV स्कूटर सेगमेंट के नियम बदलने के लिए आ गया है. हम यह पता लगाने के लिए इसे चलाकर देख रहे हैं कि क्या यह बाज़ार में धूम मचा पाएगा या नहीं!1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | Sep 1, 2026वॉल्वो EX90 रिव्यू: बड़ी, लग्जरी और बेहद तेजवोल्वो EX90 को राजस्थान की सड़कों पर परखा. 450 bhp, 670 Nm और 5.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार के साथ क्या यह भारत की सबसे खास लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी है?1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | Aug 19, 2026बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग व्हीलबेस रिव्यू - ज्यादा जगह, ज्यादा पावर, ज्यादा फीचर्सबीएमडब्लू ने अपनी एंट्री लेवल एसयूवी एक्स1 को अब बनाया है ज्यादा आरामदायक, ज्यादा दमदार और ज्यादा फीचर से भरपूर. लॉन्ग व्हीलबेस के साथ इसमें मिली है ज्यादा जगह, ज्यादा पावर और बेहतर तकनीक.7 मिनट पढ़े
- car&bike Team | Aug 1, 20262026 टोयोटा हाइलक्स ड्राइव रिव्यू : नए बदलाव कितने काम के हैं?नई टोयोटा हाइलक्स को हमने जयपुर के पास राजस्थान की ऑफ-रोड परिस्थितियों में चलाकर देखा. इसमें कई छोटे-छोटे, लेकिन बेहद काम के बदलाव किए गए हैं. ड्राइव अनुभव कैसा रहा और क्या-क्या बदला है, आइए देखते हैं.3 मिनट पढ़े