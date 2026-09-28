महिंद्रा थार रॉक्स Vs फोर्स गोरखा 5-डोर: रोज़ाना इस्तेमाल के लिए कौन सी ऑफ़-रोडर बेहतर?

आजकल SUV काफ़ी ट्रेंड में हैं और हर कोई इन्हें ही पसंद कर रहा है. वैसे तो कई क्रॉसओवर गाड़ियाँ SUV जैसी दिखती हैं, लेकिन अगर आप सच में एक असली SUV खरीदना चाहते हैं, तो मास-मार्केट सेगमेंट में बहुत कम विकल्प मौजूद हैं. इनमें दो बेहतरीन विकल्प हैं - महिद्रा थार रॉक्स और फोर्स गोरखा 5-डोर. अगर आपको 4x4 की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ और विकल्प भी मिल सकते हैं. लेकिन अगर आपकी चेकलिस्ट में 4x4 भी शामिल है, तो महिंद्रा थार रॉक्स और फोर्स गोरखा 5-डोर ही सबसे अच्छे विकल्प हैं.

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लेकिन आप सिर्फ़ एक ऑफ़-रोडर नहीं खरीद रहे हैं. आपको एक ऐसी SUV चाहिए जो शहर की सड़कों और मुश्किल रास्तों, दोनों पर आसानी से चल सके. तो, बड़ा सवाल यह है कि रोज़ाना इस्तेमाल के लिए इनमें से कौन सी बेहतर है? आइए जानते हैं.



साइज़ और चलाने में आसानी

महिंद्रा थार रॉक्स और फोर्स गुरखा दोनों ही बड़ी SUV हैं. अगर आप अक्सर तंग गलियों या रुक-रुक कर चलने वाले ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं, तो इनकी आदत डालने में आपको कुछ दिन लग सकते हैं. हालांकि, थार रॉक्स का साइज़ बड़ा होने के बावजूद इसे चलाना सीखना थोड़ा आसान है. इसकी वजह यह है कि इसमें ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन और इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग मिलता है. वहीं, गोरखा में सिर्फ़ मैनुअल ट्रांसमिशन और हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन मिलता है.

साथ ही, थार रॉक्स में कुछ समय बिताने के बाद आप इसके साइज़ के बारे में भूल जाते हैं. लेकिन गोरखा में, आपको हमेशा यह एहसास होता है कि आप एक बड़ी SUV में हैं. इसलिए, भले ही गोरखा ऑफ़-रोड ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन शहर की सड़कों पर थार रॉक्स ज़्यादा सहज महसूस होती है.

डायमेंशन महिंद्रा थार रॉक्स फोर्स गोरखा लंबाई 4428 मिमी 4390 मिमी चौड़ाई 1870 मिमी 1865 मिमी ऊंचाई 1923 मिमी 2095 मिमी व्हीलबेस 2850 मिमी 2825 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस 226 मिमी 233 मिमी

कैबिन स्पेस और लेआउट

कागज़ पर भले ही थार रॉक्स का व्हीलबेस ज़्यादा हो, लेकिन असल में गोरखा का कैबिन ज़्यादा खुला-खुला और हवादार लगता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें हेडरूम ज़्यादा है और खिड़कियाँ भी बड़ी हैं. थार रॉक्स के मुकाबले इसमें एक फ़ायदा यह है कि गोरखा 5-डोर असल में 7-सीटर (2+3+2) SUV है – यानी 2 लोग आगे, 3 बीच वाली लाइन में और 2 तीसरी लाइन में बैठ सकते हैं. असल में, तीसरी लाइन में अलग-अलग सीटें हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ़ टेलगेट के ज़रिए ही पहुँचा जा सकता है.

वहीं दूसरी ओर, थार रॉक्स सिर्फ़ 5-सीटर है, लेकिन यह आराम और बेहतरीन क्वालिटी के मामले में सबसे आगे है. आरामदायक सीटें, अंदर आने-जाने में आसानी और कैबिन के अंदर बेहतर फ़िट और फ़िनिश। कुल मिलाकर, आपको इसमें ज़्यादा प्रीमियम एहसास मिलता है.

फीचर्स और सुरक्षा

आराम और फीचर्स के मामले में, थार रॉक्स में कुछ खास खूबियां हैं. इसके महंगे वेरिएंट्स में वायरलेस कनेक्टिविटी वाले बेहतर डिस्प्ले, ऑटोमैटिक AC और सनरूफ भी मिलते हैं. बटन और पैनल में इस्तेमाल प्लास्टिक की क्वालिटी गोरखा के मुकाबले काफी बेहतर है. सीटों के मामले में भी यही बात लागू होती है; इनमें बेहतर कुशनिंग, अच्छी अपहोल्स्ट्री और ड्राइवर के लिए पावर एडजस्टमेंट के साथ वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें मिलती हैं. कुल मिलाकर, थार रॉक्स में बैठना और सफर करना ज़्यादा आरामदायक है, क्योंकि इसे ऐसे लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो इसे मुख्य रूप से लाइफ़स्टाइल गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, न कि ऑफ़-रोडर के तौर पर.

सेफ़्टी के मामले में थार एक बेहतर कार है, इसमें कोई शक नहीं. इसमें छह एयरबैग, EBD के साथ ABS, ISOFIX और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक फ़ीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. इसके महंगे वेरिएंट्स में 360-डिग्री कैमरा, ऑटो-डिमिंग IRVM, रियर डिस्क ब्रेक और लेवल 2 ADAS फ़ंक्शन भी मिलते हैं.

वहीं दूसरी ओर, गोरखा एक असली ऑफ़-रोडर है. इसीलिए इसके प्लास्टिक पार्ट्स मज़बूत और रफ़-एंड-टफ़ हैं. इसमें मिलने वाला डिस्प्ले डीलर-लेवल पर लगाया जाता है और सीटों पर फ़ैब्रिक कवर लगे हैं जिन्हें मैन्युअल रूप से एडजस्ट किया जा सकता है. इसके बावजूद, फ़ोर्स इसमें कई USB पोर्ट, पावर विंडो, ऊंचाई और पहुंच के हिसाब से एडजस्ट होने वाला स्टीयरिंग व्हील और इलेक्ट्रॉनिक रूप से एडजस्ट होने वाले ORVM जैसे फ़ीचर देता है, जिससे थोड़ी सुविधा भी मिलती है.

सेफ़्टी के मामले में, फोर्स गोरखा में सिर्फ़ बेसिक फ़ीचर्स ही मिलते हैं - जैसे डुअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फ़ोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और एंटी-लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) के साथ फ्रंट डिस्क ब्रेक्स और रियर पार्किंग सेंसर्स. इस लिस्ट में रियर पार्किंग सेंसर्स के साथ एक खराब क्वालिटी वाला रियर कैमरा, थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी शामिल हैं. हालाँकि, पिछली सीटबेल्ट्स में प्री-टेंशनर्स नहीं मिलते हैं, और बीच वाली लाइन में बैठने वाले पैसेंजर को 3-पॉइंट सीटबेल्ट के बजाय सिर्फ़ लैप बेल्ट मिलती है.

इंजन और ट्रांसमिशन

महिंद्रा थार रॉक्स में 2.0-लीटर mStallion टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर mHawk डीज़ल इंजन का ऑप्शन मिलता है. पेट्रोल इंजन दो ट्यूनिंग ऑप्शन में आता है: 158 bhp की ताकत और 330 Nm (MT) में और 174 bhp की ताकत और 380 Nm टॉर्क (ऑटोमेटिक) पर मिलता है. वहीं, डीज़ल इंजन भी दो ट्यूनिंग ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें 150 bhp की ताकत और 330 Nm टॉर्क (मैनुअल और RWD ऑटोमेटिक) और 172 bhp की ताकत और 400 एनएम (4x4 AT) पर मिलता है.

फोर्स गोरखा में सिर्फ़ 2.6-लीटर, चार-सिलेंडर वाला डीज़ल इंजन मिलता है, जो 138 bhp की ताकत और 320 Nm का ज़बरदस्त पीक टॉर्क पैदा करता है. ट्रांसमिशन के मामले में, आपके पास सिर्फ़ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन है.

हालांकि गोरखा की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, लेकिन थार रॉक्स के मुकाबले यह उतनी शानदार नहीं है. साथ ही, गोरखा भले ही ऑफ-रोड के लिए बेहतरीन हो, लेकिन थार रॉक्स हाईवे पर ज़्यादा बेहतर है.

कीमत

थार रॉक्स कुल 7 वैरिएंट्स में आती है और ड्राइवट्रेन व ट्रांसमिशन के विकल्पों के आधार पर इसके कई और वर्ज़न भी उपलब्ध हैं. इसकी कीमतें रु.12.52 लाख से शुरू होकर रु.23.53 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं.



वहीं, फोर्स गोरखा 5-डोर सिर्फ़ एक ही वैरिएंट में आती है, जिसकी कीमत ₹17.63 लाख (एक्स-शोरूम) है. इसमें 4x4 फ़ीचर स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है. लेकिन थार रॉक्स में, इसके सबसे करीब वाला 4x4 डीज़ल मैनुअल वैरिएंट AX5 है, जिसकी कीमत ₹19.42 लाख (एक्स-शोरूम) है. फिर भी, गोरखा के मुकाबले इसमें काफ़ी अच्छे फ़ीचर्स दिए गए हैं.

निर्णय

फोर्स गोरखा 5-डोर एक ज़्यादा फोकस्ड ऑफ़-रोडर है, जिसमें स्टैंडर्ड 4x4 और प्रॉपर 7-सीट लेआउट मिलता है. लेकिन रोज़ाना इस्तेमाल के लिए थार रॉक्स ज़्यादा सही है. इसे चलाना आसान है, यह ज़्यादा आरामदायक है, इसमें बेहतर फ़ीचर्स हैं और इसमें इंजन, ट्रांसमिशन और ड्राइवट्रेन के ज़्यादा विकल्प मिलते हैं.

गोरखा को मुख्य रूप से इसकी ऑफ-रोड क्षमता को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जबकि थार रॉक्स ऑफ-रोड क्षमता और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के बीच बेहतर संतुलन बनाती है. अगर आप ऐसी 4x4 गाड़ी ढूंढ रहे हैं जो ऑफ-रोड के बजाय सड़क पर ज़्यादा चलेगी, तो थार रॉक्स ज़्यादा प्रैक्टिकल विकल्प है.