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महिंद्रा XEV 9S का 6-सीटर वैरिएंट रु.25 लाख में हुआ लॉन्च

लॉन्च होने के बाद से, यह इलेक्ट्रिक एसयूवी केवल 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में ही उपलब्ध है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 19, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • यह पैक टू और पैक थ्री वैरिएंट्स के साथ उपलब्ध है
  • सबसे महंगे 6-सीटर वैरिएंट की कीमत रु.30.90 लाख है
  • इसकी कीमत 7-सीटर पैक टू वैरिएंट से रु.17,000 ज़्यादा है

महिंद्रा XEV 9S को अब 6-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में लॉन्च किया गया है. लॉन्च के समय से ही यह इलेक्ट्रिक SUV सिर्फ़ 7-सीटर लेआउट में उपलब्ध थी. हालाँकि, कंपनी ने अब ज़्यादा प्रीमियम विकल्प के तौर पर नया 6-सीटर कॉन्फ़िगरेशन पेश किया है.

2026 XEV 9 S

6-सीटर कॉन्फ़िगरेशन, 'पैक टू' और 'पैक थ्री' वैरिएंट्स के साथ उपलब्ध है. इसकी कीमत 7-सीटर 'पैक टू' वैरिएंट से ₹17,000 ज़्यादा है, जबकि 'पैक थ्री' 6-सीटर की कीमत इसके 7-सीटर वर्जन से ₹20,000 ज़्यादा है.

 

फीचर्स की बात करें तो, 6-सीटर वर्जन में कोई बदलाव नहीं किया गया है और पूरी रेंज में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिलता है. इसमें स्नैपड्रैगन 8295 चिपसेट लगा है, जो वायरलेस एंड्रायड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G सपोर्ट भी दिया गया है.

Mahindra XEV 9 S web 11

इसके अलावा, 12.3-इंच के पैसेंजर डिस्प्ले में पहले से इंस्टॉल किए गए OTT और दूसरे ऐप्स मिलते हैं. ज़्यादा सुविधा के लिए, XEV 9S में एक इन-कार कैमरा भी दिया गया है, जिसका इस्तेमाल वीडियो कॉल करने, वीडियो रिकॉर्ड करने और फ़ोटो लेने के लिए किया जा सकता है.

 

'पैक थ्री' वैरिएंट में महिंद्रा का 'विज़न X' ऑगमेंटेड-रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले मिलता है, जो विंडस्क्रीन पर रंगीन नेविगेशन और ड्राइविंग गाइड दिखाता है.

 

सुरक्षा के लिए, इस एसयूवी में 360-डिग्री कैमरे, फ्रंट पार्किंग सेंसर और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) दिए गए हैं. इसके सबसे महंगे मॉडल में लेवल 2+ ADAS भी मिलता है, जिसमें लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, फ्रंट और रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट और ऑटो पार्किंग फ़ंक्शन जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं.

 

ड्राइवट्रेन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है. 6-सीटर वर्जन, 'पैक टू', 'पैक थ्री' और 'पैक थ्री अबव' वेरिएंट्स में उपलब्ध है. 'पैक टू' वेरिएंट में 70kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो 245bhp की ताकत और 380Nm का टॉर्क बनाता है. 79kWh वाले वर्जन में ज़्यादा पावरफुल मोटर मिलती है जो 286bhp की पावर देती है, जबकि टॉर्क 380Nm ही रहता है.

 

70kWh की बैटरी 160kW DC चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जबकि 79kWh का पैक 180kW DC चार्जिंग तक को सपोर्ट करता है. दोनों बैटरी पैक को उनके संबंधित चार्जिंग सेटअप के ज़रिए लगभग 20 मिनट में 20 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है.

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