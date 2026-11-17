महिंद्रा XEV 9S को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार मिले
- XEV 9S ने अब तक टेस्ट किए गए सभी 3-रो वाले मॉडलों में, एडल्ट की सुरक्षा के लिए सबसे अधिक स्कोर हासिल किया है
- इसे बच्चों की सुरक्षा के लिए भी फाइव-स्टार रेटिंग मिली है
- हाल के महीनों में, XEV 9S EV बिक्री चार्ट में सबसे ऊपर पहुँच गई है
महिंद्रा की XEV 9S की मांग हर महीने लगातार बढ़ रही है. तीन-रो (three-row) वाली इस इलेक्ट्रिक गाड़ी पर खरीदारों का भरोसा 'भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम' (Bharat NCAP) क्रैश टेस्ट के नतीजों से और भी पक्का हो जाएगा. 9S महिंद्रा का सातवां ऐसा मॉडल बन गया है, जिसे ए़़डल्ट और बच्चों की सुरक्षा, दोनों के लिए पूरे 5 स्टार मिले हैं. इसका मतलब यह भी है कि INGLO प्लेटफॉर्म पर अब तक पेश की गई महिंद्रा की सभी गाड़ियों - जिनमें XEV 9e और BE 6 भी शामिल हैं - ने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार हासिल किए हैं.
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BNCAP टेस्ट में महिंद्रा XEV 9S का एडल्ट प्रोटेक्शन स्कोर क्या है?
भारत NCAP ने SUV के 'पैक टू' (Pack Two) और 'पैक थ्री' (Pack Three) वेरिएंट्स का इस्तेमाल किया, जिनमें बड़ी 79 kWh बैटरी लगी थी. एडल्ट की सुरक्षा के मामले में, महिंद्रा XEV 9S ने कुल 32 में से 31.15 अंक हासिल किए. यह अब तक भारत NCAP द्वारा टेस्ट किए गए किसी भी थ्री-रो (तीन कतार वाली) मॉडल में सबसे अधिक स्कोर है, जिसने टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस और टाटा सफारी जैसी गाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया है.
क्रैश टेस्ट फैक्ट शीट को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि फ्रंटल ऑफसेट क्रैश में ड्राइवर की सुरक्षा को हर लिहाज से 'अच्छा' (good) माना गया है. वहीं, फ्रंट पैसेंजर की सुरक्षा भी छाती के हिस्से को छोड़कर बाकी सभी मामलों में 'अच्छी' है; छाती के लिए इसे 'पर्याप्त' (adequate) रेटिंग दी गई है. साइड डिफॉर्मेबल बैरियर क्रैश और साइड पोल क्रैश टेस्ट में भी सुरक्षा को 'अच्छा' (good) रेटिंग मिली है.
BNCAP टेस्ट में महिंद्रा XEV 9S का चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन स्कोर क्या है?
XEV 9S ने गाड़ी में सवार बच्चों की सुरक्षा के मामले में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है. इस इलेक्ट्रिक SUV ने कुल 49 में से 45 अंक हासिल किए, जो कि इस मोर्चे पर इसके INGLO प्लेटफॉर्म वाले अन्य मॉडलों के स्कोर के बराबर है.
फैक्ट शीट से पुष्टि होती है कि XEV 9S को 18 महीने और 3 साल के बच्चे के डमी के साथ किए गए डायनेमिक टेस्ट में पूरे अंक मिले हैं. साथ ही, चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम (बच्चों की सुरक्षा प्रणाली) लगाने के लिए भी इसे पूरे अंक मिले हैं, और वाहन मूल्यांकन स्कोर में इसके केवल चार अंक कटे हैं.
महिंद्रा XEV 9S: सुरक्षा इक्विमेंट्स
स्टैंडर्ड तौर पर, महिंद्रा XEV 9S में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट दिए गए हैं. इस इलेक्ट्रिक SUV के बेस वेरिएंट को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट्स में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, 360-डिग्री कैमरे और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं, और इसके ऊपरी वेरिएंट्स में एक अतिरिक्त नी (घुटने का) एयरबैग भी दिया गया है.
भारत NCAP द्वारा दी गई रेटिंग, नवंबर 2026 से SUV के सभी ट्रिम्स और साथ ही इसके तीनों बैटरी वेरिएंट्स – 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh – पर लागू होंगी.
लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल
- महिंद्रा
एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.79 - 15.04 लाख
- महिंद्रा
स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.37 - 17.4 लाख
- महिंद्रा
स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.69 - 25.49 लाख
- महिंद्रा
बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.28 - 13.18 लाख
- महिंद्रा
बोलेरो नियोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8.99 - 10.79 लाख
- महिंद्रा
बोलेरोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8.49 - 9.99 लाख
- महिंद्रा
एक्सयूवी700एक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.66 - 23.71 लाख
- महिंद्रा
XUV400एक्स-शोरूम प्राइस₹ 16.74 - 19.39 लाख
- महिंद्रा
बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11 - 12 लाख
- महिंद्रा
बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.87 - 10.17 लाख
- महिंद्रा
बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.98 - 10.63 लाख
- महिंद्रा
मराज़ोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 14.06 - 16.38 लाख
- महिंद्रा
थारएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.32 - 18.99 लाख
- महिंद्रा
थार रॉक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.52 - 23.53 लाख
- महिंद्रा
एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम प्राइस₹ 21.9 - 30.5 लाख
- महिंद्रा
एक्सईवी 9एसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 20.65 - 30.9 लाख
- महिंद्रा
बी 6इएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.45 - 27.7 लाख
- महिंद्रा
एक्सयूवी 3एक्सओ ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.89 - 14.96 लाख
- महिंद्रा
एक्सयूवी 7XOएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.99 - 24.92 लाख
नई कारें
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
- डेंज़ा
Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
आने वाली कारें
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- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
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- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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