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महिंद्रा XEV 9S और XEV 9e अब BaaS के साथ उपलब्ध, कीमतें रु.12.65 लाख से शुरू

ब्रांड ने हाल ही में लॉन्च हुई BE 6 Sporteq के साथ BaaS स्कीम पेश की थी और अब इस मॉडल को अपनी सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए भी लागू कर दिया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 30, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • महिंद्रा ने अपनी सभी इलेक्ट्रिक एसयूवी के लिए BaaS स्कीम पेश की
  • BaaS के तहत XEV 9S की शुरुआती कीमत ₹12.65 लाख और XEV 9e की शुरुआती कीमत ₹13.90 लाख है
  • बैटरी के इस्तेमाल का खर्च ₹3.75 प्रति किलोमीटर है

महिंद्रा ने अपने 'बैटरी-एज़-अ-सर्विस' (BaaS) प्रोग्राम को XEV 9S और XEV 9e में भी कर दिया है, जिससे उसकी दो इलेक्ट्रिक SUV की शुरुआती कीमत कम हो गई है. इस स्कीम को हाल ही में BE 6 स्पोर्टेक के साथ पेश किया गया था और अब इसे कंपनी की सभी इलेक्ट्रिक SUV लाइनअप के लिए लागू कर दिया गया है.

 

यह भी पढ़ें: 2027 महिंद्रा 3-डोर थार फेसलिफ्ट टैस्टिंग के दौरान दिखी; जल्द ही होगी लॉन्च

Mahindra XEV 9 E web 14 9704b15010

BaaS मॉडल के तहत, खरीदार गाड़ी और उसकी बैटरी के लिए अलग-अलग पेमेंट करते हैं. इसका मतलब है कि गाड़ी की शुरुआती कीमत से बैटरी की लागत हटा दी जाती है, जबकि ग्राहक बैटरी के लिए रु.3.75  प्रति किलोमीटर के हिसाब से इस्तेमाल की फीस देते हैं.

XEV 9S वैरिएंट्सबैटरीBaaS कीमत
वन एबव59kWhरु.12.65 लाख
वन एबव79kWhरु.12.65 लाख
टू एबव70kWhरु.16.05 लाख
टू एबव79kWhरु.15.95 लाख
थ्री79kWhरु.17.85 लाख
थ्री एबव79kWhरु.19.95 लाख

इसके साथ, BaaS के तहत XEV 9S की शुरुआती कीमत ₹13.90 लाख है, जबकि SUV की पूरी खरीद कीमत ₹20.65 लाख है. इससे एंट्री-लेवल पर शुरुआती खर्च में ₹8 लाख की बचत होती है.

XEV 9e वैरिएंट्सबैटरीBaaS कीमत
वन59kWhरु.12.65 लाख
टू 79kWhरु.16.50 लाख
थ्री सिनेलक्स79kWhरु.19.35 लाख
थ्री79kWhरु.20.50 लाख

वहीं, XEV 9e की शुरुआती कीमत BaaS के साथ ₹12.65 लाख है, जो इसकी ओरिजिनल शुरुआती कीमत ₹20.65 लाख से कम है. यहाँ भी, जो खरीदार BaaS स्कीम चुनते हैं, वे शुरुआती कीमत पर पूरे ₹8 लाख बचा सकते हैं. सभी कीमतें (एक्स-शोरूम) हैं, और रेगुलर XEV 9S और XEV 9e की कीमतें बिना चार्जर के बताई गई हैं.

Mahindra BE 6 Sporteq Launched 1

JSW MG मोटर इंडिया भारत की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने 'विंडसर' (विंडसर) के साथ यह मॉडल पेश किया; इसके बाद टाटा मोटर्स, मारुति सुज़ुकी, किआ और ह्यून्दे जैसी कंपनियों ने भी ऐसी ही स्कीमें शुरू की हैं.

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