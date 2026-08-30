महिंद्रा XEV 9S और XEV 9e अब BaaS के साथ उपलब्ध, कीमतें रु.12.65 लाख से शुरू

महिंद्रा ने अपने 'बैटरी-एज़-अ-सर्विस' (BaaS) प्रोग्राम को XEV 9S और XEV 9e में भी कर दिया है, जिससे उसकी दो इलेक्ट्रिक SUV की शुरुआती कीमत कम हो गई है. इस स्कीम को हाल ही में BE 6 स्पोर्टेक के साथ पेश किया गया था और अब इसे कंपनी की सभी इलेक्ट्रिक SUV लाइनअप के लिए लागू कर दिया गया है.

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BaaS मॉडल के तहत, खरीदार गाड़ी और उसकी बैटरी के लिए अलग-अलग पेमेंट करते हैं. इसका मतलब है कि गाड़ी की शुरुआती कीमत से बैटरी की लागत हटा दी जाती है, जबकि ग्राहक बैटरी के लिए रु.3.75 प्रति किलोमीटर के हिसाब से इस्तेमाल की फीस देते हैं.

XEV 9S वैरिएंट्स बैटरी BaaS कीमत वन एबव 59kWh रु.12.65 लाख वन एबव 79kWh रु.12.65 लाख टू एबव 70kWh रु.16.05 लाख टू एबव 79kWh रु.15.95 लाख थ्री 79kWh रु.17.85 लाख थ्री एबव 79kWh रु.19.95 लाख

इसके साथ, BaaS के तहत XEV 9S की शुरुआती कीमत ₹13.90 लाख है, जबकि SUV की पूरी खरीद कीमत ₹20.65 लाख है. इससे एंट्री-लेवल पर शुरुआती खर्च में ₹8 लाख की बचत होती है.

XEV 9e वैरिएंट्स बैटरी BaaS कीमत वन 59kWh रु.12.65 लाख टू 79kWh रु.16.50 लाख थ्री सिनेलक्स 79kWh रु.19.35 लाख थ्री 79kWh रु.20.50 लाख

वहीं, XEV 9e की शुरुआती कीमत BaaS के साथ ₹12.65 लाख है, जो इसकी ओरिजिनल शुरुआती कीमत ₹20.65 लाख से कम है. यहाँ भी, जो खरीदार BaaS स्कीम चुनते हैं, वे शुरुआती कीमत पर पूरे ₹8 लाख बचा सकते हैं. सभी कीमतें (एक्स-शोरूम) हैं, और रेगुलर XEV 9S और XEV 9e की कीमतें बिना चार्जर के बताई गई हैं.

JSW MG मोटर इंडिया भारत की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने 'विंडसर' (विंडसर) के साथ यह मॉडल पेश किया; इसके बाद टाटा मोटर्स, मारुति सुज़ुकी, किआ और ह्यून्दे जैसी कंपनियों ने भी ऐसी ही स्कीमें शुरू की हैं.