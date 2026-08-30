महिंद्रा XEV 9S और XEV 9e अब BaaS के साथ उपलब्ध, कीमतें रु.12.65 लाख से शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 30, 2026
हाइलाइट्स
- महिंद्रा ने अपनी सभी इलेक्ट्रिक एसयूवी के लिए BaaS स्कीम पेश की
- BaaS के तहत XEV 9S की शुरुआती कीमत ₹12.65 लाख और XEV 9e की शुरुआती कीमत ₹13.90 लाख है
- बैटरी के इस्तेमाल का खर्च ₹3.75 प्रति किलोमीटर है
महिंद्रा ने अपने 'बैटरी-एज़-अ-सर्विस' (BaaS) प्रोग्राम को XEV 9S और XEV 9e में भी कर दिया है, जिससे उसकी दो इलेक्ट्रिक SUV की शुरुआती कीमत कम हो गई है. इस स्कीम को हाल ही में BE 6 स्पोर्टेक के साथ पेश किया गया था और अब इसे कंपनी की सभी इलेक्ट्रिक SUV लाइनअप के लिए लागू कर दिया गया है.
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BaaS मॉडल के तहत, खरीदार गाड़ी और उसकी बैटरी के लिए अलग-अलग पेमेंट करते हैं. इसका मतलब है कि गाड़ी की शुरुआती कीमत से बैटरी की लागत हटा दी जाती है, जबकि ग्राहक बैटरी के लिए रु.3.75 प्रति किलोमीटर के हिसाब से इस्तेमाल की फीस देते हैं.
|XEV 9S वैरिएंट्स
|बैटरी
|BaaS कीमत
|वन एबव
|59kWh
|रु.12.65 लाख
|वन एबव
|79kWh
|रु.12.65 लाख
|टू एबव
|70kWh
|रु.16.05 लाख
|टू एबव
|79kWh
|रु.15.95 लाख
|थ्री
|79kWh
|रु.17.85 लाख
|थ्री एबव
|79kWh
|रु.19.95 लाख
इसके साथ, BaaS के तहत XEV 9S की शुरुआती कीमत ₹13.90 लाख है, जबकि SUV की पूरी खरीद कीमत ₹20.65 लाख है. इससे एंट्री-लेवल पर शुरुआती खर्च में ₹8 लाख की बचत होती है.
|XEV 9e वैरिएंट्स
|बैटरी
|BaaS कीमत
|वन
|59kWh
|रु.12.65 लाख
|टू
|79kWh
|रु.16.50 लाख
|थ्री सिनेलक्स
|79kWh
|रु.19.35 लाख
|थ्री
|79kWh
|रु.20.50 लाख
वहीं, XEV 9e की शुरुआती कीमत BaaS के साथ ₹12.65 लाख है, जो इसकी ओरिजिनल शुरुआती कीमत ₹20.65 लाख से कम है. यहाँ भी, जो खरीदार BaaS स्कीम चुनते हैं, वे शुरुआती कीमत पर पूरे ₹8 लाख बचा सकते हैं. सभी कीमतें (एक्स-शोरूम) हैं, और रेगुलर XEV 9S और XEV 9e की कीमतें बिना चार्जर के बताई गई हैं.
JSW MG मोटर इंडिया भारत की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने 'विंडसर' (विंडसर) के साथ यह मॉडल पेश किया; इसके बाद टाटा मोटर्स, मारुति सुज़ुकी, किआ और ह्यून्दे जैसी कंपनियों ने भी ऐसी ही स्कीमें शुरू की हैं.
लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स
- महिंद्रा एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.79 - 15.04 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.37 - 17.4 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.69 - 25.49 लाख
- महिंद्रा बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.28 - 13.18 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.99 - 10.79 लाख
- महिंद्रा बोलेरोएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.49 - 9.99 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी700एक्स-शोरूम कीमत₹ 13.66 - 23.71 लाख
- महिंद्रा XUV400एक्स-शोरूम कीमत₹ 16.74 - 19.39 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 11 - 12 लाख
- महिंद्रा बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.87 - 10.17 लाख
- महिंद्रा बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.98 - 10.63 लाख
- महिंद्रा मराज़ोएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.06 - 16.38 लाख
- महिंद्रा थारएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.32 - 18 लाख
- महिंद्रा थार रॉक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.52 - 23.53 लाख
- महिंद्रा एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.9 - 30.5 लाख
- महिंद्रा क्सइवी नाइनएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 20.65 - 30.7 लाख
- महिंद्रा बी 6इएक्स-शोरूम कीमत₹ 19.45 - 27.7 लाख
- महिंद्रा थ्रीएक्सओ इवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.89 - 14.96 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी 7XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.99 - 24.92 लाख
अपकमिंग कार्स
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- बीएमडब्ल्यू iX3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 22, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
- टीवीएस जुपिटर इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.15 - 1.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2026
- यामाहा लैंडर एक्सटी जेड 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2026
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