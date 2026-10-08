महिंद्रा एक्सयूवी 3XO CNG 15 अक्टूबर को होगी लॉन्च
- 1.2 MPFI टर्बो-पेट्रोल इंजन में CNG का ऑप्शन मिल सकता है
- यह देखना बाकी है कि महिंद्रा सिंगल CNG सिलेंडर वाला लेआउट चुनेगी या ट्विन-सिलेंडर वाला
- इसकी कीमत स्टैंडर्ड पेट्रोल मॉडल के मुकाबले लगभग रु.1 लाख ज़्यादा हो सकती है
आने वाले हफ़्तों में महिंद्रा सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में फ़ैक्टरी-फ़िटेड CNG ऑप्शन देने वाली तीसरी कार कंपनी बन जाएगी. कंपनी 15 अक्टूबर, 2026 को भारत में एक्सयूवी 3XO के फ़ैक्टरी-फ़िटेड CNG वेरिएंट लॉन्च करने वाली है. अभी इस सेगमेंट में सिर्फ़ मारुति सुज़ुकी और टाटा मोटर्स ही क्रमशः ब्रेज़ा और नेक्सॉन के साथ फ़ैक्टरी CNG फ़िटमेंट देती हैं. वहीं, रेनॉ और निसान जैसे ब्रांड काइगर और मैग्नाइट के लिए डीलर-लेवल पर CNG किट देते हैं.
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भारत में बिकने वाला महिंद्रा का पहला CNG मॉडल 3XO नहीं है; इससे पहले Verito जैसे पुराने मॉडल्स भी CNG के साथ पेश किए जा चुके हैं, और कमर्शियल गाड़ियों (CV) की बात करें तो बोलेरो पिकअप के कुछ वेरिएंट्स भी CNG ऑप्शन के साथ आते हैं.
महिंद्रा, 3XO के लिए नॉन-GDI 1.2 टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ CNG का ऑप्शन दे सकती है. अभी 3XO में दो तरह के 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलते हैं - पहला MPFI यूनिट है जो 110 bhp की ताकत और 200 Nm का टॉर्क बनाता है, और दूसरा गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन यूनिट है जो ज़्यादा ताकतवर 129 bhp और टॉर्क 230 Nm बनाता है. दोनों इंजन मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आते हैं. यह SUV 1.5-लीटर डीज़ल इंजन और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्जन में भी उपलब्ध है.
यह देखना बाकी है कि महिंद्रा सिंगल-सिलेंडर कॉन्फ़िगरेशन चुनेगी या ट्विन-सिलेंडर कॉन्फ़िगरेशन. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
ज़्यादातर CNG पावरप्लांट्स की तरह, इसमें भी पेट्रोल के मुकाबले CNG मोड में चलने पर इंजन से कम ताकत और टॉर्क मिलने की उम्मीद है. यह देखना बाकी है कि महिंद्रा सिंगल स्टोरेज टैंक वाला सॉल्यूशन देगी या टाटा और ह्यून्दे की तरह ट्विन-सिलेंडर वाला सिस्टम लाएगी. हालांकि, उम्मीद है कि CNG वेरिएंट्स की कीमत रेगुलर पेट्रोल मॉडल के मुकाबले लगभग रु.1 लाख ज़्यादा होगी.
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