महिंद्रा एक्सयूवी 3XO CNG रु.9.99 लाख में हुई लॉन्च

महिंद्रा ने आधिकारिक तौर पर फैक्ट्री-फिटेड CNG पावरट्रेन के साथ महिंद्रा XUV 3XO को लॉन्च कर दिया है. इसके जुड़ने से, अब यह SUV तीन तरह के इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) विकल्पों - पेट्रोल, डीजल और CNG - में उपलब्ध है. XUV 3XO CNG की कीमतें रु.9.99 लाख से शुरू होकर रु.12.27 लाख तक जाती हैं. इस कीमत पर, इसका मुकाबला टाटा नेक्सॉन CNG और मारुति सुजुकी ब्रेज़ा CNG से है.

महिंद्रा XUV 3XO CNG: वेरिएंट और कीमत

वैरिएंट कीमत MX Edge रु.9.99 लाख रेवएक्स Edge (O) रु.10.79 लाख AX5 रु.11.19 लाख रेवएक्स A रु.12.27 लाख

महिंद्रा XUV 3XO CNG: पावरट्रेन की जानकारी

एक्सयूवी 3XO ZNG में 1.2-लीटर का mStallion टर्बोचार्ज्ड इंजन लगा है, जो CNG और पेट्रोल, दोनों मोड में 110 bhp की ताकत और 200 Nm का टॉर्क पैदा करता है. महिंद्रा का दावा है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 24.7 km/kg है.

सीएनजी मोड में, यह SUV 4.9 सेकंड में 0-60 kmph और 11.8 सेकंड में 0-100 kmph की स्पीड पकड़ सकती है. इस इंजन के साथ केवल मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है.

महिंद्रा XUV 3XO CNG: कैबिन और फीचर्स

एंट्री-लेवल MX एज में 10.25-इंच का HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायर्ड एप्पल कारप्ले, क्रूज़ कंट्रोल, रियर AC वेंट, रियर-व्यू कैमरा और 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीट मिलती है. सेफ्टी फीचर्स में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट और सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट शामिल हैं.

रेवएक्स Edge (O) में पैनोरमिक-स्टाइल स्काईरूफ, रूफ रेल्स, इलेक्ट्रिकली फोल्ड होने वाले आउटसाइड रियर-व्यू मिरर, ऑटोमैटिक हेडलैंप और वाइपर, पैसिव कीलेस एंट्री और पुश-बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं.

AX5 वेरिएंट में दो 10.24-इंच की स्क्रीन, सिंगल-पेन सनरूफ, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, 6 स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और इन-बिल्ट एलेक्सा के साथ एड्रेनोक्स कनेक्ट (Adrenox Connect) मिलता है.

सबसे महंगे रेवएक्स A में स्काईरूफ, डॉल्बी एटमॉस ऑडियो, ब्लैक लेदरेट सीटें, डुअल-टोन रूफ और 16-इंच के काले रंग वाले अलॉय व्हील दिए गए हैं.

इस एसयूवी में एवरेज और इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकॉनमी डिस्प्ले के साथ-साथ एक NGV फास्ट-फिलिंग वॉल्व भी दिया गया है. इसके CNG सिस्टम में दो सिलेंडर लगे हैं, जिन्हें लगेज एरिया के नीचे रखा गया है. इससे SUV का लोडिंग फ्लोर एकदम फ्लैट रहता है और इसमें 270 लीटर का इस्तेमाल करने लायक बूट स्पेस मिल जाता है.

इसमें बॉडी के नीचे एक अतिरिक्त पहिया लगा होता है.