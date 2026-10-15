महिंद्रा एक्सयूवी 3XO CNG रु.9.99 लाख में हुई लॉन्च
- इसमें बूट फ्लोर सपाट रहता है और 270 लीटर की उपयोगी स्टोरेज जगह मिलती है
- इसमें 24.7 km/kg की फ्यूल एफिशिएंसी मिलने का दावा किया गया है
- सबसो महंगे REVX A वेरिएंट की कीमत रु.12.27 लाख है
महिंद्रा ने आधिकारिक तौर पर फैक्ट्री-फिटेड CNG पावरट्रेन के साथ महिंद्रा XUV 3XO को लॉन्च कर दिया है. इसके जुड़ने से, अब यह SUV तीन तरह के इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) विकल्पों - पेट्रोल, डीजल और CNG - में उपलब्ध है. XUV 3XO CNG की कीमतें रु.9.99 लाख से शुरू होकर रु.12.27 लाख तक जाती हैं. इस कीमत पर, इसका मुकाबला टाटा नेक्सॉन CNG और मारुति सुजुकी ब्रेज़ा CNG से है.
महिंद्रा XUV 3XO CNG: वेरिएंट और कीमत
|वैरिएंट
|कीमत
|MX Edge
|रु.9.99 लाख
|रेवएक्स Edge (O)
|रु.10.79 लाख
|AX5
|रु.11.19 लाख
|रेवएक्स A
|रु.12.27 लाख
महिंद्रा XUV 3XO CNG: पावरट्रेन की जानकारी
एक्सयूवी 3XO ZNG में 1.2-लीटर का mStallion टर्बोचार्ज्ड इंजन लगा है, जो CNG और पेट्रोल, दोनों मोड में 110 bhp की ताकत और 200 Nm का टॉर्क पैदा करता है. महिंद्रा का दावा है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 24.7 km/kg है.
सीएनजी मोड में, यह SUV 4.9 सेकंड में 0-60 kmph और 11.8 सेकंड में 0-100 kmph की स्पीड पकड़ सकती है. इस इंजन के साथ केवल मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है.
महिंद्रा XUV 3XO CNG: कैबिन और फीचर्स
एंट्री-लेवल MX एज में 10.25-इंच का HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायर्ड एप्पल कारप्ले, क्रूज़ कंट्रोल, रियर AC वेंट, रियर-व्यू कैमरा और 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीट मिलती है. सेफ्टी फीचर्स में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट और सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट शामिल हैं.
रेवएक्स Edge (O) में पैनोरमिक-स्टाइल स्काईरूफ, रूफ रेल्स, इलेक्ट्रिकली फोल्ड होने वाले आउटसाइड रियर-व्यू मिरर, ऑटोमैटिक हेडलैंप और वाइपर, पैसिव कीलेस एंट्री और पुश-बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं.
AX5 वेरिएंट में दो 10.24-इंच की स्क्रीन, सिंगल-पेन सनरूफ, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, 6 स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और इन-बिल्ट एलेक्सा के साथ एड्रेनोक्स कनेक्ट (Adrenox Connect) मिलता है.
सबसे महंगे रेवएक्स A में स्काईरूफ, डॉल्बी एटमॉस ऑडियो, ब्लैक लेदरेट सीटें, डुअल-टोन रूफ और 16-इंच के काले रंग वाले अलॉय व्हील दिए गए हैं.
इस एसयूवी में एवरेज और इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकॉनमी डिस्प्ले के साथ-साथ एक NGV फास्ट-फिलिंग वॉल्व भी दिया गया है. इसके CNG सिस्टम में दो सिलेंडर लगे हैं, जिन्हें लगेज एरिया के नीचे रखा गया है. इससे SUV का लोडिंग फ्लोर एकदम फ्लैट रहता है और इसमें 270 लीटर का इस्तेमाल करने लायक बूट स्पेस मिल जाता है.
इसमें बॉडी के नीचे एक अतिरिक्त पहिया लगा होता है.
संबंधित समाचार
लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल
- महिंद्रा
एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.79 - 15.04 लाख
- महिंद्रा
स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.37 - 17.4 लाख
- महिंद्रा
स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.69 - 25.49 लाख
- महिंद्रा
बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.28 - 13.18 लाख
- महिंद्रा
बोलेरो नियोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8.99 - 10.79 लाख
- महिंद्रा
बोलेरोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8.49 - 9.99 लाख
- महिंद्रा
एक्सयूवी700एक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.66 - 23.71 लाख
- महिंद्रा
XUV400एक्स-शोरूम प्राइस₹ 16.74 - 19.39 लाख
- महिंद्रा
बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11 - 12 लाख
- महिंद्रा
बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.87 - 10.17 लाख
- महिंद्रा
बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.98 - 10.63 लाख
- महिंद्रा
मराज़ोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 14.06 - 16.38 लाख
- महिंद्रा
थारएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.32 - 18.99 लाख
- महिंद्रा
थार रॉक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.52 - 23.53 लाख
- महिंद्रा
एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम प्राइस₹ 21.9 - 30.5 लाख
- महिंद्रा
एक्सईवी 9एसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 20.65 - 30.9 लाख
- महिंद्रा
बी 6इएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.45 - 27.7 लाख
- महिंद्रा
एक्सयूवी 3एक्सओ ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.89 - 14.96 लाख
- महिंद्रा
एक्सयूवी 7XOएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.99 - 24.92 लाख
नई कारें
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 Lakh
आने वाली कारें
- ऑडी New Q3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-15
- इसुज़ू डी-मैक्स ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 22 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-17
- रेनो न्यू डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-17
- जेएसडब्ल्यू मोटर्स जेटौर T2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-18
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-10-19
- वॉल्वो ईएक्स 60एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 75 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-20
- श्याओमी एसयूसेवनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 48 - 50 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-21
- किया ईवी2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-23
- रेनो अरकानाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-26
- बीयेडी सीगलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-28
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- स्टेलंटिस के 'फास्टलेन 2030' रोडमैप के तहत, सिट्रॉएन भारत में ऑल्टो की प्रतिद्वंद्वी कार लाने की बना रही प्लानिंगयह A-सेगमेंट कार, अगले तीन वर्षों में जीप और सिट्रोएन के लिए स्टेलंटिस की 12-उत्पादों वाली योजना का हिस्सा होगी, जिसके लिए लगभग ₹4,000 करोड़ का नया निवेश किया जाएगा.1 मिनट पढ़ें
- 2026 बजाज पल्सर N250 SS में TFT कंसोल और 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलाअपडेटेड सबसे महंगी पल्सर N250 SS अब TFT डिस्प्ले, 6-स्पीड ट्रांसमिशन और कई राइडिंग मोड्स के साथ आएगी.1 मिनट पढ़ें
- टीवीएस रेडर 125 में ट्रैक्शन कंट्रोल हुआ शामिल, कीमत रु.1 लाख से शुरूटीवीएस रेडर 125 के दो सबसे महंगे वेरिएंट्स में चौड़ा पिछला टायर और इमरजेंसी ब्रेक वॉर्निंग भी मिलती है.1 मिनट पढ़ें
- रिपोर्ट: अप्रैल 2029 से लागू होंगे भारत स्टेज 7 नियमउम्मीद है कि 2029 से यात्री वाहनों के लिए और अधिक कड़े नियम लागू होंगे, जो तीन चरणों में और भी सख्त होते जाएंगे.1 मिनट पढ़ें
- BSA गोल्ड स्टार 650 को मिले दो रंग विकल्प, कीमत रु.3.56 लाख से शुरूBSA मोटरसाइकिल्स ने भारत में गोल्ड स्टार 650 रेंज का विस्तार करते हुए इसमें दो नए रंग जोड़े हैं, जिससे अब कुल पांच रंग विकल्प उपलब्ध हो गए हैं.1 मिनट पढ़ें
- मारुति ब्रेज़ा, रेनॉ काइगर से लेकर नई बलेनो तक इन रु.15 लाख से कम कीमत वाली 9 कारों में मिलती हैं वेंटिलेटेड फ्रंट सीटेंरु.15 लाख से कम कीमत वाली उन नौ कारों पर नज़र डालें, जिनमें भारतीय गर्मियों की तपिश से निपटने के लिए वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें दी गई हैं.12 मिनट पढ़े
- महिंद्रा एक्सयूवी 3XO CNG रु.9.99 लाख में हुई लॉन्चXUV 3XO ZNG 110 bhp की ताकत और 200 Nm का टॉर्क बनाती है, 24.7 km/kg के माइलेज का दावा करती है और इसमें 270 लीटर का बूट स्पेस मिलता है.1 मिनट पढ़ें
- ऋषभ परमार | Oct 14, 2026टोयोटा ग्लांज़ा फेसलिफ़्ट: वैरिएंट्स, फ़ीचर्स और कीमतों की जानकारीग्लांज़ा फेसलिफ्ट पांच ट्रिम लेवल में उपलब्ध है, जिनमें E, S, G, V और हाल ही में जोड़ा गया V (O) ट्रिम शामिल हैं.1 मिनट पढ़ें
- ऋषभ परमार | Oct 14, 2026रोज़ाना चलाने के लिए 55+ kmpl की माइलेज वाली 7 125 cc कम्यूटर बाइक्सबाज़ार में कई विकल्प मौजूद हैं, जिनमें साधारण 125 cc कम्यूटर मोटरसाइकिल से लेकर ज़्यादा फ़ीचर्स वाले स्पोर्टी मॉडल तक शामिल हैं.1 मिनट पढ़ें