15 अक्टूबर को लॉन्च होने से पहले महिंद्रा XUV 3XO CNG बिना ढके आई नज़र

टीज़र जारी होने के बाद, महिंद्रा XUV 3XO सीएनजी को 15 अक्टूबर को लॉन्च होने से पहले बिना किसी कवर के टेस्टिंग के दौरान देखा गया. SUV को मुख्य रूप से पीछे से देखा गया, जिससे इसके बाहरी हिस्से की कई डिटेल्स सामने आईं.

स्पाई शॉट्स में SUV में अलॉय व्हील्स, रियर वाइपर और डिफॉगर, कनेक्टेड टेललाइट सेटअप, रूफ रेल्स, बॉडी-कलर डोर हैंडल और रूफ-माउंटेड स्टॉप लैंप दिखाई दे रहे हैं. इन फीचर्स से पता चलता है कि XUV 3XO CNG स्टैंडर्ड SUV के हायर-स्पेक वेरिएंट पर आधारित हो सकती है.

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कई सब-कॉम्पैक्ट SUV में पहले से ही CNG पावरट्रेन का ऑप्शन मिलता है. मारुति सुजुकी ब्रेज़ा और टाटा नेक्सॉन जैसे पॉपुलर मॉडल फैक्ट्री-फिट CNG पावरट्रेन के साथ आते हैं, लेकिन XUV 3XO में अब तक यह ऑप्शन नहीं मिला है. 15 अक्टूबर को CNG वेरिएंट लॉन्च होने के साथ, यह SUV टाटा नेक्सॉन के बाद इस सेगमेंट की दूसरी ऐसी गाड़ी बन जाएगी जिसमें चार पावरट्रेन ऑप्शन मिलेंगे: पेट्रोल, डीज़ल, इलेक्ट्रिक और CNG.

आने वाले CNG वर्जन में स्टैंडर्ड XUV 3XO का ज़्यादातर डिज़ाइन और फ़ीचर्स बने रहने की उम्मीद है, हालाँकि फ़ाइनल स्पेसिफ़िकेशन्स की पुष्टि लॉन्च के समय ही होगी.

स्टैंडर्ड XUV 3XO अभी दो 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है.

कम-ताकत वाले इंजन में मल्टी-पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन (MPFI) का इस्तेमाल होता है और यह 109 bhp की ताकत और 200 Nm का टॉर्क पैदा करता है. दूसरे इंजन में डायरेक्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है और यह 129 bhp की ताकत और 230 Nm का टॉर्क बनाती है. दोनों इंजन छह-स्पीड मैनुअल और छह-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ उपलब्ध हैं.

सीएनजी वैरिएंट के लिए इंजन कॉन्फ़िगरेशन और ट्रांसमिशन विकल्पों की अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है.

इमेज सोर्स: इंस्टाग्राम के ज़रिए MRD_Vlogs