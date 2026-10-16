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महिंद्रा XUV 3XO CNG बनाम टाटा नेक्सॉन CNG बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा CNG: कीमत और फीचर्स की तुलना

ऋषभ परमार
last published date : 16 October 2026, 12:54 IST
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महिंद्रा XUV 3XO CNG बनाम टाटा नेक्सॉन CNG बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा CNG: कीमत और फीचर्स की तुलना
हाइलाइट्स
  • XUV 3XO ZNG 110 BHP की ताकत और 200Nm का टॉर्क पैदा करती है, जो इन तीनों SUV में सबसे ज़्यादा है
  • ब्रेज़ा S-CNG की फ्यूल एफिशिएंसी (माइलेज) सबसे ज़्यादा, यानी 26.9 km/kg बताई गई है
  • XUV 3XO ZNG की एक्स-शोरूम कीमत ₹9.99 लाख से ₹12.27 लाख के बीच है

महिंद्रा XUV 3XO ZNG टर्बोचार्ज्ड पावरट्रेन के साथ CNG कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में आ गई है, जहाँ इसका मुकाबला टाटा नेक्सॉन iCNG और मारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG से है. XUV 3XO सबसे ज़्यादा पावर और टॉर्क बनाती है, जबकि टाटा नेक्सॉन परफॉरमेंस और प्रैक्टिकैलिटी के बीच संतुलन बनाने पर ज़ोर देती है. वहीं, ब्रेज़ा का (माइलेज) सबसे ज़्यादा होने का दावा किया गया है.

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यहाँ CNG से चलने वाली तीन SUV की तुलना कीमत, परफॉरमेंस, गियरबॉक्स के विकल्पों, डाइमेंशन, फीचर्स और व्यावहारिकता के आधार पर की गई है.

महिंद्रा XUV 3XO CNG बनाम टाटा नेक्सन CNG बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा CNG: कीमत और वेरिएंट

कीमतमहिंद्रा XUV 3XO ZNGटाटा नेक्स़ॉन iCNGमारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG
शुरुआती कीमत₹9.99 लाख₹8.35 लाख₹9.40 लाख
सबसे महंगे वैरिएंट की कीमत₹12.27 लाख₹13.72 लाख₹11.76 लाख
सीएनजी वैरिएंट में सिलेंडर4कई वैरिएंटकई वैरिएंट

टाटा नेक्सॉन iCNG की शुरुआती कीमत सबसे कम है, जबकि XUV 3XO ZNG की शुरुआती कीमत इससे ज़्यादा है. इन तीनों SUV में नेक्सॉन iCNG के सबसे महंगे वैरिएंट की कीमत सबसे ज़्यादा है. शुरुआती कीमत के मामले में ब्रेज़ा S-CNG इन दोनों के बीच आती है, और इसके सबसे महंगे वैरिएंट की कीमत बाकी SUV के मुकाबले कम है.

महिंद्रा XUV 3XO CNG बनाम टाटा नेक्सन CNG बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा CNG: पावरट्रेन की जानकारी

पैरामीटरमहिंद्रा XUV 3XO ZNGटाटा नेक्सॉन iCNGमारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG
इंजन1.2-लीटर टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल1.2-litre लीटर टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल1.5-लीटर नैचुरिली एस्पायर्ड
सिलेंडर3-सिलेंडर3-सिलेंडर4-सिलेंडर
दियरबॉक्समैनुअल ट्रांसमिशनमैनुअल ट्रांसमिशनमैनुअल ट्रांसमिशन
सीएनजी मो़ड पर आधिकतम ताकत110 बीएचपी98 बीएचपी87 बीएचपी
सीएनजी मोड में पीक टॉर्क200 एनएम170 एनएम121.5 एनएम
दावा किया गया माइलेज24.7 किमी/किलोग्राम24 किमी/किलोग्राम26.9 किमी/किलोग्राम

XUV 3XO ZNG पावर और टॉर्क के मामले में इस तुलना में सबसे आगे है. इसका 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन 110 BHP की ताकत और 200Nm का टॉर्क बनाता है, जो नेक्सॉन iCNG के मुकाबले 12 BHP ताकत और 30Nm ज़्यादा टॉर्क है, जबकि यह ब्रेज़ा S-CNG की तुलना में, महिंद्रा 23 BHP ताकत और 78.5Nm ज़्यादा टॉर्क बनाती है.

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नेक्सॉन iCNG में 1.2-लीटर का टर्बोचार्ज्ड इंजन दिया गया है, जो 98 BHP की पावर और 170Nm का टॉर्क पैदा करता है. वहीं, ब्रेज़ा S-CNG में 1.5-लीटर का बड़ा, नेचुरली एस्पिरेटेड 4-सिलेंडर इंजन है, जो 87 BHP की ताकत और 121.5Nm का टॉर्क बनाता है.

महिंद्रा का दावा है कि XUV 3XO ZNG पेट्रोल और CNG, दोनों मोड में एक जैसी ताकत और टॉर्क पैदा करती है. CNG मोड में इसके 0-60 km/h की स्पीड तक पहुँचने का समय 4.9 सेकंड बताया गया है.

26.9 km/kg की माइलेज के साथ ब्रेज़ा S-CNG सबसे आगे है; इसके बाद XUV 3XO ZNG (24.7 km/kg) और नेक्सन iCNG (24 km/kg) का नंबर आता है.

महिंद्रा XUV 3XO CNG बनाम टाटा नेक्सॉन CNG बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा CNG: डाइमेंशन

आकारमहिंद्रा XUV 3XO ZNGटाटा नेक्सॉन iCNGमारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG
लंबाई3,990 मिमी3,995 मिमी3,995 मिमी
चौड़ाई1,821 मिमी1,804 मिमी1,790 मिमी
ऊंचाई1,647 मिमी1,620 मिमी1,685 मिमी
व्हीलबेस2,600 मिमी2,498 मिमी2,500 मिमी
व्हीलसाइज़16 इंच16 इंच16 इंच
बूट स्पेस270 लीटर321 लीटर328 लीटर
सीटिंग कैपिसिटी555

इस तुलना में, XUV 3XO ZNG का व्हीलबेस सबसे लंबा है और यह सबसे चौड़ी SUV है. नेक्सॉन और ब्रेज़ा लंबाई में थोड़ी सी ही ज़्यादा हैं, जबकि ब्रेज़ा सबसे ऊंची है.

Mahindra XUV 3 XO CNG vs Tata Nexon CNG vs Maruti Suzuki Brezza CNG

ब्रेज़ा S-CNG में 328 लीटर का सबसे बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जबकि नेक्सॉन iCNG में 321 लीटर की जगह है. XUV 3XO ZNG में 270 लीटर का लगेज स्पेस मिलता है, जिसमें इसके दो CNG सिलेंडर लगेज एरिया के नीचे रखे गए हैं.

नेक्सॉन iCNG में भी ट्विन-सिलेंडर सेटअप का इस्तेमाल किया गया है, ताकि सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह बची रहे. ब्रेज़ा S-CNG में CNG टैंक को गाड़ी के नीचे लगाया गया है, जिससे इन तीनों SUV में सबसे बड़ा बूट स्पेस (सामान रखने की जगह) मिलता है.

महिंद्रा XUV 3XO CNG बनाम टाटा नेक्सॉन CNG बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा CNG: कैबिन और फीचर्स

फीचरमहिंद्रा XUV 3XO ZNG REVX Aटाटा नेक्सॉन iCNG फियरलेस+ PSमारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG ZXi
टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम10.25-इंच HD10.25-इंच7-इंच स्मार्ट प्ले प्रो
डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर10.25-इंच10.25-इंचएनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
सनरूफसिंगल पैन सनरूफपैनरमिक सनरूफइलेक्ट्रिक सनरूफ
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट-उपलब्ध-
360-डिग्री कैमरा-उपलब्ध-
6 एयरबैग्सस्टैंडर्डस्टैंडर्डस्टैंडर्ड
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोलस्टैंडर्डस्टैंडर्डESP with Hill Hold Assist
रियर एसी वेंट्सस्टैंडर्डउपलब्धउपलब्ध
क्रूज़ कंट्रोलस्टैंडर्डउपलब्धउपलब्ध
वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटीवायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्लेवायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्लेवायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले
वायरलेस चार्जर-उपलब्धउपलब्ध
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टमउपलब्धउपलब्ध-
कनेक्टेड कार तकनीकएड्रोनेक्स कनेक्ट के साथ बिल्ट इन एलेक्सावैरिएंट के हिसाब से कनेक्टेड फीचर्सवैरिएंट के हिसाब से कनेक्टेड फीचर्स

XUV 3XO ZNG के सभी वेरिएंट्स में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट्स दिए गए हैं. यहाँ तक कि इसके शुरुआती MX Edge वेरिएंट में भी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज़ कंट्रोल, रियर AC वेंट्स और 60:40 के अनुपात में बंटने वाली पिछली सीटें शामिल हैं.

Mahindra XUV 3 XO CNG vs Tata Nexon CNG vs Maruti Suzuki Brezza CNG 1

महंगे वेरिएंट्स में स्काईरूफ, दो 10.25-इंच स्क्रीन, डॉल्बी एटमॉस ऑडियो, ब्लैक लेदरेट सीटें और कनेक्टेड-कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलते हैं.

नेक्सॉन iCNG के चुनिंदा उच्च वेरिएंट्स में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके सेफ्टी फीचर्स में CNG लीक डिटेक्शन और अतिरिक्त सुरक्षा प्रणालियाँ भी शामिल हैं.

ब्रेज़ा S-CNG एक ऐसा पैकेज है जो कार्यक्षमता (एफिशिएंसी) पर केंद्रित है. हालाँकि, इसमें मिलने वाले फीचर्स अलग-अलग ट्रिम के हिसाब से अलग-अलग होते हैं.

कागजों पर, महिंद्रा XUV 3XO ZNG पावर और टॉर्क के मामले में सबसे आगे है, जबकि टाटा नेक्सॉन iCNG में टर्बोचार्ज्ड परफॉरमेंस के साथ-साथ व्यावहारिकता (प्रैक्टिकैलिटी) भी मिलती है। मारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG, दावा की गई फ्यूल एफिशिएंसी और बूट स्पेस के मामले में सबसे आगे है.

जो खरीदार परफॉरमेंस को प्राथमिकता देते हैं, उनके लिए XUV 3XO ZNG एक बेहतरीन विकल्प है. जो लोग कीमत, परफॉरमेंस और फीचर्स के बीच संतुलन चाहते हैं, वे नेक्स़ॉन iCNG पर विचार कर सकते हैं; वहीं, जो खरीदार फ्यूल इकॉनमी और सामान रखने की जगह (लगेज कैपेसिटी) पर ध्यान देते हैं, उनके लिए ब्रेज़ा S-CNG एक अच्छा विकल्प हो सकती है.

तीनों CNG एसयूवी में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिए गए हैं; इस तुलना में फैक्ट्री-फिटेड ऑटोमैटिक CNG का कोई विकल्प शामिल नहीं है. असल ड्राइविंग स्थितियों में फ्यूल एफिशिएंसी (माइलेज) ट्रैफिक, ड्राइविंग के तरीके, सड़क की स्थिति और गाड़ी पर लदे भार के आधार पर अलग-अलग हो सकती है.

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