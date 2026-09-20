महिंद्रा XUV 3XO RevX Edge वेरिएंट Rs. 9.39 लाख में लॉन्च हुआ

Mahindra ने XUV 3XO RevX Edge वैरिएंट को ₹ 9.39 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. नया ट्रिम XUV 3XO की RevX रेंज में इज़ाफी करता है जिससे लाइनअप में और ज़्यादा ऑप्शन और फीचर्स मिलते हैं. कंपनी ने अब XUV 3XO RevX M(O) में पेट्रोल ऑटोमैटिक विकल्प भी जोड़ा है, जिसकी कीमत ₹ 9.99 लाख (एक्स-शोरूम) है.

Mahindra XUV 3XO RevX: वेरिएंट और कीमतें

वेरिएंट Petrol मैनुअल Petrol ऑटो Diesel मैनुअल Diesel AMT REVX M(O) — ₹9.99 lakh — — REVX EDGE ₹9.39 lakh ₹10.59 lakh ₹10.59 lakh — REVX EDGE (O) ₹9.89 lakh ₹11.09 lakh ₹11.09 lakh ₹11.91 lakh

फीचर्स की बात करें तो, RevX Edge में काली लेदरेट सीटें, Android Auto और Apple CarPlay के साथ 10.25-इंच का HD इंफोटेनमेंट सिस्टम, चार स्पीकर और स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल मिलते हैं. अन्य फीचर्स में क्रूज़ कंट्रोल, रियर-व्यू कैमरा, ऊंचाई के हिसाब से एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, रियर AC वेंट और कप होल्डर के साथ रियर आर्मरेस्ट शामिल हैं.

इसके अलावा, सबसे महंगे RevX Edge (O) में पैनोरमिक सनरूफ, रूफ रेल्स, इलेक्ट्रिक फोल्ड होने वाले ORVMs, कीलेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट, ऑटोमैटिक हेडलैंप और ऑटोमैटिक वाइपर मिलते हैं. एसयूवी में 35 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जिनमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट, रिवर्स पार्किंग सेंसर, थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट और सभी यात्रियों के लिए सीट-बेल्ट रिमाइंडर शामिल हैं.

इंजन की बात करें तो, RevX रेंज पेट्रोल और डीज़ल दोनों विकल्पों के साथ उपलब्ध है. इसमें 1.5-लीटर टर्बो-डीज़ल (CRDe) इंजन मिलता है जो 115 bhp और 300 Nm देता है. इस इंजन को 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जा सकता है.

हालांकि, RevX में ज़्यादा ताकतवर 1.2-लीटर mStallion TGDi पेट्रोल इंजन नहीं मिलता है. इसमें 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल (mStallion TCMPFi) इंजन ज़रूर मिलता है, जो 110 bhp और 200 Nm बनाता है और इसे 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ लिया जा सकता है.