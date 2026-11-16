टर्बो-CNG vs नॉर्मल CNG: महिंद्रा XUV 3XO, टाटा नेक्सन और मारुति ब्रेज़ा में कौन बेहतर?

महिंद्रा XUV 3XO ZNG टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ CNG से चलने वाली कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में आ गई है, जो टाटा नेक्सॉन iCNG और मारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG को टक्कर देगी. जहाँ XUV 3XO ZNG और नेक्सॉन iCNG में टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल होता है, वहीं ब्रेज़ा S-CNG में नेचुरली एस्पिरेटेड पावरट्रेन मिलता है. इस वजह से, परफॉरमेंस, माइलेज और व्यावहारिकता (प्रैक्टिकैलिटी) के मामले में इन तीनों SUV की तुलना करना काफी दिलचस्प हो जाता है.

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यहाँ CNG से चलने वाली तीन कॉम्पैक्ट SUV की तुलना दी गई है, जिसमें उनकी कीमत, इंजन स्पेसिफिकेशन, गियरबॉक्स विकल्प, डाइमेंशन, फीचर्स और बूट स्पेस शामिल हैं.

टाटा नेक्सॉन iCNG बनाम महिंद्रा XUV 3XO ZNG बनाम मारुति ब्रेज़ा S-CNG: कीमत

कीमत महिंद्रा XUV 3XO ZNG टाटा नेक्सॉन iCNG मारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG शुरुआती कीमत ₹9.99 लाख ₹8.35 लाख ₹9.40 लाख सबसे महंगे वैरिएंट की कीमत ₹12.27 लाख ₹13.72 लाख ₹11.76 लाख सीएनजी वैरिएंट में सिलेंडर की संख्या 4 कई वैरिएंट्स कई वैरिएंट्स

इन तीनों में, टाटा नेक्सॉन iCNG सबसे सस्ती है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.9.99 लाख है. महिंद्रा XUV 3XO ZNG की शुरुआती कीमत भी रु.9.99 लाख है. एंट्री-लेवल पर, मारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG इन दोनों के बीच आती है. लेकिन नेक्सॉन iCNG के सबसे महंगे वैरिएंट की कीमत सबसे ज़्यादा है, जबकि ब्रेज़ा S-CNG की टॉप-एंड कीमत अपने दोनों प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कम है.

इंजन और परफॉरमेंस: टर्बोचार्ज्ड बनाम नेचुरली एस्पिरेटेड

पावरट्रेन महिंद्रा एक्सयूवी 3XO ZNG टाटा नेक्सॉन iCNG मारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG इंजन 1.2-लीटर टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल 1.2-लीटर टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल 1.5- लीटर नैचुरिली एस्पायर्ड पेट्रोल सिलेंडर कंन्फ्रीगेशन 3-सिलेंडर 3-सिलेंडर 4-सिलेंडर गियरबॉक्स मैनुअल ट्रांसमिशन मैनुअल ट्रांसमिशन मैनुअल ट्रांसमिशन सीएनजी मोड पर अधिकतम ताकत 110 बीएचपी 98 बीएचपी 87 बीएचपी सीएनजी मोड पर पीक टॉर्क 200 एनएम 170 एनएम 121.5 एनएम दावा किया गया माइलेज 24.7 किमी/किग्रा 24 किमी/किग्रा 26.9 किमी/किग्रा

पावर और टॉर्क के मामले में महिंद्रा XUV 3XO ZNG इस तुलना में सबसे आगे है. इसमें 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर वाला टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन लगा है, जो CNG मोड में 110 BHP की ताकत और 200Nm का टॉर्क बनाता है. ये आंकड़े टाटा नेक्सॉन iCNG के मुकाबले 12 BHP और 30Nm ज्यादा हैं. मारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG की तुलना में, XUV 3XO ZNG 23 BHP ज्यादा पावर और 78.5Nm ज्यादा टॉर्क पैदा करती है.

टाटा नेक्सॉन iCNG में भी 1.2-लीटर का टर्बोचार्ज्ड, तीन-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 98 BHP और 170Nm का टॉर्क पैदा करता है. वहीं, मारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG में 1.5-लीटर का बड़ा, नेचुरली एस्पिरेटेड, चार-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 87 BHP की ताकत और 121.5Nm का टॉर्क बनाती है.

महिंद्रा का दावा है कि XUV 3XO ZNG पेट्रोल और CNG, दोनों मोड में एक जैसी पावर और टॉर्क पैदा करती है. साथ ही, CNG मोड में इसके 0-60 km/h की रफ्तार पकड़ने का समय 4.9 सेकंड बताया गया है.

हालांकि, ब्रेज़ा S-CNG माइलेज के मामले में सबसे आगे है, जो 26.9 km/kg का माइलेज देती है. इसके बाद XUV 3XO ZNG का नंबर आता है, जो 24.7 km/kg का माइलेज देती है, जबकि नेक्सॉन iCNG का माइलेज 24 km/kg बताया गया है.

तीनों SUV अपने CNG वर्ज़न में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती हैं. इनमें से किसी में भी CNG के साथ फ़ैक्टरी-फिटेड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता है, हालाँकि इनके पेट्रोल वर्ज़न में अलग-अलग ट्रांसमिशन विकल्प मौजूद हैं.

आयाम और बूट स्पेस

आयाम महिंद्रा एक्सयूवी 3XO ZNG टाटा नेक्सॉन iCNG मारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG लंबाई 3,990 मिमी 3,995 मिमी 3,995 मिमी चौड़ाई 1,821 मिमी 1,804 मिमी 1,790 मिमी ऊंचाई 1,647 मिमी 1,620 मिमी 1,685 मिमी व्हीलबेस 2,600 मिमी 2,498 मिमी 2,500 मिमी व्हील साइज़ 16 इंच 16 इंच 16 इंच बूट स्पेस 270 लीटर 321 लीटर 328 लीटर सीटिंग कैपेसिटी 5 5 5

इस तुलना में महिंद्रा XUV 3XO ZNG का व्हीलबेस सबसे लंबा है और यह सबसे चौड़ी SUV है. टाटा नेक्सॉन और मारुति सुजुकी ब्रेज़ा लंबाई में इससे थोड़ी ही ज़्यादा हैं, जबकि इन तीनों में ब्रेज़ा सबसे ऊंची है.

सामान रखने की जगह (लगेज कैपेसिटी) के मामले में, मारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG में सबसे बड़ा बूट स्पेस (328 लीटर) मिलता है. इसके बाद टाटा नेक्सॉन iCNG का नंबर आता है, जिसमें 321 लीटर की जगह है, जबकि महिंद्रा XUV 3XO ZNG में 270 लीटर की जगह मिलती है.

नेक्सॉन iCNG और XUV 3XO ZNG, दोनों में ही सामान रखने की जगह (लगेज स्पेस) को बचाए रखने के लिए ट्विन-सिलेंडर CNG सेटअप का इस्तेमाल किया गया है. ब्रेज़ा S-CNG में, CNG टैंक को गाड़ी के नीचे लगाया गया है, जिससे इसमें सामान रखने के लिए ज़्यादा जगह मिल जाती है.

फीचर्स और सुरक्षा

फीचर महिंद्रा एक्सयूवी 3XO ZNG रेव एक्स A टाटा नेक्सॉन iCNG फियरलेस+ PS मारुति सुजुकी ब्रेज़ा एस-सीएनजी ZXi टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.25-इंच HD 10.25-इंच HD 7-इंच स्मार्ट प्ले प्रो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 10.25-इंच 10.25-इंच एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सनरूफ सिंगल पेन सनरूफ पैनोरमिक सनरूफ इलेक्ट्रिक सनरूफ वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स - उपबलब्ध - 360-डिग्री कैमरा - उपलब्ध - छह एयरबैग स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हिल होल्ड असिस्ट के साथ ESP पीछे के AC वेंट स्टैंडर्ड उपलब्ध उपलब्ध Cruise control स्टैंडर्ड उपलब्ध उपलब्ध वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस चार्जर - उपलब्ध उपलब्ध टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम उपलब्ध उपलब्ध - कनेक्टेड-कार तकनीक इनबिल्ट एलेक्सा के साथ एड्रेनोएक्स कनेक्ट वेरिएंट के आधार पर कनेक्टेड फीचर्स वेरिएंट के आधार पर कनेक्टेड फीचर्स

महिंद्रा XUV 3XO ZNG के सभी वेरिएंट में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट मिलते हैं. यहां तक ​​कि एंट्री-लेवल MX एज वेरिएंट में भी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट और 60:40 स्प्लिट रियर सीट दी गई है.

महंगे वेरिएंट्स में स्काईरूफ, दो 10.25-इंच स्क्रीन, डॉल्बी एटमॉस ऑडियो, ब्लैक लेदरेट अपहोल्स्ट्री और कनेक्टेड-कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलते हैं.

टाटा नेक्सॉन iCNG के चुनिंदा उच्च वेरिएंट्स में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसमें CNG से जुड़े खास सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं, जिनमें लीक डिटेक्शन और अतिरिक्त सुरक्षा प्रणालियाँ शामिल हैं.

मारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG एक काफी सरल अप्रोच अपनाती है, जिसमें फ्यूल एफिशिएंसी और रोज़मर्रा की उपयोगिता पर ज़ोर दिया गया है. इसमें मिलने वाले फीचर्स चुने गए ट्रिम के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं.

निष्कर्ष: आपको कौन सी CNG SUV चुननी चाहिए?

महिंद्रा XUV 3XO ZNG का इंजन इस तुलना में सबसे शक्तिशाली है और परफॉरमेंस के लिहाज से एक बेहतरीन विकल्प है. इसका टर्बोचार्ज्ड पावरट्रेन, ब्रेज़ा S-CNG के नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन की तुलना में काफी ज़्यादा पावर और टॉर्क पैदा करता है, जबकि पेट्रोल और CNG दोनों मोड में इसका ताकत एक जैसी ही रहती है.

टाटा नेक्सॉन iCNG में टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है, और यह परफॉरमेंस, फीचर्स और बूट स्पेस का एक अच्छा संतुलन देता है. इन तीनों में इसकी शुरुआती कीमत सबसे कम है, हालाँकि इसका टॉप-एंड वेरिएंट सबसे महंगा है.

वहीं, मारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG में माइलेज और सामान रखने की जगह (लगेज कैपेसिटी) को प्राथमिकता दी गई है. इसका 26.9 km/kg का माइलेज इस तुलना में सबसे ज़्यादा है, और इसका 328 लीटर का बूट स्पेस भी सबसे बड़ा है.

अंततः, जो खरीदार परफॉरमेंस को प्राथमिकता देते हैं, उन्हें महिंद्रा XUV 3XO ZNG अधिक आकर्षक लग सकती है. जो लोग टर्बोचार्ज्ड परफॉरमेंस और व्यावहारिकता (प्रैक्टिकैलिटी) का मेल चाहते हैं, वे टाटा नेक्सॉन iCNG पर विचार कर सकते हैं; वहीं, मारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG उन खरीदारों के लिए बेहतर विकल्प है जो अच्छे माइलेज और बूट स्पेस को अहमियत देते हैं.

तीनों SUV के CNG वर्ज़न में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलते हैं. हालाँकि, असल माइलेज ट्रैफ़िक की स्थिति, ड्राइविंग के तरीके, सड़क की हालत और गाड़ी पर लदे भार के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.