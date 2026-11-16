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टर्बो-CNG vs नॉर्मल CNG: महिंद्रा XUV 3XO, टाटा नेक्सन और मारुति ब्रेज़ा में कौन बेहतर?

ऋषभ परमार
last published date : 16 November 2026, 16:28 IST
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टर्बो-CNG vs नॉर्मल CNG: महिंद्रा XUV 3XO, टाटा नेक्सन और मारुति ब्रेज़ा में कौन बेहतर?
हाइलाइट्स
  • महिंद्रा XUV 3XO ZNG अपने टर्बोचार्ज्ड 1.2-लीटर इंजन के साथ पावर और टॉर्क के मामले में सबसे आगे है
  • मारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG 26.9 km/kg का सबसे ज़्यादा (माइलेज) देने का दावा करती है
  • टाटा नेक्सॉन iCNG की शुरुआती कीमत सबसे कम है, जबकि ब्रेज़ा में 328 लीटर का सबसे बड़ा बूट स्पेस मिलता है

महिंद्रा XUV 3XO ZNG टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ CNG से चलने वाली कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में आ गई है, जो टाटा नेक्सॉन iCNG और मारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG को टक्कर देगी. जहाँ XUV 3XO ZNG और नेक्सॉन iCNG में टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल होता है, वहीं ब्रेज़ा S-CNG में नेचुरली एस्पिरेटेड पावरट्रेन मिलता है. इस वजह से, परफॉरमेंस, माइलेज और व्यावहारिकता (प्रैक्टिकैलिटी) के मामले में इन तीनों SUV की तुलना करना काफी दिलचस्प हो जाता है.

यह भी पढ़ें: महिंद्रा स्कॉर्पियो N बनाम टाटा सफारी बनाम महिंद्रा XUV 7XO: आपको कौन सी SUV खरीदनी चाहिए?

यहाँ CNG से चलने वाली तीन कॉम्पैक्ट SUV की तुलना दी गई है, जिसमें उनकी कीमत, इंजन स्पेसिफिकेशन, गियरबॉक्स विकल्प, डाइमेंशन, फीचर्स और बूट स्पेस शामिल हैं.

टाटा नेक्सॉन iCNG बनाम महिंद्रा XUV 3XO ZNG बनाम मारुति ब्रेज़ा S-CNG: कीमत

कीमतमहिंद्रा XUV 3XO ZNGटाटा नेक्सॉन iCNGमारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG
शुरुआती कीमत₹9.99 लाख₹8.35 लाख₹9.40 लाख
सबसे महंगे वैरिएंट की कीमत₹12.27 लाख₹13.72 लाख₹11.76 लाख
सीएनजी वैरिएंट में सिलेंडर की संख्या4कई वैरिएंट्सकई वैरिएंट्स

इन तीनों में, टाटा नेक्सॉन iCNG सबसे सस्ती है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.9.99 लाख है. महिंद्रा XUV 3XO ZNG की शुरुआती कीमत भी रु.9.99 लाख है. एंट्री-लेवल पर, मारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG इन दोनों के बीच आती है. लेकिन नेक्सॉन iCNG के सबसे महंगे वैरिएंट की कीमत सबसे ज़्यादा है, जबकि ब्रेज़ा S-CNG की टॉप-एंड कीमत अपने दोनों प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कम है.

इंजन और परफॉरमेंस: टर्बोचार्ज्ड बनाम नेचुरली एस्पिरेटेड

पावरट्रेन महिंद्रा एक्सयूवी 3XO ZNGटाटा नेक्सॉन iCNGमारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG
इंजन1.2-लीटर टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल1.2-लीटर टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल1.5- लीटर नैचुरिली एस्पायर्ड पेट्रोल
सिलेंडर कंन्फ्रीगेशन3-सिलेंडर3-सिलेंडर4-सिलेंडर
गियरबॉक्समैनुअल ट्रांसमिशनमैनुअल ट्रांसमिशनमैनुअल ट्रांसमिशन
सीएनजी मोड पर अधिकतम ताकत110 बीएचपी98 बीएचपी87 बीएचपी
सीएनजी मोड पर पीक टॉर्क200 एनएम170 एनएम121.5 एनएम
दावा किया गया माइलेज24.7 किमी/किग्रा24 किमी/किग्रा26.9 किमी/किग्रा

पावर और टॉर्क के मामले में महिंद्रा XUV 3XO ZNG इस तुलना में सबसे आगे है. इसमें 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर वाला टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन लगा है, जो CNG मोड में 110 BHP की ताकत और 200Nm का टॉर्क बनाता है. ये आंकड़े टाटा नेक्सॉन iCNG के मुकाबले 12 BHP और 30Nm ज्यादा हैं. मारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG की तुलना में, XUV 3XO ZNG 23 BHP ज्यादा पावर और 78.5Nm ज्यादा टॉर्क पैदा करती है.

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टाटा नेक्सॉन iCNG में भी 1.2-लीटर का टर्बोचार्ज्ड, तीन-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 98 BHP और 170Nm का टॉर्क पैदा करता है. वहीं, मारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG में 1.5-लीटर का बड़ा, नेचुरली एस्पिरेटेड, चार-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 87 BHP की ताकत और 121.5Nm का टॉर्क बनाती है.

महिंद्रा का दावा है कि XUV 3XO ZNG पेट्रोल और CNG, दोनों मोड में एक जैसी पावर और टॉर्क पैदा करती है. साथ ही, CNG मोड में इसके 0-60 km/h की रफ्तार पकड़ने का समय 4.9 सेकंड बताया गया है.

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हालांकि, ब्रेज़ा S-CNG माइलेज के मामले में सबसे आगे है, जो 26.9 km/kg का माइलेज देती है. इसके बाद XUV 3XO ZNG का नंबर आता है, जो 24.7 km/kg का माइलेज देती है, जबकि नेक्सॉन iCNG का माइलेज 24 km/kg बताया गया है.

तीनों SUV अपने CNG वर्ज़न में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती हैं. इनमें से किसी में भी CNG के साथ फ़ैक्टरी-फिटेड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता है, हालाँकि इनके पेट्रोल वर्ज़न में अलग-अलग ट्रांसमिशन विकल्प मौजूद हैं.

आयाम और बूट स्पेस

आयाममहिंद्रा एक्सयूवी 3XO ZNGटाटा नेक्सॉन iCNGमारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG
लंबाई3,990 मिमी3,995 मिमी3,995 मिमी
चौड़ाई1,821 मिमी1,804 मिमी1,790 मिमी
ऊंचाई1,647 मिमी1,620 मिमी1,685 मिमी
व्हीलबेस2,600 मिमी2,498 मिमी2,500 मिमी
व्हील साइज़16 इंच16 इंच16 इंच
बूट स्पेस270 लीटर321 लीटर328 लीटर
सीटिंग कैपेसिटी555

इस तुलना में महिंद्रा XUV 3XO ZNG का व्हीलबेस सबसे लंबा है और यह सबसे चौड़ी SUV है. टाटा नेक्सॉन और मारुति सुजुकी ब्रेज़ा लंबाई में इससे थोड़ी ही ज़्यादा हैं, जबकि इन तीनों में ब्रेज़ा सबसे ऊंची है.

CNG 1

सामान रखने की जगह (लगेज कैपेसिटी) के मामले में, मारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG में सबसे बड़ा बूट स्पेस (328 लीटर) मिलता है. इसके बाद टाटा नेक्सॉन iCNG का नंबर आता है, जिसमें 321 लीटर की जगह है, जबकि महिंद्रा XUV 3XO ZNG में 270 लीटर की जगह मिलती है.

नेक्सॉन iCNG और XUV 3XO ZNG, दोनों में ही सामान रखने की जगह (लगेज स्पेस) को बचाए रखने के लिए ट्विन-सिलेंडर CNG सेटअप का इस्तेमाल किया गया है. ब्रेज़ा S-CNG में, CNG टैंक को गाड़ी के नीचे लगाया गया है, जिससे इसमें सामान रखने के लिए ज़्यादा जगह मिल जाती है.

फीचर्स और सुरक्षा

फीचरमहिंद्रा एक्सयूवी 3XO ZNG रेव एक्स Aटाटा नेक्सॉन iCNG फियरलेस+ PSमारुति सुजुकी ब्रेज़ा एस-सीएनजी ZXi
टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम10.25-इंच HD10.25-इंच HD7-इंच स्मार्ट प्ले प्रो
डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर10.25-इंच10.25-इंचएनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
सनरूफसिंगल पेन सनरूफपैनोरमिक सनरूफइलेक्ट्रिक सनरूफ
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स-उपबलब्ध-
360-डिग्री कैमरा-उपलब्ध-
छह एयरबैगस्टैंडर्डस्टैंडर्डस्टैंडर्ड
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोलस्टैंडर्डस्टैंडर्डहिल होल्ड असिस्ट के साथ ESP
पीछे के AC वेंटस्टैंडर्डउपलब्धउपलब्ध
Cruise controlस्टैंडर्डउपलब्धउपलब्ध
वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटीवायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्लेवायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्लेवायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले
वायरलेस चार्जर-उपलब्धउपलब्ध
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टमउपलब्धउपलब्ध-
कनेक्टेड-कार तकनीकइनबिल्ट एलेक्सा के साथ एड्रेनोएक्स कनेक्टवेरिएंट के आधार पर कनेक्टेड फीचर्सवेरिएंट के आधार पर कनेक्टेड फीचर्स

महिंद्रा XUV 3XO ZNG के सभी वेरिएंट में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट मिलते हैं. यहां तक ​​कि एंट्री-लेवल MX एज वेरिएंट में भी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट और 60:40 स्प्लिट रियर सीट दी गई है.

Mahindra XUV 3 XO CNG vs Tata Nexon CNG vs Maruti Suzuki Brezza CNG 1

महंगे वेरिएंट्स में स्काईरूफ, दो 10.25-इंच स्क्रीन, डॉल्बी एटमॉस ऑडियो, ब्लैक लेदरेट अपहोल्स्ट्री और कनेक्टेड-कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलते हैं.

टाटा नेक्सॉन iCNG के चुनिंदा उच्च वेरिएंट्स में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसमें CNG से जुड़े खास सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं, जिनमें लीक डिटेक्शन और अतिरिक्त सुरक्षा प्रणालियाँ शामिल हैं.

मारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG एक काफी सरल अप्रोच अपनाती है, जिसमें फ्यूल एफिशिएंसी और रोज़मर्रा की उपयोगिता पर ज़ोर दिया गया है. इसमें मिलने वाले फीचर्स चुने गए ट्रिम के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं.

निष्कर्ष: आपको कौन सी CNG SUV चुननी चाहिए?

महिंद्रा XUV 3XO ZNG का इंजन इस तुलना में सबसे शक्तिशाली है और परफॉरमेंस के लिहाज से एक बेहतरीन विकल्प है. इसका टर्बोचार्ज्ड पावरट्रेन, ब्रेज़ा S-CNG के नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन की तुलना में काफी ज़्यादा पावर और टॉर्क पैदा करता है, जबकि पेट्रोल और CNG दोनों मोड में इसका ताकत एक जैसी ही रहती है.

टाटा नेक्सॉन iCNG में टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है, और यह परफॉरमेंस, फीचर्स और बूट स्पेस का एक अच्छा संतुलन देता है. इन तीनों में इसकी शुरुआती कीमत सबसे कम है, हालाँकि इसका टॉप-एंड वेरिएंट सबसे महंगा है.

वहीं, मारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG में माइलेज और सामान रखने की जगह (लगेज कैपेसिटी) को प्राथमिकता दी गई है. इसका 26.9 km/kg का माइलेज इस तुलना में सबसे ज़्यादा है, और इसका 328 लीटर का बूट स्पेस भी सबसे बड़ा है.

अंततः, जो खरीदार परफॉरमेंस को प्राथमिकता देते हैं, उन्हें महिंद्रा XUV 3XO ZNG अधिक आकर्षक लग सकती है. जो लोग टर्बोचार्ज्ड परफॉरमेंस और व्यावहारिकता (प्रैक्टिकैलिटी) का मेल चाहते हैं, वे टाटा नेक्सॉन iCNG पर विचार कर सकते हैं; वहीं, मारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG उन खरीदारों के लिए बेहतर विकल्प है जो अच्छे माइलेज और बूट स्पेस को अहमियत देते हैं.

तीनों SUV के CNG वर्ज़न में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलते हैं. हालाँकि, असल माइलेज ट्रैफ़िक की स्थिति, ड्राइविंग के तरीके, सड़क की हालत और गाड़ी पर लदे भार के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.

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