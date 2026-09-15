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महिंद्रा XUV 7XO ने भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में 5 स्टार हासिल किए

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 15, 2026, 03:07 PM
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महिंद्रा XUV 7XO ने भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में 5 स्टार हासिल किए
हाइलाइट्स
  • महिंद्रा XUV 7XO ने एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, दोनों में 5 स्टार रेटिंग हासिल की
  • XUV 7XO ने एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.76 और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 44.97 स्कोर किया
  • AX7 2WD ऑटोमैटिक और AX7L डीज़ल 4WD ऑटोमैटिक ट्रिम्स का क्रैश-टेस्ट किया गया

भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (NCAP) ने महिंद्रा XUV 7XO को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है. हाल ही में भारत में इस एसयूवी का क्रैश-टेस्ट किया गया और महिंद्रा की इस खास गाड़ी ने एडल्ट और बच्चों की सुरक्षा, दोनों ही मामलों में 5 स्टार हासिल किए. भारत एनकैप की रिपोर्ट के मुताबिक, XUV 7XO ने एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.76 और बच्चों की सुरक्षा के लिए 49 में से 44.97 स्कोर हासिल किया.

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XUV 7 XO Crash Test 2

SUV का 'फ्रंट ऑफ़सेट बैरियर टेस्ट' और 'साइड मूवेबल बैरियर टेस्ट' किया गया. एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) क्राइटेरिया में, 7XO ने पहले टेस्ट में 16 में से 14.76 और दूसरे में 16 में से 16 स्कोर किया. ड्राइवर और को-ड्राइवर को मिली सुरक्षा को ज़्यादातर 'अच्छा' या 'पर्याप्त' रेटिंग मिली, जो काफी अच्छी बात है. चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) स्कोर की बात करें तो, डायनामिक टेस्ट में चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम (CRS) के इस्तेमाल से स्कोर 24 में से 23.97 रहा। SUV ने CRS इंस्टॉलेशन स्कोर में भी टॉप मार्क्स हासिल किए.

XUV 7 XO Crash Test 3

इस क्रैश टेस्ट के लिए, भारत एनकैप ने XUV 7XO के दो वैरिएंट्स का इस्तेमाल किया, और दोनों ही डीज़ल से चलने वाले 7-सीटर ऑप्शन थे - AX7 2WD ऑटोमैटिक और AX7L डीज़ल 4WD ऑटोमैटिक. आम तौर पर, ग्लोबल सेफ्टी वॉचडॉग गाड़ियों के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को जांचने के लिए सिर्फ़ एंट्री-लेवल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन भारत में, भारत NCAP की तरफ़ से किए जाने वाले क्रैश टेस्ट वॉलंटरी (अपनी मर्ज़ी से किए जाने वाले) होते हैं, इसलिए मैन्युफ़ैक्चरर अपनी पसंद का वैरिएंट टेस्ट के लिए भेज सकता है.

XUV 7 XO Crash Test 1

इसके बावजूद, ADAS या 360-डिग्री कैमरे जैसे कुछ खास सेफ्टी फीचर्स को छोड़कर, सभी ज़रूरी सेफ्टी इक्विपमेंट सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं. इसका मतलब है कि एंट्री-लेवल XUV 7XO को भी वैसी ही सेफ्टी रेटिंग मिल सकती थी, और भारत NCAP की रिपोर्ट भी यही कहती है. महिंद्रा XUV 7XO के सभी वेरिएंट्स को 5-स्टार रेटिंग मिली है.

इसमें मिलने वाले कुछ मुख्य एक्टिव सेफ्टी फीचर्स में शामिल हैं – 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, और आगे की दो सीटों पर प्री-टेंशनर और लोड लिमिटर वाले सीटबेल्ट. महिंद्रा पिछली सीटों के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और सीटबेल्ट रिमाइंडर भी देता है.

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