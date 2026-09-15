महिंद्रा XUV 7XO ने भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में 5 स्टार हासिल किए
- महिंद्रा XUV 7XO ने एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, दोनों में 5 स्टार रेटिंग हासिल की
- XUV 7XO ने एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.76 और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 44.97 स्कोर किया
- AX7 2WD ऑटोमैटिक और AX7L डीज़ल 4WD ऑटोमैटिक ट्रिम्स का क्रैश-टेस्ट किया गया
भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (NCAP) ने महिंद्रा XUV 7XO को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है. हाल ही में भारत में इस एसयूवी का क्रैश-टेस्ट किया गया और महिंद्रा की इस खास गाड़ी ने एडल्ट और बच्चों की सुरक्षा, दोनों ही मामलों में 5 स्टार हासिल किए. भारत एनकैप की रिपोर्ट के मुताबिक, XUV 7XO ने एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.76 और बच्चों की सुरक्षा के लिए 49 में से 44.97 स्कोर हासिल किया.
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SUV का 'फ्रंट ऑफ़सेट बैरियर टेस्ट' और 'साइड मूवेबल बैरियर टेस्ट' किया गया. एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) क्राइटेरिया में, 7XO ने पहले टेस्ट में 16 में से 14.76 और दूसरे में 16 में से 16 स्कोर किया. ड्राइवर और को-ड्राइवर को मिली सुरक्षा को ज़्यादातर 'अच्छा' या 'पर्याप्त' रेटिंग मिली, जो काफी अच्छी बात है. चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) स्कोर की बात करें तो, डायनामिक टेस्ट में चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम (CRS) के इस्तेमाल से स्कोर 24 में से 23.97 रहा। SUV ने CRS इंस्टॉलेशन स्कोर में भी टॉप मार्क्स हासिल किए.
इस क्रैश टेस्ट के लिए, भारत एनकैप ने XUV 7XO के दो वैरिएंट्स का इस्तेमाल किया, और दोनों ही डीज़ल से चलने वाले 7-सीटर ऑप्शन थे - AX7 2WD ऑटोमैटिक और AX7L डीज़ल 4WD ऑटोमैटिक. आम तौर पर, ग्लोबल सेफ्टी वॉचडॉग गाड़ियों के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को जांचने के लिए सिर्फ़ एंट्री-लेवल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन भारत में, भारत NCAP की तरफ़ से किए जाने वाले क्रैश टेस्ट वॉलंटरी (अपनी मर्ज़ी से किए जाने वाले) होते हैं, इसलिए मैन्युफ़ैक्चरर अपनी पसंद का वैरिएंट टेस्ट के लिए भेज सकता है.
इसके बावजूद, ADAS या 360-डिग्री कैमरे जैसे कुछ खास सेफ्टी फीचर्स को छोड़कर, सभी ज़रूरी सेफ्टी इक्विपमेंट सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं. इसका मतलब है कि एंट्री-लेवल XUV 7XO को भी वैसी ही सेफ्टी रेटिंग मिल सकती थी, और भारत NCAP की रिपोर्ट भी यही कहती है. महिंद्रा XUV 7XO के सभी वेरिएंट्स को 5-स्टार रेटिंग मिली है.
इसमें मिलने वाले कुछ मुख्य एक्टिव सेफ्टी फीचर्स में शामिल हैं – 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, और आगे की दो सीटों पर प्री-टेंशनर और लोड लिमिटर वाले सीटबेल्ट. महिंद्रा पिछली सीटों के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और सीटबेल्ट रिमाइंडर भी देता है.
लोकप्रिय मॉडल
- महिंद्रा
एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.79 - 15.04 लाख
- महिंद्रा
स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.37 - 17.4 लाख
- महिंद्रा
स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.69 - 25.49 लाख
- महिंद्रा
बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.28 - 13.18 लाख
- महिंद्रा
बोलेरो नियोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8.99 - 10.79 लाख
- महिंद्रा
बोलेरोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8.49 - 9.99 लाख
- महिंद्रा
एक्सयूवी700एक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.66 - 23.71 लाख
- महिंद्रा
XUV400एक्स-शोरूम प्राइस₹ 16.74 - 19.39 लाख
- महिंद्रा
बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11 - 12 लाख
- महिंद्रा
बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.87 - 10.17 लाख
- महिंद्रा
बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.98 - 10.63 लाख
- महिंद्रा
मराज़ोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 14.06 - 16.38 लाख
- महिंद्रा
थारएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.32 - 18 लाख
- महिंद्रा
थार रॉक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.52 - 23.53 लाख
- महिंद्रा
एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम प्राइस₹ 21.9 - 30.5 लाख
- महिंद्रा
एक्सईवी 9एसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 20.65 - 30.9 लाख
- महिंद्रा
बी 6इएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.45 - 27.7 लाख
- महिंद्रा
एक्सयूवी 3एक्सओ ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.89 - 14.96 लाख
- महिंद्रा
एक्सयूवी 7XOएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.99 - 24.92 लाख
नई कारें
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 Lakh
- होंडा
जे़डआर-वीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.99 Lakh
- मारुति सुजुकी
ब्रेज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.4 - 13.71 Lakh
- किया
सिरोस ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.5 - 20 Lakh
आने वाली कारें
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-20
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-21
- स्कोडा एन्याक iVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-22
- फॉक्सवैगन आयडी क्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- टेस्ला मॉडेल एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 2 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- जिन्नेसिस जीवी सिक्सटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- ह्युंडई नेक्सोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-27
- बीएमडब्ल्यू 4 सीरीज़एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
- निसान जूकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
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