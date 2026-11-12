मलयालम सुपरस्टार ममूटी और मोहनलाल ने खरीदी लेक्सस ES 350h और LM 350h लग्जरी कारें

मलयालम सिनेमा के दो सबसे बड़े नामों, ममूटी और मोहनलाल ने हाल ही में अपने गैरेज में लेक्सस की नई गाड़ियां शामिल की हैं. ममूटी ने हाल ही में लॉन्च हुई लग्जरी सेडान 'ES 350h' को चुना, जबकि मोहनलाल ने लेक्सस की फ्लैगशिप लग्जरी MPV 'LM 350h' को पसंद किया.

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ES 350h लेक्सस सेडान

ES 350h लेक्सस सेडान की आठवीं पीढ़ी है और यह TNGA GA-K प्लेटफॉर्म पर आधारित है. यह हाइब्रिड सेडान दो वैरिएंट्स में उपलब्ध है - Exquisite, जिसकी कीमत रु.66.10 लाख है और लग्ज़री, जिसकी कीमत रु.71.80 लाख है (दोनों कीमतें एक्स-शोरूम) हैं.

फीचर्स की बात करें तो इसमें बड़ा 14-इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन, एम्बिएंट लाइट्स, कंट्रोल्स वाला नया स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड और दरवाज़ों पर सॉफ्ट-टच मटीरियल, मार्क लेविन्सन प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, दो वायरलेस फ़ोन चार्जर, हीटेड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 3-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, हेड-अप डिस्प्ले, डिजिटल IRVM, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, रियर विंडो सनशेड्स, पावर-ऑपरेटेड बूट लिड, लेवल 2 ADAS फीचर्स और बहुत कुछ शामिल हैं.



लेक्सस ES 350h एक हाइब्रिड सेडान है, जिसमें 2.5-लीटर, 4-सिलेंडर वाला स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन लगा है. यह इंजन 244 बीएचपी की ताकत और 270 Nm का टॉर्क पैदा करता है, और इसके साथ e-CVT गियरबॉक्स दिया गया है.

लेक्सस LM 350h लग्ज़री एमपीवी

मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल ने भी एक अपने लिए एक लेक्सस कार को चुना है, और यह कंपनी की भारत में मौजूद सबसे लग्ज़री कारों में से एक होने के साथ-साथ ने फिलहाल बिक्री के लिए उपलब्ध सबसे महंगी MPV भी है. मोहनलाल की नई सवारी है लेक्सस LM 350h.

LM 350h का डिज़ाइन बेहद आकर्षक है और इसमें एक प्रमुख ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलाइट्स और क्रोम डिटेलिंग है. कैबिन ब्लैक या सॉलिस व्हाइट अपहोल्स्ट्री में उपलब्ध है और इसमें ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 14-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 48-इंच रियर डिस्प्ले, 23-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, फोल्ड-आउट टेबल, हीटेड आर्मरेस्ट और एक रेफ्रिजरेटर जैसे फीचर्स मौजूद हैं. इसके अलावा, लेक्सस का दावा है कि उसने पावर्ड डोर्स और ऑटो-डिमिंग ORVM फंक्शन के लिए रियर कंसोल पर एक स्विच मिलता है.

लेक्सस अपनी LM को 4-सीटर और 7-सीटर, दोनों कॉन्फ़िगरेशन में पेश करती है. 4-सीटर वर्ज़न में आगे और पीछे की सीटों के बीच एक पार्टीशन होता है, जिसमें एक डिम होने वाला ग्लास पैनल लगा है. इसे ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से ऊपर या नीचे कर सकते हैं.

LM 350h में इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होने वाले स्लाइडिंग दरवाजे, कार की पूरी चौड़ाई में फैले ऑल-LED टेल लैंप, और टेलगेट के निचले हिस्से पर लेक्सस की ब्रांडिंग के साथ LM 350h का बैज दिया गया है.

इस एमपीवी में 2.5-लीटर, चार-सिलेंडर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन लगा है जो 190 बीएचपी की ताकत और 240 एनएम टॉर्क पैदा करता है, और इसे सीवीटी ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है. लेक्सस LM 350h भारतीय लग्ज़री एमपीवी सेगमेंट में टोयोटा वेलफायर और मर्सिडीज़ V क्लास जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है.