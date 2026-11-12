मलयालम सुपरस्टार ममूटी और मोहनलाल ने खरीदी लेक्सस ES 350h और LM 350h लग्जरी कारें
- मलायलम फिल्मों के दो दिग्गज अभिनेताओं ने अपनी अगली सवारी के लिए लेक्सस लग्ज़री कारों को चुना है
- ममूटी ने अपने लिए बिल्कुल नई लेक्सस ES 350h लग्ज़री सेडान खरीदी है
- मोहन लाल ने अपने गैराज में लेक्सस LM 350h लग्ज़री एमपीवी जोड़ी है
मलयालम सिनेमा के दो सबसे बड़े नामों, ममूटी और मोहनलाल ने हाल ही में अपने गैरेज में लेक्सस की नई गाड़ियां शामिल की हैं. ममूटी ने हाल ही में लॉन्च हुई लग्जरी सेडान 'ES 350h' को चुना, जबकि मोहनलाल ने लेक्सस की फ्लैगशिप लग्जरी MPV 'LM 350h' को पसंद किया.
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ES 350h लेक्सस सेडान
ES 350h लेक्सस सेडान की आठवीं पीढ़ी है और यह TNGA GA-K प्लेटफॉर्म पर आधारित है. यह हाइब्रिड सेडान दो वैरिएंट्स में उपलब्ध है - Exquisite, जिसकी कीमत रु.66.10 लाख है और लग्ज़री, जिसकी कीमत रु.71.80 लाख है (दोनों कीमतें एक्स-शोरूम) हैं.
फीचर्स की बात करें तो इसमें बड़ा 14-इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन, एम्बिएंट लाइट्स, कंट्रोल्स वाला नया स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड और दरवाज़ों पर सॉफ्ट-टच मटीरियल, मार्क लेविन्सन प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, दो वायरलेस फ़ोन चार्जर, हीटेड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 3-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, हेड-अप डिस्प्ले, डिजिटल IRVM, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, रियर विंडो सनशेड्स, पावर-ऑपरेटेड बूट लिड, लेवल 2 ADAS फीचर्स और बहुत कुछ शामिल हैं.
लेक्सस ES 350h एक हाइब्रिड सेडान है, जिसमें 2.5-लीटर, 4-सिलेंडर वाला स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन लगा है. यह इंजन 244 बीएचपी की ताकत और 270 Nm का टॉर्क पैदा करता है, और इसके साथ e-CVT गियरबॉक्स दिया गया है.
लेक्सस LM 350h लग्ज़री एमपीवी
मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल ने भी एक अपने लिए एक लेक्सस कार को चुना है, और यह कंपनी की भारत में मौजूद सबसे लग्ज़री कारों में से एक होने के साथ-साथ ने फिलहाल बिक्री के लिए उपलब्ध सबसे महंगी MPV भी है. मोहनलाल की नई सवारी है लेक्सस LM 350h.
LM 350h का डिज़ाइन बेहद आकर्षक है और इसमें एक प्रमुख ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलाइट्स और क्रोम डिटेलिंग है. कैबिन ब्लैक या सॉलिस व्हाइट अपहोल्स्ट्री में उपलब्ध है और इसमें ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 14-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 48-इंच रियर डिस्प्ले, 23-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, फोल्ड-आउट टेबल, हीटेड आर्मरेस्ट और एक रेफ्रिजरेटर जैसे फीचर्स मौजूद हैं. इसके अलावा, लेक्सस का दावा है कि उसने पावर्ड डोर्स और ऑटो-डिमिंग ORVM फंक्शन के लिए रियर कंसोल पर एक स्विच मिलता है.
लेक्सस अपनी LM को 4-सीटर और 7-सीटर, दोनों कॉन्फ़िगरेशन में पेश करती है. 4-सीटर वर्ज़न में आगे और पीछे की सीटों के बीच एक पार्टीशन होता है, जिसमें एक डिम होने वाला ग्लास पैनल लगा है. इसे ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से ऊपर या नीचे कर सकते हैं.
LM 350h में इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होने वाले स्लाइडिंग दरवाजे, कार की पूरी चौड़ाई में फैले ऑल-LED टेल लैंप, और टेलगेट के निचले हिस्से पर लेक्सस की ब्रांडिंग के साथ LM 350h का बैज दिया गया है.
इस एमपीवी में 2.5-लीटर, चार-सिलेंडर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन लगा है जो 190 बीएचपी की ताकत और 240 एनएम टॉर्क पैदा करता है, और इसे सीवीटी ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है. लेक्सस LM 350h भारतीय लग्ज़री एमपीवी सेगमेंट में टोयोटा वेलफायर और मर्सिडीज़ V क्लास जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है.
लोकप्रिय लेक्सस मॉडल
- लेक्सस
एलएक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.8 - 2.91 करोड़
- लेक्सस
एलएमएक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.15 - 2.69 करोड़
- लेक्सस
एनएक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 66.59 - 73.4 लाख
- लेक्सस
आरएक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 89.99 लाख - 1.09 करोड़
- लेक्सस
ईएस 350hएक्स-शोरूम प्राइस₹ 66.1 - 71.8 लाख
- लेक्सस
ईएस 500ईएक्स-शोरूम प्राइस₹ 91.2 लाख
नई कारें
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
आने वाली कारें
- डेंज़ा D9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 90 लाख - 1 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-11-13
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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