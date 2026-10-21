मारुति कारों पर लाखों की छूट का दावा, लेकिन असल में कितनी होगी बचत?
- विक्टोरिस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पर ₹1.65 लाख तक के लाभ दिए जा रहे हैं
- ग्रांड विटारा हाइब्रिड के साथ मुफ्त रोड टैक्स और अन्य लाभों का फायदा मिल रहा है
- सिलेरियो और वैगन आर जैसे मॉडल्स पर भी आकर्षक फेस्टिव ऑफर्स उपलब्ध हैं
दशहरा बीत चुका है, लेकिन अगर आप धनतेरस या दिवाली पर नई मारुति घर लाने की योजना बना रहे हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है. मारुति के अधिकांश फेस्टिव ऑफर्स 31 अक्टूबर 2026 तक लागू हैं और इस साल कंपनी कुछ काफी आकर्षक ऑफर्स लेकर आई है.
यह भी पढ़ें: रेनॉ डस्टर हाइब्रिड बनाम मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा हाइब्रिड बनाम टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर हाइब्रिड: कीमत, इंजन और फीचर्स की तुलना
सबसे बड़ा फायदा नई विक्टोरिस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पर मिल रहा है, जहां कुल ₹1.65 लाख तक के लाभ का दावा किया जा रहा है. वहीं नेक्सा डीलरशिप पर ग्रांड विटारा पर ₹1.36 लाख तक के लाभ मिल रहे हैं, जबकि हाइब्रिड वेरिएंट के साथ मुफ्त रोड टैक्स का फायदा भी दिया जा रहा है. छोटी कारों को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है. सेलेरियो पर ₹67,500 तक और वैगन आर पर ₹67,000 तक के लाभ मिल रहे हैं.
लेकिन इन ऑफर्स को देखते वक्त एक बात ध्यान में रखना जरूरी है. कंपनी जितनी अधिकतम छूट या लाभ की बात करती है, उतना फायदा हर ग्राहक को नहीं मिलता. पूरी छूट का लाभ तभी मिलता है जब आप सभी जरूरी शर्तें पूरी करते हों. इसमें पुरानी कार एक्सचेंज करना, पहले से मारुति ग्राहक होना या किसी सूचीबद्ध कॉर्पोरेट कंपनी में काम करना जैसी शर्तें शामिल हो सकती हैं. इसलिए हमने नीचे ऑफर्स की पूरी जानकारी दी है, ताकि आप समझ सकें कि वास्तव में कितनी बचत की उम्मीद की जा सकती है.
मारुति एरिना दिवाली ऑफर्स
|मॉडल
|कुल लाभ (अधिकतम)
|कैश डिस्काउंट
|अन्य फायदे
|विक्टोरिस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड
|₹1,65,000
|₹40,000
|₹95,000 एक्सचेंज (या ₹45,000 स्क्रैपेज), ₹30,000 लॉयल्टी
|विक्टोरिस पेट्रोल
|₹1,10,000
|निर्दिष्ट नहीं है
|एक्सचेंज या स्क्रैपेज
|विक्टोरिस सीएनजी
|₹95,000
|निर्दिष्ट नहीं है
|एक्सचेंज या स्क्रैपेज
|स्विफ्ट ब्लिट्ज़ एडिशन
|₹71,000
|इसमें छूट वाली एक्सेसरी किट शामिल है
|एक्सचेंज
|सिलेरियो पेट्रोल
|₹67,500
|₹40,000
|₹25,000 एक्सचेंज, ₹2,500 अतिरिक्त
|वैगन आर वाल्ट्ज़ एडिशन
|₹67,000
|कुछ नहीं (इसके बजाय ₹38,000 की एक्सेसरी किट मुफ़्त)
|अतिरिक्त ऑफ़र
|वैगन आर पेट्रोल
|₹57,500
|₹30,000
|₹25,000 एक्सचेंज, ₹2,500 अतिरिक्त
ऑल्टो K10 LXi
|₹57,500
|₹30,000
|₹25,000 एक्सचेंज, ₹2,500 अतिरिक्त
स्विफ्ट पेट्रोल
|₹40,000
|₹10,000
₹25,000 एक्सचेंज, ₹5,000 अतिरिक्त
|एस-प्रेसो पेट्रोल
|₹37,500
|₹10,000
|₹25,000 एक्सचेंज, ₹2,500 अतिरिक्त
|ईको पेट्रोल
|₹37,500
|₹10,000
|₹25,000 एक्सचेंज, ₹2,500 अतिरिक्त
अगर आप सीमित बजट में अपनी पहली कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो सेलेरियो एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है. इस सेगमेंट की कार पर ₹40,000 की नकद छूट काफी बड़ा फायदा मानी जाएगी और इसके लिए पुरानी कार एक्सचेंज करना भी जरूरी नहीं है. ऑल्टो K10 LXi और वैगन आर पर भी ₹30,000 तक की नकद छूट दी जा रही है.
विक्टोरिस पर मिलने वाला ₹1.65 लाख का लाभ देखने में जरूर आकर्षक लगता है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा ₹95,000 के एक्सचेंज बोनस से आता है. अगर आपके पास एक्सचेंज के लिए पुरानी कार नहीं है, तो सीधा नकद लाभ ₹40,000 ही रह जाता है. फिर भी एक नई SUV पर यह एक अच्छा ऑफर माना जा सकता है.
वैगन आर वॉल्ट्ज और स्विफ्ट ब्लिट्ज एडिशन भी उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं जो वैसे भी एक्सेसरीज़ पर खर्च करने वाले हैं.
अगर आप अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं, तो उसे कारएंडबाइक के माध्यम से ऑनलाइन भी बेच सकते हैं. इससे आपको अपनी कार की मौजूदा बाजार कीमत का बेहतर अंदाजा मिल सकता है और संभावित खरीदारों तक पहुंचने में आसानी हो सकती है.
अगर आपने डिजायर, अर्टिगा या ब्रेज़ा खरीदने का मन बना लिया है, तो इस महीने इन मॉडल्स पर कोई आधिकारिक ऑफर उपलब्ध नहीं है. हालांकि, इंश्योरेंस और एक्सेसरीज़ पर भाव-ताव की गुंजाइश अब भी हो सकती है.
मारुति नेक्सा दिवाली ऑफर्स
|मॉडल
|कुल लाभ (अधिकतम)
|नकद छूट
|अन्य लाभ
|ग्रांड विटारा सिग्मा MT
|₹1,36,000
|₹35,000
|एक्सचेंज, लॉयल्टी और कॉर्पोरेट बोनस (इसमें ₹11,000 का प्री-नवरात्रि बुकिंग बोनस भी शामिल है, जो अब खत्म हो चुका है)
|ग्रांड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड
|₹1,20,000
|कुल का हिस्सा
|जीरो रोड टैक्स (₹1.85 लाख तक की कीमत), 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी
ग्रांड विटारा ज़ेटा, अल्फा, AWD
|₹1,15,000
|कुल का हिस्सा
|5 साल की विस्तारित वारंटी
|इन्विक्टो
|₹95,000
|नॉन
|₹50,000 एक्सचेंज, ₹30,000 लॉयल्टी, ₹15,000 कॉर्पोरेट
|XL6 पेट्रोल
|₹61,000
|₹20,000
|एक्सचेंज बोनस
|जिम्नी
|₹35,000
|₹35,000
|नॉन
|ई विटारा
|₹30,000
|नॉन
₹30,000 का एक्सचेंज, इंस्टॉलेशन के साथ मुफ्त होम चार्जर
|फ्रोंक्स टर्बो
|₹27,100
|₹5,000
|एक्सचेंज बोनस
हमारी राय में, नेक्सा की गाड़ियों में 'ग्रांड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड' सबसे बेहतरीन विकल्प है. मारुति रोड टैक्स का खर्च उठा रही है, जो आपके राज्य और वेरिएंट के हिसाब से ₹1.85 लाख तक हो सकता है. इसमें 5 साल की वारंटी भी जोड़ लें, तो ऑन-रोड कीमत पर आपकी बचत, केवल मिलने वाले डिस्काउंट से कहीं ज़्यादा हो जाती है.
सिग्मा के ₹1.36 लाख वाले आंकड़े में ₹11,000 का 'प्री-नवरात्रि बुकिंग बोनस' शामिल था, और यह ऑफर 10 अक्टूबर को खत्म हो गया. इसलिए, अगर आप अब जाते हैं, तो आपको थोड़ा कम फायदा मिलेगा.
जिम्नी पर मिलने वाला ऑफर छोटा लेकिन सीधा-सादा है. इसमें ₹35,000 का कैश डिस्काउंट है, जिस पर कोई शर्तें नहीं हैं. अगर आप एक्सचेंज से जुड़े कागजी झंझट में नहीं पड़ना चाहते, तो यह एक अच्छा विकल्प है. इस महीने बलेनो फेसलिफ्ट पर कोई ऑफर नहीं है.
एक छोटी सी शर्त है: नेक्सा का एक्सचेंज बोनस 10 साल तक पुरानी कारों के लिए है, और अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस तभी मिलेगा जब आपकी कार 6 साल या उससे कम पुरानी हो.
मारुति का डिस्काउंट एक्स-शोरूम कीमत पर है या ऑन-रोड कीमत पर?
- एक्सचेंज बोनस आपकी पुरानी कार के लिए डीलर की ओर से मिलने वाली कीमत के अलावा मिलता है. अगर आपके पास पुरानी कार नहीं है, तो एक्सचेंज बोनस भी नहीं मिलेगा.
- स्क्रैपेज बोनस, एक्सचेंज बोनस का विकल्प है, इसके साथ अतिरिक्त लाभ नहीं. इसके लिए आपके पास स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है.
- लॉयल्टी और कॉर्पोरेट बोनस उन्हीं लोगों को मिलता है, जिनके पास पहले से मारुति की कार है या जो किसी पात्र कंपनी में काम करते हैं.
- फ्री एक्सेसरी किट से कार के साथ अतिरिक्त सामान मिलता है, लेकिन कार की कीमत वही रहती है
ऑन-रोड कीमत में एक्स-शोरूम कीमत के साथ रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, फास्टैग और नंबर प्लेट जैसे खर्च भी शामिल होते हैं. इसी वजह से डीलरशिप डिस्काउंट मिलने के बाद भी ऑन-रोड कीमत में बहुत बड़ा अंतर हमेशा देखने को नहीं मिलता.
मान लीजिए किसी हैचबैक की एक्स-शोरूम कीमत ₹6 लाख है और उस पर ₹57,500 का ऑफर दिया जा रहा है. इसमें ₹30,000 नकद छूट, ₹25,000 एक्सचेंज बोनस और ₹2,500 अतिरिक्त लाभ शामिल हैं. ऐसी स्थिति में आपके इनवॉइस से सीधे ₹30,000 ही कम होंगे. एक्सचेंज बोनस और अतिरिक्त लाभ तभी मिलेंगे जब आप संबंधित शर्तों को पूरा करेंगे.
इस महीने ग्रांड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पर खास फायदा मिल रहा है. मारुति रोड टैक्स का खर्च खुद उठा रही है, जिससे कार की ऑन-रोड कीमत कम हो जाती है.
शोरूम जाने से पहले
संक्षेप में: तय करें कि आप कौन सी कार लेना चाहते हैं, पता करें कि आप किन बोनस के लिए असल में योग्य हैं, और अपनी पुरानी कार की कीमत लगवा लें. फिर एक स्पष्ट आंकड़ा (कीमत) मन में रखकर शोरूम जाएं. यह पक्का करने का सबसे आसान तरीका है कि मारुति का दिवाली ऑफर आपके लिए सच में बचत लेकर आए, न कि सिर्फ पोस्टर पर छपा कोई बड़ा नंबर बनकर रह जाए.
एक ज़रूरी बात: इस लेख में दिए गए सभी आंकड़े केवल संकेत के तौर पर हैं. स्टॉक के आधार पर, असल ऑफ़र शहर, डीलर और यहाँ तक कि हर हफ़्ते के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं. इसे एक गाइड की तरह इस्तेमाल करें ताकि आप अच्छे ऑफ़र पहचान सकें और एक मोटा-मोटा अंदाज़ा लगा सकें कि क्या उम्मीद की जा सकती है; इसके बाद, अपने नज़दीकी मारुति सुज़ुकी शोरूम से सही और पक्की जानकारी लें.
शुभ दिवाली और सुरक्षित ड्राइविंग
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- मारुति सुजुकी
फ्रोंक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.85 - 11.98 लाख
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अर्टिगाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8.9 - 13.04 लाख
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इकोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.28 - 6.46 लाख
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अल्टो के10एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.7 - 5.45 लाख
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स्विफ्टएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.84 - 8.86 लाख
- मारुति सुजुकी
वैगन आरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.82 - 7.24 लाख
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इनविक्टोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 24.97 - 28.8 लाख
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रों-प्रेस्सोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.5 - 5.27 लाख
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एक्सएल6एक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.52 - 14.58 लाख
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बलेनोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.1 - 9.99 लाख
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सियाज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.09 - 11.89 लाख
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ग्रैंड विटाराएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.03 - 19.77 लाख
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ब्रेज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.4 - 13.71 लाख
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ई-विटाराएक्स-शोरूम प्राइस₹ 14.29 - 17.94 लाख
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न्यू डिजायरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.31 - 9.53 लाख
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नई कारें
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