मारुति डिजायर बनाम होंडा अमेज बनाम ह्यून्दे ऑरा: आपको कौन सी कॉम्पैक्ट सेडान खरीदनी चाहिए?

आज भले ही भारतीय बाज़ार में SUV का दबदबा हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब सेडान कार का मालिक बनना हर परिवार का सपना हुआ करता था. और हो भी क्यों न? सेडान में मिलने वाला आराम हमेशा से ही खरीदारों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है. खासकर मध्यम वर्ग के उन लोगों के लिए जिन्हें सेडान पसंद है, 4 मीटर से छोटी (सब-4-मीटर) सेडान चुनना थोड़ा उलझन भरा हो सकता है, क्योंकि मारुति सुज़ुकी डिज़ायर, होंडा अमेज़ और ह्यून्दे ऑरा - ये तीनों ही काफी लोकप्रिय विकल्प हैं. लेकिन इन तीनों में से आपके परिवार के लिए कौन सी कार बेहतर है? यही जानने के लिए हम यहाँ आए हैं.

डिज़ाइन

डिजाइन को लेकर सबकी अपनी-अपनी राय हो सकती है, लेकिन कार खरीदने से पहले ग्राहक हमेशा ऐसी गाड़ी की तलाश में रहते हैं जिसकी सड़क पर मजबूत मौजूदगी (रोड प्रेजेंस) हो और जो एक गहरी छाप छोड़े. तीनों सेडान कारें देखने में अच्छी हैं, लेकिन इनमें कुछ साफ अंतर भी हैं. अमेज होंडा परिवार का हिस्सा है; इसमें होंडा सिटी की झलक मिलती है, खासकर पिछले हिस्से में, जबकि इसका बोनट डिजाइन 'एलेवेट' (Elevate) से काफी मिलता-जुलता है. वहीं, डिजायर का फ्रंट लुक एकदम अलग है, जो इससे पहले मारुति सुजुकी की किसी और कार में देखने को नहीं मिला है. इसी तरह, ऑरा का फ्रंट डिजाइन भी इसकी हैचबैक सिस्टर कार, 'ग्रांड i10 निऑस' से काफी मिलता-जुलता है.

तीनों सेडान की लंबाई लगभग बराबर है, लेकिन अमेज का व्हीलबेस सबसे लंबा है, जबकि डिजायर ज्यादा चौड़ी और ऊंची है। अमेज में 172 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस भी मिलता है.

तीनों में 15-इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं.

अमेज़ की स्प्लिट टेल-लैंप्स होंडा सिटी जैसी दिखती हैं, जिससे इसे एक ज़्यादा प्रीमियम लुक मिलता है. डिज़ायर में ज़्यादा स्पोर्टी दिखने वाली पारंपरिक टेल-लैंप्स हैं, जबकि ऑरा का पिछला हिस्सा अपने आकर्षक स्पॉइलर और टेलगेट डिज़ाइन की वजह से अलग नज़र आता है - एक ऐसी खूबी जो बाकी दोनों कारों में नहीं है.

कुल मिलाकर, डिजायर और ऑरा थोड़ी ज्यादा स्पोर्टी दिखती हैं, जबकि अमेज में एक अधिक प्रीमियम सेडान वाली फील आती है.

कैबिन और तकनीक

अगर डिज़ाइन के आधार पर आप फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो आइए इसके कैबिन और टेक्नोलॉजी पर नज़र डालते हैं.

डिजायर की बात करें, तो इसकी खूबियां इसका एर्गोनॉमिक्स और स्टोरेज स्पेस हैं. हालांकि, इसका डैशबोर्ड डिज़ाइन जाना-पहचाना लगता है, क्योंकि इसमें लगा इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन बलेनो, स्विफ्ट, ब्रेज़ा, विटारा और ग्रांड विटारा जैसे मारुति सुज़ुकी के कई अन्य मॉडल्स में भी दिया गया है. साथ ही, इसका डैशबोर्ड थोड़ा भरा-भरा सा लगता है, इसलिए अंदर बैठने पर कोई खास 'वाह' वाली फीलिंग नहीं आती.

इसके बावजूद, फीचर्स के मामले में डिजायर पीछे नहीं है. इसमें सनरूफ, बेहतरीन इंफोटेनमेंट कनेक्टिविटी, हेड-अप डिस्प्ले और 360-डिग्री कैमरा मिलता है.

अब बात करें ऑरा की, तो इसका कैबिन थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लगता है, लेकिन फ़ीचर्स के मामले में यह अमेज़ और डिज़ायर से कुछ ख़ास अलग नहीं है. इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 8-इंच की टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जर, रियर AC वेंट्स, कपहोल्डर्स वाला रियर-सीट आर्मरेस्ट, टाइप-C चार्जिंग और क्रूज़ कंट्रोल जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं.

वहीं, अमेज में एक साफ-सुथरा डैशबोर्ड, आरामदायक सीटें और थोड़ा ज्यादा प्रीमियम अहसास मिलता है, साथ ही इसकी फिट और फिनिश भी काफी अच्छी है. इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन भी दिया गया है. सबसे अहम बात यह है कि इस सेगमेंट में अमेज इकलौती ऐसी कार है जिसमें ADAS मिलता है. हालांकि, अगर आप सनरूफ चाहते हैं, तो अमेज और ऑरा, दोनों में से किसी में भी सनरूफ नहीं मिलता है.

दूसरी रो में आराम

दूसरी रो (सेकंड-रो) का आराम उन मुख्य कारणों में से एक है, जिनकी वजह से लोग सेडान कारें चुनते हैं. इस मामले में, डिज़ायर और ऑरा की तुलना में अमेज़ को बढ़त हासिल है. इसका व्हीलबेस लंबा होने के कारण इसमें बेहतर नी-रूम (घुटनों के लिए जगह) और हेड-रूम मिलता है, साथ ही इसमें अंडर-थाई सपोर्ट भी अच्छा है.

अमेज़ में पीछे की तरफ AC वेंट तो मिलते हैं, लेकिन इसमें टाइप-A और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट नहीं हैं, जो डिज़ायर में दिए गए हैं. तीनों यात्रियों के लिए हेडरेस्ट तो हैं, लेकिन अमेज़ में ये फिक्स हैं, जबकि डिज़ायर में दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं.

हालाँकि, इन तीनों में से ऑरा (Aura) सबसे अच्छा अंडर-थाई सपोर्ट और सीट रिक्लाइन एंगल देती है। लेकिन अमेज़ (Amaze) की तरह ही, इसमें भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट और टाइप-सी चार्जिंग की सुविधा नहीं है. कुल मिलाकर, डिज़ायर (Dzire) में केबिन के ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, अमेज़ ज़्यादा खुली और हवादार लगती है, जबकि ऑरा में बैठने का अनुभव ज़्यादा आरामदायक है.

अमेज़ में 416 लीटर का सबसे बड़ा बूट स्पेस मिलता है, इसके बाद ऑरा में 402 लीटर और डिज़ायर में 382 लीटर का बूट स्पेस है.

परफॉरमेंस और ड्राइव क्षमता

ये परफॉरमेंस सेडान नहीं हैं; ये फैमिली कारें हैं. इसलिए, इंजन परफॉरमेंस के साथ-साथ हम यह भी देखेंगे कि रोज़मर्रा की ड्राइविंग के लिए कौन सी कार बेहतर है.

ये तीनों ही पेट्रोल इंजन और CNG विकल्पों के साथ उपलब्ध हैं. हालाँकि, डिजायर और ऑरा में फैक्ट्री-फिटेड CNG मिलती है, जबकि अमेज़ में डीलरशिप-रेट्रोफिटेड CNG किट लगवाई जा सकती है.

डिजायर और ऑरा, दोनों में CNG के साथ AMT का विकल्प मिलता है, जबकि अमेज के CVT को रेट्रोफिटेड CNG किट के साथ जोड़ा जा सकता है.

डिज़ायर की बात करें तो, इसमें नया 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर Z-सीरीज़ इंजन दिया गया है, जो 80 bhp की ताकत और 112 Nm का टॉर्क पैदा करता है. मारुति सुज़ुकी का दावा है कि इसके मैनुअल और ऑटोमैटिक, दोनों वर्ज़न लगभग 25 kmpl का माइलेज देते हैं, जो इस सेगमेंट के हिसाब से काफी शानदार है. असल ड्राइविंग कंडीशन में यह माइलेज 20 kmpl के आसपास हो सकता है.

इंजन लो और मिड-रेंज में अच्छा परफॉर्म करता है, और आपको ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता कि आप तीन-सिलेंडर वाली कार चला रहे हैं. हालाँकि, हाई RPM पर ज़ोर देने पर वाइब्रेशन महसूस होने लगते हैं. तेज़ रफ़्तार पर बाहर का शोर भी केबिन के अंदर आने लगता है.

वैसे डिज़ायर को चलाना आसान है; इसका स्टीयरिंग हल्का है और गियर बहुत स्मूथ तरीके से बदलते हैं, जिससे रोज़मर्रा की शहरी ड्राइविंग एकदम आसान हो जाती है.

दूसरी ओर, डिजायर के विपरीत, ऑरा और अमेज में 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर इंजन मिलते हैं. ऑरा का 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन लगभग 82 bhp की ताकत और 113.8 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इस सेगमेंट में यह अपनी स्मूथनेस के लिए जानी जाती है; इसमें अच्छा लीनियर एक्सीलरेशन मिलता है और इसकी परफॉरमेंस डिजायर से थोड़ी बेहतर है.

डिजायर की तरह, इसे भी शहर में चलाना आसान है, क्योंकि इसकी स्टीयरिंग हल्की है और इससे बाहर का नज़ारा अच्छे से दिखता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. माइलेज की बात करें तो, हाईवे पर आप लगभग 17 kmpl की उम्मीद कर सकते हैं. इसका CNG वर्ज़न आसानी से 20 km/kg तक का माइलेज दे सकता है.

राइड कम्फर्ट इसकी एक और बड़ी खूबी है. ऑरा में सॉफ्टनेस और स्टिफनेस के बीच एक अच्छा संतुलन है, जो आपको वैसा ही आराम देती है जिसकी उम्मीद आप एक फैमिली सेडान से करते हैं.

अमेज़ में चार-सिलेंडर वाला इंजन मिलता है, जो इसे काफी स्मूथ बनाता है. इसका जाना-पहचाना 1.2-लीटर i-VTEC पेट्रोल इंजन 89 bhp की ताकत और 110 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह डिज़ायर और ऑरा, दोनों के मुकाबले ज़्यादा पावर देता है, हालाँकि इसका टॉर्क थोड़ा कम है. रिफाइनमेंट के मामले में, चार-सिलेंडर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसे डिज़ायर पर बढ़त मिलती है. हालाँकि, मैनुअल और ऑटोमैटिक, दोनों वर्ज़न में इसकी फ्यूल एफिशिएंसी डिज़ायर के मुकाबले लगभग 5-6 kmpl कम है.



अमेज़ में CVT भी मिलता है, जो कि होंडा के इंजनों के साथ हमेशा से एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहा है.

जब आप डिज़ायर AMT और ऑरा AMT के साथ अमेज़ को चलाकर देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि सुविधा और रिस्पॉन्सिवनेस के मामले में अमेज़ का CVT ज़्यादा बेहतर है. अगर आप ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं, तो इसमें पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं. अमेज़ की राइड क्वालिटी डिज़ायर से बेहतर है, लेकिन हाईवे पर, खासकर ज़्यादा लोड होने पर, यह थोड़ी उछलती हुई (बाउंसी) महसूस हो सकती है. यहीं पर ऑरा बाज़ी मार ले जाती है, क्योंकि इसमें राइड का बैलेंस कुल मिलाकर ज़्यादा बेहतर मिलता है.

अमेज़ की हैंडलिंग भी अच्छी है, जो हमेशा से इसकी खूबियों में से एक रही है.

यह इस सेगमेंट की पहली कार भी है जिसमें छह ADAS फंक्शन मिलते हैं. लेन कीपिंग असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और लेनवॉच कैमरा जैसे फीचर्स काफी काम के हैं. तीनों सेडान कारों में छह एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं.

कीमत और निर्णय

मारुति सुजुकी डिजायर की कीमत रु.6.31 लाख से रु.9.54 लाख के बीच है, जबकि होंडा अमेज की कीमत रु.7.65 लाख से रु.10 लाख के बीच है. ह्यून्दे ऑरा सबसे किफायती है, जिसकी कीमत रु.5.99 लाख से रु.8.68 लाख के बीच है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं).

साफ़ है कि ऑरा को कीमत के मामले में फायदा है। तीनों ही गाड़ियाँ एक फैमिली सेडान से आपकी उम्मीदों पर खरी उतरती हैं—इनमें अच्छी जगह, व्यावहारिकता और बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं. हालाँकि, ऑरा ये खूबियाँ कम कीमत पर देती है। इसलिए, अगर आपकी प्राथमिकता कम कीमत में एक ऐसी सेडान है जो अच्छा माइलेज देती हो, तो डिजायर एक अच्छा विकल्प है.

अगर आप एक ऐसी प्रीमियम और ज़्यादा जगह वाली सेडान चाहते हैं, जिसका इंजन स्मूथ हो और पीछे की सीट पर ज़्यादा जगह हो, तो 'अमेज़' (Amaze) एक बेहतर विकल्प है. लेकिन अगर आप बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए एक प्रैक्टिकल, स्मूथ और आरामदायक फैमिली सेडान चाहते हैं, तो ‘ह्यून्दे ऑरा’ पर विचार किया जा सकता है. भले ही इसमें 'अमेज़' और 'डिज़ायर' (Dzire) की तरह बहुत सारे ऐसे फीचर्स न हों जो इस सेगमेंट में पहली बार दिए गए हों, लेकिन यह कम कीमत में सभी ज़रूरी खूबियां देती है.