मारुति सुजुकी ने 22 नवंबर से कीमतों में 0.31% की बढ़ोतरी की घोषणा की
- 22 नवंबर, 2026 से चुनिंदा मॉडलों की कीमतों में 0.31% की 'वॉल्यूम-वेटेड एवरेज' (volume-weighted average) बढ़ोतरी होगी
- किन मॉडलों की कीमतें बढ़ेंगी और नई कीमतें क्या होंगी, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है
- वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2) में कंपनी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट, पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 27% घटकर रु.2,414.9 करोड़ रह गया
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में घोषणा की है कि 22 नवंबर, 2026 से कुछ चुनिंदा मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी. कंपनी के अनुमान के अनुसार, वॉल्यूम-वेटेड औसत मूल्य वृद्धि लगभग 0.31% होगी.
यह बदलाव ऐसे समय में किया गया है जब कंपनी लगातार लागत के दबाव का सामना कर रही है और साथ ही अपनी लागत कम करने के प्रयास भी कर रही है. मारुति सुजुकी ने कहा है कि वह बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा बाजार पर डालेगी, लेकिन ग्राहकों पर इसका असर कम से कम रखने की कोशिश करेगी.
कंपनी ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि, "लगातार बढ़ते लागत दबाव को देखते हुए, कंपनी ने 22 नवंबर 2026 से चुनिंदा मॉडलों की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है." अनुमान के अनुसार, वॉल्यूम-वेटेड औसत मूल्य वृद्धि लगभग 0.31% है.
यह वित्त वर्ष 2026-27 में वाहन निर्माता कंपनी द्वारा कीमतों में किया गया एक और बदलाव है। यह ताज़ा घोषणा मारुति सुज़ुकी के वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2) के वित्तीय नतीजे आने के बाद की गई है. इन नतीजों के अनुसार, कंपनी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट पिछले साल की इसी तिमाही के रु.3,302.8 करोड़ के मुकाबले 27 प्रतिशत घटकर रु.2,414.9 करोड़ रह गया है.
हालांकि, मुनाफे में गिरावट के बावजूद कंपनी ने रु.50,615.5 करोड़ की अब तक की सबसे अधिक तिमाही शुद्ध बिक्री दर्ज की, जो एक साल पहले की तुलना में 26% अधिक है. इस तिमाही के दौरान कुल वाहनों की बिक्री भी 6,96,654 यूनिट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 27% की वृद्धि दर्शाती है.
इनपुट लागत में बढ़ोतरी का असर कंपनी के परिचालन प्रदर्शन पर पड़ा. वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2) में कच्चे माल और पुर्जों की लागत 48% बढ़कर 37,488.4 करोड़ हो गई, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह रु.25,324.1 करोड़ थी. नतीजतन, परिचालन लाभ (EBIT) 17% घटकर रु.3,382 करोड़ से रु.2,803.7 करोड़ रह गया.
कंपनी ने गैर-परिचालन आय (non-operating income) में भी गिरावट दर्ज की है. वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही (Q2 FY2026) में यह रु.966.1 करोड़ से घटकर रु.429.8 करोड़ रह गई. इसका एक कारण कंपनी के निवेश पोर्टफोलियो में 'मार्क-टू-मार्केट' एडजेस्ट (mark-to-market adjustments) होना है.
मारुति सुजुकी ने अभी तक उन मॉडलों की सूची का खुलासा नहीं किया है जिनकी कीमतें बढ़ाई जाएंगी, और न ही यह बताया है कि किस मॉडल की कीमत में कितनी बढ़ोतरी होगी। घोषित 0.31% की वृद्धि एक अनुमानित 'वॉल्यूम-वेटेड एवरेज' (बिक्री के आधार पर औसत) बढ़ोतरी है; इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी के सभी मॉडलों की कीमतों में एक समान बढ़ोतरी की गई है.
लोकप्रिय मारुति सुजुकी मॉडल
- मारुति सुजुकी
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- मारुति सुजुकी
अर्टिगाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8.9 - 13.04 Lakh
- मारुति सुजुकी
इकोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.28 - 6.46 Lakh
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अल्टो के10एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.7 - 5.45 Lakh
- मारुति सुजुकी
स्विफ्टएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.84 - 8.86 Lakh
- मारुति सुजुकी
वैगन आरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.82 - 7.24 Lakh
- मारुति सुजुकी
इनविक्टोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 24.97 - 28.8 Lakh
- मारुति सुजुकी
रों-प्रेस्सोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.5 - 5.27 Lakh
- मारुति सुजुकी
जिम्नीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.32 - 14.67 Lakh
- मारुति सुजुकी
एक्सएल6एक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.52 - 14.58 Lakh
- मारुति सुजुकी
सेलेरियोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.7 - 6.75 Lakh
- मारुति सुजुकी
बलेनोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.1 - 9.99 Lakh
- मारुति सुजुकी
सियाज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.09 - 11.89 Lakh
- मारुति सुजुकी
ग्रैंड विटाराएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.03 - 19.77 Lakh
- मारुति सुजुकी
ब्रेज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.4 - 13.71 Lakh
- मारुति सुजुकी
ई-विटाराएक्स-शोरूम प्राइस₹ 14.29 - 17.94 Lakh
- मारुति सुजुकी
न्यू डिजायरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.31 - 9.54 Lakh
- मारुति सुजुकी
विक्टोरिसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.5 - 19.99 Lakh
नई कारें
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Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
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Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
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EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
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- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
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7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
आने वाली कारें
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- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-15
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-16
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-18
- जेएसडब्ल्यू मोटर्स Combatएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-18
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- जीप ग्रैंड वैगनीरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 70 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-22
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