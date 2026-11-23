मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में घोषणा की है कि 22 नवंबर, 2026 से कुछ चुनिंदा मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी. कंपनी के अनुमान के अनुसार, वॉल्यूम-वेटेड औसत मूल्य वृद्धि लगभग 0.31% होगी.

यह बदलाव ऐसे समय में किया गया है जब कंपनी लगातार लागत के दबाव का सामना कर रही है और साथ ही अपनी लागत कम करने के प्रयास भी कर रही है. मारुति सुजुकी ने कहा है कि वह बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा बाजार पर डालेगी, लेकिन ग्राहकों पर इसका असर कम से कम रखने की कोशिश करेगी.

कंपनी ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि, "लगातार बढ़ते लागत दबाव को देखते हुए, कंपनी ने 22 नवंबर 2026 से चुनिंदा मॉडलों की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है." अनुमान के अनुसार, वॉल्यूम-वेटेड औसत मूल्य वृद्धि लगभग 0.31% है.

यह वित्त वर्ष 2026-27 में वाहन निर्माता कंपनी द्वारा कीमतों में किया गया एक और बदलाव है। यह ताज़ा घोषणा मारुति सुज़ुकी के वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2) के वित्तीय नतीजे आने के बाद की गई है. इन नतीजों के अनुसार, कंपनी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट पिछले साल की इसी तिमाही के रु.3,302.8 करोड़ के मुकाबले 27 प्रतिशत घटकर रु.2,414.9 करोड़ रह गया है.

हालांकि, मुनाफे में गिरावट के बावजूद कंपनी ने रु.50,615.5 करोड़ की अब तक की सबसे अधिक तिमाही शुद्ध बिक्री दर्ज की, जो एक साल पहले की तुलना में 26% अधिक है. इस तिमाही के दौरान कुल वाहनों की बिक्री भी 6,96,654 यूनिट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 27% की वृद्धि दर्शाती है.

इनपुट लागत में बढ़ोतरी का असर कंपनी के परिचालन प्रदर्शन पर पड़ा. वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2) में कच्चे माल और पुर्जों की लागत 48% बढ़कर 37,488.4 करोड़ हो गई, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह रु.25,324.1 करोड़ थी. नतीजतन, परिचालन लाभ (EBIT) 17% घटकर रु.3,382 करोड़ से रु.2,803.7 करोड़ रह गया.

कंपनी ने गैर-परिचालन आय (non-operating income) में भी गिरावट दर्ज की है. वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही (Q2 FY2026) में यह रु.966.1 करोड़ से घटकर रु.429.8 करोड़ रह गई. इसका एक कारण कंपनी के निवेश पोर्टफोलियो में 'मार्क-टू-मार्केट' एडजेस्ट (mark-to-market adjustments) होना है.

मारुति सुजुकी ने अभी तक उन मॉडलों की सूची का खुलासा नहीं किया है जिनकी कीमतें बढ़ाई जाएंगी, और न ही यह बताया है कि किस मॉडल की कीमत में कितनी बढ़ोतरी होगी। घोषित 0.31% की वृद्धि एक अनुमानित 'वॉल्यूम-वेटेड एवरेज' (बिक्री के आधार पर औसत) बढ़ोतरी है; इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी के सभी मॉडलों की कीमतों में एक समान बढ़ोतरी की गई है.