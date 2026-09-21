मारुति सुज़ुकी बलेनो, डिज़ायर और स्विफ्ट के सीएनजी AGS वैरिएंट्स की कीमतें सामने आईं
- बलेनो ज़ेटा सीएनजी AGS की कीमत ₹9.32 लाख है
- डिज़ायर सीएनजी एजीएस की कीमत ₹9.53 लाख तक जाती है
- स्विफ्ट VXi सीएनजी एजीएस की कीमत ₹7.92 लाख शुरू होती है
मारुति सुज़ुकी इंडिया ने मारुति सुज़ुकी बलेनो, डिज़ायर और स्विफ्ट के ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AGS) CNG वैरिएंट्स की पूरी प्राइस लिस्ट जारी कर दी है. इन कारों को हाल ही में उनकी शुरुआती कीमतों के साथ पेश किया गया था और अब पूरी प्राइस लिस्ट सामने आ गई है.
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मारुति सुज़ुकी स्विफ़्ट, डिज़ायर CNG AGS: वैरिएंट्स और कीमतें
|वैरिएंट/मॉडल
|स्विफ्ट
|डिज़ायर
|वीएक्सआई
|रु.7.92 लाख
|रु,8.53 लाख
|वीएक्सआई (O)
|रु.8.18 लाख
|--
|ज़ेडएक्सआई
|रु.8.86 लाख
|रु.9.53 लाख
मारुति सुज़ुकी डिज़ायर में VXi (O) वैरिएंट नहीं मिलता है, यह सिर्फ़ स्विफ़्ट तक ही सीमित है. कुल मिलाकर, दोनों कारों की कीमत उनके पेट्रोल-मैनुअल वैरिएंट्स के मुकाबले ₹35,000 ज़्यादा है. इसके अलावा, डिज़ायर की कीमत उसके इकलौते पेट्रोल-AMT वैरिएंट से ₹81,000 ज़्यादा है, जबकि स्विफ़्ट की कीमत ₹82,500 ज़्यादा है.
मारुति सुज़ुकी बलेनो
|वैरिएंट
|कीमत
|डेल्टा
|रु.8.32 लाख
|ज़ेटा
|रु.9.32 लाख
मारुति सुज़ुकी बलेनो के सबसे महंगे वैरिएंट की कीमत ₹9.32 लाख है. इसकी कीमत मैनुअल CNG वैरिएंट से ₹40,000 ज़्यादा है. साथ ही, पेट्रोल-ऑटोमैटिक वैरिएंट की तुलना में, इस हैचबैक की कीमत ₹79,000 ज़्यादा है.
बलेनो के सबसे महंगे कीमत ₹9.32 लाख है, जबकि मारुति सुज़ुकी डिजायर इस लाइनअप का सबसे महंगा मॉडल है, जिसकी कीमत ₹9.53 लाख तक जाती है.
पावरट्रेन की बात करें तो, तीनों गाड़ियों में मारुति सुज़ुकी का Z-सीरीज़ 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन लगा है. सीएनजी के साथ, यह इंजन 68 बीएचपी की ताकत और 102 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. डिजायर का माइलेज 36.47 km/kg है, जबकि बलेनो का माइलेज 34.47 km/kg और स्विफ्ट का माइलेज 36.47 km/kg है.
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