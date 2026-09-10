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मारुति सुज़ुकी बलेनो फेसलिफ्ट की पूरी कीमतें सामने आईं, सबसे महंगे मॉडल की कीमत ₹9.99 लाख

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 10, 2026, 07:05 PM
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मारुति सुज़ुकी बलेनो फेसलिफ्ट की पूरी कीमतें सामने आईं, सबसे महंगे मॉडल की कीमत ₹9.99 लाख
हाइलाइट्स
  • पेट्रोल MT वैरिएंट्स की कीमत ₹5.99 लाख से ₹9.50 लाख के बीच है
  • पेट्रोल AMT की कीमत ₹7.50 लाख से ₹9.99 लाख के बीच है
  • Delta और Zeta वैरिएंट्स पेट्रोल-CNG के साथ सिर्फ़ MT में उपलब्ध हैं

मारुति सुज़ुकी ने नई बलेनो की पूरी कीमतें जारी कर दी हैं. अब इस हैचबैक की शुरुआती कीमत रु.5.99 लाख है और यह रु.9.99 लाख (एक्स-शोरूम, शुरुआती कीमत) तक जाती है. यह नई शुरुआती कीमत, इस महीने की शुरुआत में फेसलिफ्ट लॉन्च के समय बताई गई रु.6.10 लाख की कीमत से रु.11,000 कम है.

यह भी पढ़ें: 2026 मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट के माइलेज के आंकड़े आए सामने

2026 Baleno 11

बलेनो पांच ट्रिम लेवल में आती है: सिग्मा, डेल्टा, ज़ेटा, अल्फा और अल्फा (O); और इसमें पेट्रोल, पेट्रोल-AMT और CNG पावरट्रेन के विकल्प मिलते हैं.

वैरिएंट्सपेट्रोल मैनुअलपेट्रोल ऑटोमेटिकसीएनजी मैनुअल
सिग्मारु.5.99 लाख
डेल्टारु.7.00 लाखरु.7.50 लाखरु.7.92 लाख
ज़ेटारु.8.00 लाखरु.8.50 लाखरु.8.92 लाख
अल्फारु.9.10 लाखरु.9.60 लाख
अल्फा (O)रु.9.50 लाखरु.9.99 लाख

पेट्रोल-AMT वेरिएंट्स की कीमत उनके मैनुअल वर्ज़न्स के मुकाबले ₹50,000 ज़्यादा है, जबकि CNG वेरिएंट्स की कीमत पेट्रोल-मैनुअल वर्ज़न्स से ₹92,000 ज़्यादा है. बेस और दूसरे वेरिएंट के बीच भी ₹1 लाख का बड़ा अंतर है.

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नई बलेनो में पुरानी कार के 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर K-सीरीज़ पेट्रोल इंजन की जगह मारुति सुज़ुकी का 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर Z-सीरीज़ इंजन दिया गया है. यही इंजन स्विफ्ट और डिज़ायर में भी इस्तेमाल होता है. बलेनो में पेट्रोल इंजन 81 bhp की ताकत और 112 Nm का टॉर्क बनाता है, जबकि CNG वर्जन 69 bhp की ताकत और 102 Nm का टॉर्क पैदा करता है. ट्रांसमिशन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और AMT के ऑप्शन मिलते हैं, जबकि CNG वर्जन सिर्फ़ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है.

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बलेनो के इक्विपमेंट लिस्ट में कुछ नई चीज़ें शामिल हैं, जैसे कूल्ड वायरलेस चार्जिंग पैड और क्लैरियन-ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम मिलता है. इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी मिलती हैं, जो इस सेगमेंट का पहला फ़ीचर है. एक और बड़ा फ़ीचर लेवल 2 ADAS सुइट है, जो हैचबैक में एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन-कीप असिस्ट और हाई-बीम असिस्ट जैसे फ़ीचर्स लाता है. भारत में मारुति सुज़ुकी का यह दूसरा मॉडल है जिसमें लेवल 2 ADAS मिलता है; इससे पहले यह फ़ीचर विटारा में दिया गया था.

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