मारुति सुज़ुकी बलेनो फेसलिफ्ट की पूरी कीमतें सामने आईं, सबसे महंगे मॉडल की कीमत ₹9.99 लाख

मारुति सुज़ुकी ने नई बलेनो की पूरी कीमतें जारी कर दी हैं. अब इस हैचबैक की शुरुआती कीमत रु.5.99 लाख है और यह रु.9.99 लाख (एक्स-शोरूम, शुरुआती कीमत) तक जाती है. यह नई शुरुआती कीमत, इस महीने की शुरुआत में फेसलिफ्ट लॉन्च के समय बताई गई रु.6.10 लाख की कीमत से रु.11,000 कम है.

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बलेनो पांच ट्रिम लेवल में आती है: सिग्मा, डेल्टा, ज़ेटा, अल्फा और अल्फा (O); और इसमें पेट्रोल, पेट्रोल-AMT और CNG पावरट्रेन के विकल्प मिलते हैं.

वैरिएंट्स पेट्रोल मैनुअल पेट्रोल ऑटोमेटिक सीएनजी मैनुअल सिग्मा रु.5.99 लाख – – डेल्टा रु.7.00 लाख रु.7.50 लाख रु.7.92 लाख ज़ेटा रु.8.00 लाख रु.8.50 लाख रु.8.92 लाख अल्फा रु.9.10 लाख रु.9.60 लाख – अल्फा (O) रु.9.50 लाख रु.9.99 लाख –

पेट्रोल-AMT वेरिएंट्स की कीमत उनके मैनुअल वर्ज़न्स के मुकाबले ₹50,000 ज़्यादा है, जबकि CNG वेरिएंट्स की कीमत पेट्रोल-मैनुअल वर्ज़न्स से ₹92,000 ज़्यादा है. बेस और दूसरे वेरिएंट के बीच भी ₹1 लाख का बड़ा अंतर है.

नई बलेनो में पुरानी कार के 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर K-सीरीज़ पेट्रोल इंजन की जगह मारुति सुज़ुकी का 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर Z-सीरीज़ इंजन दिया गया है. यही इंजन स्विफ्ट और डिज़ायर में भी इस्तेमाल होता है. बलेनो में पेट्रोल इंजन 81 bhp की ताकत और 112 Nm का टॉर्क बनाता है, जबकि CNG वर्जन 69 bhp की ताकत और 102 Nm का टॉर्क पैदा करता है. ट्रांसमिशन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और AMT के ऑप्शन मिलते हैं, जबकि CNG वर्जन सिर्फ़ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है.

बलेनो के इक्विपमेंट लिस्ट में कुछ नई चीज़ें शामिल हैं, जैसे कूल्ड वायरलेस चार्जिंग पैड और क्लैरियन-ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम मिलता है. इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी मिलती हैं, जो इस सेगमेंट का पहला फ़ीचर है. एक और बड़ा फ़ीचर लेवल 2 ADAS सुइट है, जो हैचबैक में एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन-कीप असिस्ट और हाई-बीम असिस्ट जैसे फ़ीचर्स लाता है. भारत में मारुति सुज़ुकी का यह दूसरा मॉडल है जिसमें लेवल 2 ADAS मिलता है; इससे पहले यह फ़ीचर विटारा में दिया गया था.