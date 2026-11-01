मारुति सुजुकी ने 35 लाख डिजायर बनाने का आंकड़ा पार किया
- डिज़ायर को 2008 में भारत में लॉन्च किया गया था और दिसंबर 2024 तक इसकी 30 लाख यूनिट्स बिक गईं
- इसका चौथी पीढ़ी का मॉडल नवंबर 2024 में बिक्री के लिए आया
- यह मारुति सुज़ुकी का चौथा ऐसा मॉडल है जिसका प्रोडक्शन 35 लाख यूनिट्स के पार पहुँच गया है
मारुति सुजुकी डिजायर ने 35 लाख यूनिट के कुल निर्माण का आंकड़ा पार कर लिया है. 2008 में भारत में पहली बार बिक्री के लिए पेश किए जाने के लगभग 18 साल और 9 महीने बाद यह मुकाम हासिल हुआ है. ऑल्टो, स्विफ्ट और वैगनआर के बाद, डिजायर मारुति सुजुकी का चौथा ऐसा मॉडल बन गई है जिसका कुल उत्पादन 35 लाख यूनिट के पार पहुंच गया है. फिलहाल, डिजायर का निर्माण कंपनी के मानेसर प्लांट में किया जा रहा है.
जब डिजायर पहली बार आई थी, तो यह असल में स्विफ्ट का ही एक ऐसा वर्ज़न थी जिसमें पीछे डिक्की (बूट) जुड़ी हुई थी. इसके डिज़ाइन को लेकर लोगों की अलग-अलग राय थी, लेकिन इससे खरीदारों पर कोई खास असर नहीं पड़ा. अच्छा माइलेज, कम रनिंग कॉस्ट और मारुति सुजुकी के बड़े सर्विस नेटवर्क के मेल ने भारतीय परिवारों का दिल जीत लिया, जिससे यह देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली सेडान कारों में से एक बन गई.
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पिछले कुछ वर्षों में डिजायर में कई अपडेट किए गए हैं. पहली पीढ़ी के मॉडल के बाद 2012 में दूसरी पीढ़ी और 2017 में तीसरी पीढ़ी आई. सबसे नया, चौथी पीढ़ी का मॉडल नवंबर 2024 में बिक्री के लिए उपलब्ध हुआ.
डिजायर को 10 लाख यूनिट्स के अपने पहले बड़े प्रोडक्शन माइलस्टोन तक पहुँचने में सात साल लगे, जिसे अप्रैल 2015 में हासिल किया गया था. जून 2019 में इसने 20 लाख यूनिट्स का आंकड़ा पार किया, और फिर दिसंबर 2024 में 30 लाख यूनिट्स तक पहुँच गई. अब इसमें 5 लाख यूनिट्स और जुड़ गए हैं.
हर नई पीढ़ी के साथ फ्यूल एफिशिएंसी, फीचर्स, आराम और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार हुए, जिससे 'डिजायर' उस सेगमेंट में अपनी अहमियत बनाए रखने में कामयाब रही, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में कई बदलाव आए हैं.
नई डिज़ायर में बिल्कुल नया डिज़ाइन और नया इंजन दिया गया है, साथ ही इसमें पहले से कहीं ज़्यादा फ़ीचर्स हैं. सुरक्षा भी एक अहम चर्चा का विषय बन गई है; चौथी पीढ़ी के इस मॉडल को जो सेफ्टी रेटिंग मिली है, उसने डिज़ायर और व्यापक रूप से मारुति सुज़ुकी की कारों के बारे में लोगों की धारणा को बदल दिया है.
लोकप्रिय मारुति सुजुकी मॉडल
- मारुति सुजुकी
फ्रोंक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.85 - 11.98 लाख
- मारुति सुजुकी
अर्टिगाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8.9 - 13.04 लाख
- मारुति सुजुकी
इकोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.28 - 6.46 लाख
- मारुति सुजुकी
अल्टो के10एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.7 - 5.45 लाख
- मारुति सुजुकी
स्विफ्टएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.84 - 8.86 लाख
- मारुति सुजुकी
वैगन आरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.82 - 7.24 लाख
- मारुति सुजुकी
इनविक्टोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 24.97 - 28.8 लाख
- मारुति सुजुकी
रों-प्रेस्सोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.5 - 5.27 लाख
- मारुति सुजुकी
जिम्नीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.32 - 14.67 लाख
- मारुति सुजुकी
एक्सएल6एक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.52 - 14.58 लाख
- मारुति सुजुकी
सेलेरियोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.7 - 6.75 लाख
- मारुति सुजुकी
बलेनोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.1 - 9.99 लाख
- मारुति सुजुकी
सियाज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.09 - 11.89 लाख
- मारुति सुजुकी
ग्रैंड विटाराएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.03 - 19.77 लाख
- मारुति सुजुकी
ब्रेज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.4 - 13.71 लाख
- मारुति सुजुकी
ई-विटाराएक्स-शोरूम प्राइस₹ 14.29 - 17.94 लाख
- मारुति सुजुकी
न्यू डिजायरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.31 - 9.53 लाख
- मारुति सुजुकी
विक्टोरिसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.5 - 19.99 लाख
नई कारें
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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