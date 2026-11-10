मारुति सुजुकी डिजायर बनाम होंडा अमेज: आपके परिवार के लिए कौन सी सेडान बेहतर है?

भले ही 2026 में भारतीय बाज़ार पर SUV का दबदबा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब सेडान कार का मालिक होना हर परिवार का सपना हुआ करता था. सेडान में मिलने वाला आराम हमेशा से ही खरीदारों को आकर्षित करता रहा है. यही वजह है कि यह सेगमेंट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, खासकर 'सब-4-मीटर' सेडान सेगमेंट, जहाँ मारुति सुज़ुकी डिज़ायर और होंडा अमेज़ आज भी उन मध्यम वर्गीय खरीदारों को अपनी ओर खींचती हैं जो SUV से हटकर कुछ और देख रहे हैं. लेकिन इन दोनों सेडान में से आपके परिवार के लिए कौन सी बेहतर है? आज हम इसी का पता लगाएंगे.

डिज़ाइन

डिज़ाइन भले ही सबकी अपनी-अपनी पसंद का मामला हो, लेकिन कार खरीदने से पहले ग्राहक हमेशा ऐसी गाड़ी की तलाश में रहते हैं जिसकी सड़क पर एक दमदार मौजूदगी हो और जो लोगों पर गहरी छाप छोड़े. अमेज़ और डिजायर दोनों ही देखने में अच्छी हैं, लेकिन इनमें कुछ साफ तौर पर दिखने वाले अंतर भी हैं. अमेज़ होंडा परिवार का हिस्सा है; इसमें होंडा सिटी की कुछ झलक देखने को मिलती है, खासकर पिछले हिस्से में, जबकि इसके आगे के हिस्से में 'एलेवेट' (Elevate) जैसा बोनट डिज़ाइन दिया गया है.

दूसरी ओर, डिजायर का फ्रंट लुक एकदम अलग है, जो इससे पहले मारुति सुजुकी की किसी और कार में नहीं देखा गया है. दोनों सेडान की लंबाई बराबर है, लेकिन अमेज का व्हीलबेस लंबा है, जबकि डिजायर ज्यादा चौड़ी और ऊंची है. अमेज का ग्राउंड क्लीयरेंस 172 mm है, जो इसे डिजायर के मुकाबले 9 mm का फायदा देता है.

दोनों में 15-इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं. अमेज़ में क्रोम-फिनिश वाले डोर हैंडल दिए गए हैं, जबकि डिजायर में विंडो लाइन पर क्रोम मिलता है, जो होंडा में नहीं है.

अमेज़ की स्प्लिट टेल-लैंप्स होंडा सिटी जैसी दिखती हैं, जिससे इसे एक ज़्यादा प्रीमियम लुक मिलता है. वहीं, डिज़ायर में ज़्यादा स्पोर्टी दिखने वाली पारंपरिक टेल-लैंप्स दी गई हैं. कुल मिलाकर, डिज़ायर थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, जबकि अमेज़ में एक ज़्यादा प्रीमियम सेडान वाली फील आती है.

कैबिन और फीचर्स

अगर डिज़ाइन के आधार पर आप फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो आइए इसके कैबिन और टेक्नोलॉजी पर नज़र डालते हैं.

डिजायर से शुरुआत करें तो, इसकी खूबियों में एर्गोनॉमिक्स, स्टोरेज और फीचर्स से भरपूर केबिन शामिल हैं. हालाँकि, इसका डैशबोर्ड डिज़ाइन जाना-पहचाना लगता है, क्योंकि इसमें लगा इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन बलेनो, स्विफ्ट, ब्रेज़ा, विटारा और ग्रैंड विटारा जैसे अन्य मॉडल्स में भी दिया गया है.

डैशबोर्ड भी थोड़ा भरा-भरा सा लगता है, इसलिए अंदर जाने पर कोई खास 'वाह' वाली बात महसूस नहीं होती. हालाँकि, डिजायर में सनरूफ, बेहतरीन इंफोटेनमेंट कनेक्टिविटी, हेड-अप डिस्प्ले और 360-डिग्री कैमरा जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं.

अमेज़ की बात करें तो, इसका कैबिन थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लगता है. इसमें ज़्यादा साफ-सुथरा डैशबोर्ड, आरामदायक सीटें और बेहतर फिट-एंड-फिनिश दी गई है. इसमें 8-इंच की टचस्क्रीन और होंडा कनेक्ट का 5 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है. सबसे खास बात यह है कि इस सेगमेंट में यह इकलौती कार है जिसमें ADAS मिलता है. हालाँकि, इसमें आपको सनरूफ नहीं मिलेगी.

दूसरी रो का आराम

दूसरी रो) का आराम उन मुख्य कारणों में से एक है, जिनकी वजह से लोग सेडान चुनते हैं, और इस मामले में अमेज़ को थोड़ा फायदा मिलता है. इसका लंबा व्हीलबेस बेहतर नी-रूम और हेड-रूम देने में मदद करता है, जबकि बड़ी सीटों की बदौलत इसमें अंडर-थाई सपोर्ट भी अच्छा मिलता है.

अमेज़ में पीछे की तरफ AC वेंट तो मिलते हैं, लेकिन इसमें टाइप-A और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट नहीं हैं, जो डिज़ायर में दिए गए हैं. दोनों ही कारों में तीनों यात्रियों के लिए हेडरेस्ट की सुविधा है, लेकिन अमेज़ में फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं, जबकि डिज़ायर में दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं.

कुल मिलाकर, डिजायर में केबिन के फीचर्स ज़्यादा हैं, लेकिन अमेज ज़्यादा खुली-खुली और हवादार लगती है.

अमेज़ में बड़ा बूट भी मिलता है, जिसमें 416 लीटर की जगह है, जबकि डिज़ायर में 382 लीटर की जगह है.

परफॉरमेंस और ड्राइव करने की क्षमता

ये परफॉरमेंस सेडान नहीं हैं; ये फैमिली कारें हैं। इसलिए, इंजन परफॉरमेंस के साथ-साथ हम यह भी देखेंगे कि रोज़मर्रा की ड्राइविंग के लिए कौन सी कार बेहतर है.

दोनों ही पेट्रोल इंजन और CNG विकल्पों के साथ उपलब्ध हैं. हालाँकि, डिजायर में फैक्ट्री-फिटेड CNG मिलती है, जबकि अमेज में डीलरशिप-फिटेड CNG किट लगवाई जा सकती है. डिजायर CNG में AMT का विकल्प भी मिलता है, जबकि अमेज के CVT के साथ डीलरशिप-फिटेड CNG किट लगाई जा सकती है.

डिज़ायर में नया 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर Z-सीरीज़ इंजन दिया गया है, जो 80 bhp की ताकत और 112 Nm का टॉर्क पैदा करता है. मारुति सुज़ुकी का दावा है कि इसके मैनुअल और ऑटोमैटिक, दोनों वर्ज़न लगभग 25 kmpl का माइलेज देते हैं, जबकि असल इस्तेमाल में यह आंकड़ा 20 kmpl के आसपास हो सकता है.

इंजन लो और मिड-रेंज में अच्छा परफॉर्म करता है, और आपको ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता कि आप तीन-सिलेंडर वाली कार चला रहे हैं. हालाँकि, हाई RPM पर ज़ोर देने पर वाइब्रेशन महसूस होने लगते हैं. तेज़ रफ़्तार पर बाहर का शोर भी केबिन के अंदर आने लगता है.

वैसे डिज़ायर को चलाना आसान है; इसका स्टीयरिंग हल्का है और गियर बहुत स्मूथ तरीके से बदलते हैं, जिससे रोज़मर्रा की शहरी ड्राइविंग एकदम आसान हो जाती है.

हालाँकि, अमेज की तुलना में डिजायर रिफाइनमेंट के मामले में थोड़ी पीछे रह जाती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेज में चार-सिलेंडर वाला इंजन मिलता है. इसका 1.2-लीटर i-VTEC पेट्रोल इंजन 89 bhp की ताकत और 110 Nm का टॉर्क पैदा करता है. चार-सिलेंडर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से यह काफी स्मूथ चलती है, और बेहतर इंसुलेशन के कारण तेज़ रफ़्तार पर भी NVH (शोर, कंपन और कठोरता) का स्तर कंट्रोल में रहता है. हालाँकि, मैनुअल और ऑटोमैटिक, दोनों ही वर्ज़न में इसका माइलेज डिजायर के मुकाबले लगभग 5-6 kmpl कम है.

अमेज़ में CVT भी मिलता है, जो होंडा के इंजनों के साथ हमेशा से एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहा है. हालाँकि इसे खास तौर पर ड्राइविंग के शौकीनों के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन यह रोज़मर्रा के शहरी सफर को ज़्यादा आरामदायक और तनाव-मुक्त बनाता है. डिज़ायर AMT के मुकाबले, अमेज़ का CVT सुविधा और रिस्पॉन्स के मामले में ज़्यादा बेहतर लगता है. अगर आप ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं, तो इसमें पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं.

राइड क्वालिटी और हैंडलिंग की बात करें, तो दोनों के बीच बहुत कम अंतर है. दोनों ही आरामदायक राइड देती हैं और खराब रास्तों पर भी अच्छा प्रदर्शन करती हैं. अमेज की हैंडलिंग भी हमेशा की तरह बेहतरीन है, जो हमेशा से इसकी खूबियों में से एक रही है.

कीमत ओर निर्णय

मारुति सुजुकी डिजायर की कीमत रु.6.31 लाख से रु.9.54 लाख के बीच है, जबकि होंडा अमेज की कीमत रु.7.65 लाख से रु.10 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. दोनों सेडान कारों में अच्छी जगह, व्यावहारिकता और फीचर्स मिलते हैं, लेकिन डिजायर कम कीमत में ये सब देने के साथ-साथ बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी भी देती है.

इसलिए, अगर आपकी प्राथमिकता एक किफायती और अच्छा माइलेज देने वाली फैमिली सेडान है, तो मारुति सुजुकी डिजायर एक बेहतर विकल्प है. लेकिन, अगर आप एक ज़्यादा प्रीमियम और ज़्यादा जगह वाली सेडान चाहते हैं, जिसका इंजन ज़्यादा स्मूथ हो और जिसमें पीछे की सीट पर ज़्यादा आराम मिले, तो आपके परिवार के लिए होंडा अमेज़ एक बेहतर विकल्प है.