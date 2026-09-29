Maruti Suzuki e Vitara या Toyota Urban Cruiser Ebella: आपको कौन सी EV खरीदनी चाहिए?
- e Vitara की शुरुआती कीमत कम है क्योंकि इसमें छोटे बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है.
- दोनों SUV के केबिन में फीचर्स एक जैसे हैं.
- कुछ अहम अंतर इन SUV को अलग पहचान भी देते हैं.
यह पहली बार नहीं है जब Maruti Suzuki और Toyota Kirloskar Motor एक-दूसरे की कारों के अपने मॉडल बेच रही हैं. इससे पहले भी हमारे सामने कई उदाहरण रहे हैं, जैसे Grand Vitara और Urban Cruiser Hyryder, Glanza और Baleno और Fronx और Urban Cruiser Taisor. हर बार इनके डिज़ाइन, कलर ऑप्शन, वेरिएंट और हाँ, कीमतों में अंतर होता है. e Vitara और Ebella के मामले में भी ऐसा ही है, जिससे ग्राहकों को यह चुनने में मदद मिलती है कि उनके लिए क्या बेहतर है. सबसे बड़ा अंतर बैटरी पैक का है. जहां Maruti 2 ऑप्शन दे रही है, जबकि Ebella फिलहाल सिर्फ़ एक ऑप्शनकी बैटरी के साथ आ रही है.
e-Vitara में 49 kWh और 61 kWh के बैटरी पैक मिलते हैं और दोनों में सिर्फ़ फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप है. पहले वाले की रेंज 440 km और दूसरे की 543 km बताई गई है. यह SUV 3 वैरिएंट में आती है; बेस मॉडल 'Delta' में छोटा बैटरी पैक मिलता है, जबकि 'Zeta' और 'Alpha' में बड़ा पैक मिलता है. इसके मुकाबले, Ebella में सिर्फ़ बड़ा 61 kWh पैक और 'E3' नाम का एक ही वैरिएंट है, जो e Vitara के 'Alpha' ट्रिम पर आधारित है. छोटे पैक और निचले वैरिएंट की घोषणा तो की गई है, लेकिन Toyota अभी उन्हें बाज़ार में नहीं बेच रही है.
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अब डिज़ाइन और रंगों की बात करते हैं. हालाँकि दोनों SUV के आकार बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन हेडलैंप और DRL पैटर्न में आपको साफ़ अंतर दिखेगा. Ebella में पाइन-जैसे DRLs के साथ मोनोपॉड LED हेडलैंप e Vitara के मुकाबले थोड़े ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं, जबकि e Vitara में Y-शेप DRLs के साथ मैट्रिक्स LED लैंप मिलती हैं. बंपर डिज़ाइन की बात करें तो साफ़ तौर पर टोयोटा ज़्यादा सोफ़िस्टिकेटेड लगती है, जबकि e Vitara का लुक ज़्यादा दमदार है. दिलचस्प बात यह है कि e Vitara ही एकमात्र ऐसी गाड़ी है जिसमें फ़ॉग लैंप्स भी मिलते हैं, जो सुरक्षा को और बढ़ाते हैं. दोनों SUVs में 18-इंच के अलॉय व्हील्स लगे हैं और यह पूरी तरह से आपकी पसंद पर निर्भर करता है.
रंगों की बात करें तो दोनों SUVs में कई सिंगल और डुअल-टोन विकल्प मिलते हैं. e Vitara में कुल मिलाकर 5 सिंगल-टोन और 4 डुअल-टोन रंग हैं, जिससे ग्राहकों को चुनने के लिए कई विकल्प मिलते हैं. Ebella में भी बिल्कुल वही रंग विकल्प हैं, बस कुछ के नाम अलग-अलग हैं. उदाहरण के लिए, मारुति के 'Opulent Red' रंग को टोयोटा में 'Sporting Red' नाम दिया गया है. हालाँकि, 'Land Breeze Green' और 'Bluish Black' जैसे कुछ रंग दोनों SUVs में एक ही नाम से जाने जाते हैं.
अब दोनों SUV के केबिन की बात करते हैं. आमतौर पर क्रॉस-बैज वाली गाड़ियों में एक जैसे फ़ीचर मिलते हैं और यहाँ भी ऐसा ही है. इसका मतलब है कि दोनों में डुअल-स्क्रीन सेटअप, फ़्लोटिंग सेंटर कंसोल, फ़्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील, एम्बिएंट लाइटिंग, ग्लास रूफ़, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और फ्रंट सीट वेंटिलेशन जैसे फ़ीचर मिलते हैं. हालांकि, हैरानी की बात यह है कि दोनों में ब्लैक और टैन थीम भी एक जैसी है और डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी मिलता-जुलता है. दोनों में 10-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम है, लेकिन मारुति में Infinity ब्रांड है जबकि टोयोटा में JBL यूनिट मिलती है.
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e Vitara की अच्छी बात यह है कि इसका बेस वेरिएंट, जो Ebella के इकलौते वेरिएंट से काफ़ी सस्ता है, उसमें भी बहुत सारे फ़ीचर मिलते हैं. इनमें इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक, ऑटोमैटिक हेडलैंप और वाइपर, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, 10.1-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, TPMS और 7 एयरबैग शामिल हैं. टॉप वेरिएंट में लेवल 2 ADAS भी मिलता है जो टोयोटा में भी उपलब्ध हैं, इसलिए सुरक्षा के मामले में दोनों SUV बहुत कुछ देती हैं.
चार्जिंग और वारंटी दोनों में एक जैसी है. स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या 1 लाख किलोमीटर (जो भी पहले हो) की है. बैटरी वारंटी की बात करें तो दोनों में 8 साल की वारंटी मिलती है, लेकिन टोयोटा इसे 2 लाख किलोमीटर तक देती है जबकि मारुति इसे 1.60 लाख किलोमीटर तक सीमित रखती है. टोयोटा 5 साल के लिए मुफ़्त रोड-साइड असिस्टेंस भी दे रही है, जबकि मारुति सुज़ुकी का इस बारे में क्या रुख है, यह साफ़ नहीं है. 7.4 kW AC चार्जर का इस्तेमाल करने पर 543 km रेंज वाले मॉडल को 10-100% चार्ज होने में 9 घंटे लगते हैं, जबकि 10-80% DC फ़ास्ट चार्जिंग 45 मिनट में हो जाती है.
आखिर में कीमतों की बात करें तो यहीं मारुति सुज़ुकी e Vitara पैसे ज़्यादा पैसा वसूल लगती है. इसमें ज़्यादा वेरिएंट मिलते हैं, इसलिए कीमतें काफ़ी कम, यानी यह रु 16.19 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत रु 20.21 लाख है. इसकी तुलना में Ebella की कीमत रु 23.60 लाख है, जो उस 'e Vitara Alpha' मॉडल से काफी ज़्यादा है जिस पर यह आधारित है.
दोनों SUV में BaaS (बैटरी एज़ ए सर्विस) का विकल्प भी मिलता है; मारुति के लिए शुरुआती कीमत रु 10.99 लाख है, साथ ही रु 3.99 प्रति किलोमीटर बैटरी का खर्च भी है. बड़े बैटरी पैक के लिए कीमतें रु 11.99 लाख से शुरू होती हैं, साथ ही रु 4.39 प्रति किलोमीटर का खर्च भी लगता है. वहीं Ebella के BaaS मॉडल की कीमत रु 15.25 लाख रखी गई है, जिसमें बैटरी के लिए रु 4.99 प्रति किलोमीटर चुकाने होंगे.
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