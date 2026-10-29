मारुति सुजुकी फ्रोंक्स फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरीन देखी गई, ADAS और Z-सीरीज पेट्रोल इंजन मिलेने की संभावना
- बलेनो की तरह इसमें भी लेवल 2 ADAS मिलने की उम्मीद है
- 1.2 K-सीरीज पेट्रोल इंजन की जगह नया 1.2 Z-सीरीज इंजन आएगा
- इसके डिजाइन में बदलाव के तौर पर नए बंपर और बदली हुई ग्रिल देखने को मिलेगी
मारुति सुजुकी फ्रोंक्स में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि हाल ही में भारतीय सड़कों पर इस क्रॉसओवर का टेस्ट मॉडल देखा गया है. बलेनो हैचबैक पर आधारित नई फ्रोंक्स में हाल ही में आई बलेनो फेसलिफ्ट वाले कई फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें नया पेट्रोल इंजन और ज्यादा तकनीक शामिल है.
हालांकि टेस्ट कार पूरी तरह से ढकी थी, लेकिन ज्यादातर बदलाव इसके चेहरे पर नजर आ रहे हैं. इसकी लाइटें मौजूदा मॉडल जैसी ही लग रही हैं, जिसमें ऊपर की तरफ तीन-डॉट वाली LED लाइट्स और नीचे की तरफ ट्राई-प्रोजेक्टर हेडलैंप यूनिट्स दी गई हैं. वहीं, ग्रिल के मेश पैटर्न डिजाइन में बड़ी ओपनिंग दिख रही हैं. ग्रिल के बीच में लगा कवर शायद लेवल 2 ADAS सिस्टम के सेंसर मॉड्यूल को छिपाने के लिए है, जो बलेनो से लिया जा सकता है.
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नीचे की तरफ, बंपर में एक बड़ा एयरडैम दिया गया है, जो इस क्रॉसओवर को और भी दमदार लुक दे सकता है. साइड से बहुत कम बदलाव हो सकते हैं और टेस्ट मॉडल में वही अलॉय व्हील्स लगे हैं जो अभी की फ्रोंक्स में आते हैं. पीछे की तरफ भी बंपर में कुछ मामूली बदलाव ही मिल सकते हैं.
कार के अंदर, डैशबोर्ड का डिजाइन पहले जैसा ही रहने की उम्मीद है. हालांकि, इसमें नए फीचर्स, अपहोल्स्ट्री के नए रंग और ट्रिम में कुछ बदलाव दिए जा सकते हैं. नए फीचर्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) शामिल हो सकते हैं. हेड अप डिस्प्ले, 9.0-इंच टचस्क्रीन और अन्य तकनीक पहले की तरह ही बने रहने की उम्मीद है.
कार में सबसे बड़ा बदलाव नया 1.2-लीटर Z-सीरीज़ पेट्रोल इंजन का शामिल होना माना जा रहा है. यह नया इंजन 81 bhp और 112 Nm टॉर्क देता है (जो पुराने K-सीरीज़ इंजन के 89bhp और 113Nm से कम है). यह मैनुअल और AMT दोनों विकल्पों के साथ आता है. ताकत में इस कमी के साथ, मौजूदा मॉडल के 21.79 kmpl (मैनुअल) और 22.89 kmpl (ऑटोमैटिक) के माइलेज के मुकाबले, नए मॉडल में बेहतर माइलेज मिलने की उम्मीद है. वहीं, ऊंचे वेरिएंट्स में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी बना रहेगा. यह बूस्टरजेट इंजन 99 bhp और 148 Nm टॉर्क देता है, और इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक का विकल्प मिलता है.
तस्वीरे: X पर @AUTOINTELIN
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