मारुति सुजुकी फ्रोंक्स फेसलिफ्ट में मिलेंगी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और वेंटिलेटेड सीटें, नए स्पाई शॉट्स से हुआ खुलासा
- केबिन डिज़ाइन और कलर स्कीम में कोई बदलाव नहीं
- नए फ़ीचर्स में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स शामिल हैं
- 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है
मारुति सुजुकी कुछ समय से भारतीय सड़कों पर फ्रोंक्स के फेसलिफ्ट मॉडल की टेस्टिंग कर रही है, जिसे अगले साल लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. अब हमें इसके कैबिन की पहली झलक मिली है, जिसमें कोई कवर नहीं है; इससे इस मॉडल में किए गए कुछ बदलावों और फीचर्स की पुष्टि होती है.
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कुल मिलाकर, केबिन का डिज़ाइन मौजूदा मॉडल से थोड़ा अलग दिखता है. इसमें आपको अभी भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसके डायल के बीच में एक MID है. साथ ही, इसमें हेड-अप डिस्प्ले का विकल्प, थ्री-स्पोक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग और ब्लैक व बरगंडी अपहोल्स्ट्री कलर स्कीम दी गई है, जिसमें डैशबोर्ड और दरवाज़ों पर सॉफ्ट-टच फिनिश भी शामिल है. सेंट्रल टचस्क्रीन की पोज़िशन भी पहले जैसी ही है, हालाँकि यह देखना बाकी है कि इसमें 9.0-इंच की स्क्रीन ही रहेगी या मारुति इसमें ब्रेज़ा और विक्टोरिस जैसी बड़ी 10.1-इंच की स्क्रीन देगी.
हालांकि, जो बदलाव हुआ है वह सेंट्रल फ्लोर कंसोल में है, जिसमें अब इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB) और आगे की हवादार (वेंटिलेटेड) सीटों के लिए स्विच दिए गए हैं. चूंकि हाल ही में बलेनो के अपडेटेड मॉडल (फेसलिफ्ट) में यह फीचर शामिल किया गया था, इसलिए पूरी उम्मीद थी कि इसे फ्रोंक्स में भी दिया जाएगा. दिलचस्प बात यह है कि इन स्विच की जगह बलेनो से अलग है - फ्रोंक्स में ये स्विच सीटों के बीच सेंट्रल फ्लोर कंसोल पर दिए गए हैं, जबकि बलेनो में ये स्विच डैशबोर्ड पर सेंटर कंसोल के निचले हिस्से में मौजूद हैं.
जहाँ तक EPB की बात है, फ्रोंक्स यह फीचर पाने वाली मारुति सुजुकी की पहली सबकॉम्पैक्ट कार बन सकती है. गाड़ी में मौजूद गियर सिलेक्टर से संकेत मिलता है कि इसमें टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, जो फिलहाल बूस्टरजेट इंजन के साथ आता है.
हाल ही में बलेनो में ADAS फीचर्स शामिल करने के बाद, मारुति के फ्रोंक्स में भी ये फीचर्स जोड़ने की संभावना है.
बाहरी हिस्से की बात करें तो, टेस्टिंग मॉडल की तस्वीरों से पता चलता है कि फ्रोंक्स में ग्रिल का नया डिज़ाइन और नए बंपर देखने को मिलेंगे, जबकि लाइट क्लस्टर का डिज़ाइन पहले जैसा ही रहने की उम्मीद है. इसके अलावा, नए अलॉय व्हील डिज़ाइन भी देखने को मिल सकते हैं.
मैकेनिकल तौर पर, मारुति सुजुकी मौजूदा कार के 1.2-लीटर डुअलजेट K-सीरीज पेट्रोल इंजन की जगह नया 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर Z-सीरीज इंजन दे सकती है, जो स्विफ्ट, डिजायर और फेसलिफ्टेड बलेनो में मिलता है. वहीं, 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन के जारी रहने की उम्मीद है. इन दोनों इंजनों के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स (1.2-लीटर इंजन के लिए AMT और 1.0-लीटर टर्बो इंजन के लिए टॉर्क कन्वर्टर) के विकल्प मिलने की संभावना है.
इमेज क्रेडिट: यूट्यूब के ज़रिए हर्ष व्लॉग्स (Harsh VLOGS)
लोकप्रिय मारुति सुजुकी मॉडल
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i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
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- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-18
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