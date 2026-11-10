मारुति सुजुकी ने धनतेरस पर 30,000 कारें बेचीं, त्योहारी सीजन में 17% की वृद्धि दर्ज की
- कार निर्माता को त्योहारी सीजन के बाकी दिनों में 70,000 से ज्यादा बिक्री की उम्मीद है
- दो महीनों में बलेनो की बिक्री 50,000 यूनिट के पार पहुंच गई है
- सीएनजी वाहनों की बुकिंग 1.2 से 1.25 लाख यूनिट तक पहुंच गई है
मारुति सुजुकी ने धनतेरस के दिन 30,000 वाहनों की खुदरा बिक्री की, यानी एक ही दिन में इतनी गाड़ियां डिलीवर कीं. कंपनी ने गणेश चतुर्थी से लेकर धनतेरस के बीच कुल 4 लाख यूनिट्स की खुदरा बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल इसी त्योहारी अवधि की तुलना में 17% अधिक है.
कंपनी को उम्मीद है कि दिवाली के बाकी सीजन में भी मांग मजबूत बनी रहेगी। इस बारे में बात करते हुए, मारुति सुजुकी इंडिया के मार्केटिंग और सेल्स विभाग के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पार्थो बनर्जी ने कहा, "दिवाली का त्योहारी सीजन आज धनतेरस से शुरू हो रहा है और यह भाई दूज तथा 14 तारीख को आने वाले लाभ पंचम तक चलेगा. इस दौरान, हमें 70,000 से ज्यादा गाड़ियां बेचने की उम्मीद है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 12-15 प्रतिशत की ग्रोथ को दर्शाता है."
छोटी कारों और SUV ने त्योहारों की बिक्री को बढ़ावा दिया
मारुति सुजुकी का कहना है कि GST 2.0 में हुए बदलावों के बाद छोटी कारों की बिक्री में तेजी आई है. अप्रैल-अक्टूबर के दौरान इस सेगमेंट में 31% की वृद्धि दर्ज की गई, और कंपनी के अनुसार हाल के महीनों में इनकी मांग और भी मजबूत हुई है.
त्योहारी सीजन की बिक्री के आंकड़ों में SUV का भी योगदान रहा है. गणेश चतुर्थी और धनतेरस के बीच, पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में इस सेगमेंट की बिक्री में 33% की वृद्धि हुई, जिसमें गाड़ियों की बेहतर आपूर्ति का भी हाथ रहा.
अलग-अलग मॉडलों की बात करें तो, 5 सितंबर को लॉन्च होने के बाद दो महीनों के भीतर बलेनो की बिक्री 50,000 यूनिट्स के पार पहुँच गई है. अपडेटेड ब्रेज़ा की बिक्री भी 70,000 यूनिट्स को पार कर गई है, और इसकी बुकिंग 1.40 लाख यूनिट्स से ज़्यादा हो चुकी है. इन दोनों ही मॉडलों के लिए अभी वेटिंग पीरियड चल रहा है.
वाहनों की उपलब्धता और CNG बैकलॉग अभी भी एक चुनौती बने हुए हैं
भारी मांग के बावजूद, गाड़ियों की उपलब्धता कार निर्माता कंपनी के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. कल तक मारुति सुजुकी के पास 2.53 लाख पेंडिंग बुकिंग थीं. बनर्जी ने बताया कि कंपनी की सप्लाई चेन और प्रोडक्शन टीमों को उम्मीद है कि जनवरी 2027 से सप्लाई में सुधार आएगा.
CNG मॉडलों के लिए काफी बड़ा बैकलॉग (पेंडिंग ऑर्डर) है. अप्रैल-अक्टूबर के दौरान कंपनी की CNG बिक्री में लगभग 38% की कुल वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन मांग के हिसाब से आपूर्ति बनाए रखने में उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी है.
बनर्जी ने कहा, "CNG वाहनों की पेंडिंग बुकिंग लगभग 1.2 से 1.25 लाख यूनिट है. किट की उपलब्धता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है." उन्होंने आगे कहा कि कंपनी को उम्मीद है कि जनवरी से CNG की सप्लाई बढ़ाई जा सकेगी.
अपडेटेड ब्रेज़ा के पावरट्रेन मिक्स से इसके तीनों विकल्पों की मांग का भी पता चलता है. इस मिक्स में CNG की हिस्सेदारी 41% है, इसके बाद टर्बो-पेट्रोल 33% और 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 26% पर है. बनर्जी ने बताया कि तीनों ही विकल्प अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.
लोकप्रिय मारुति सुजुकी मॉडल
- मारुति सुजुकी
फ्रोंक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.85 - 11.98 लाख
- मारुति सुजुकी
अर्टिगाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8.9 - 13.04 लाख
- मारुति सुजुकी
इकोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.28 - 6.46 लाख
- मारुति सुजुकी
अल्टो के10एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.7 - 5.45 लाख
- मारुति सुजुकी
स्विफ्टएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.84 - 8.86 लाख
- मारुति सुजुकी
वैगन आरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.82 - 7.24 लाख
- मारुति सुजुकी
इनविक्टोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 24.97 - 28.8 लाख
- मारुति सुजुकी
रों-प्रेस्सोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.5 - 5.27 लाख
- मारुति सुजुकी
जिम्नीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.32 - 14.67 लाख
- मारुति सुजुकी
एक्सएल6एक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.52 - 14.58 लाख
- मारुति सुजुकी
सेलेरियोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.7 - 6.75 लाख
- मारुति सुजुकी
बलेनोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.1 - 9.99 लाख
- मारुति सुजुकी
सियाज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.09 - 11.89 लाख
- मारुति सुजुकी
ग्रैंड विटाराएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.03 - 19.77 लाख
- मारुति सुजुकी
ब्रेज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.4 - 13.71 लाख
- मारुति सुजुकी
ई-विटाराएक्स-शोरूम प्राइस₹ 14.29 - 17.94 लाख
- मारुति सुजुकी
न्यू डिजायरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.31 - 9.54 लाख
- मारुति सुजुकी
विक्टोरिसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.5 - 19.99 लाख
नई कारें
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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