मारुति सुजुकी ने धनतेरस पर 30,000 कारें बेचीं, त्योहारी सीजन में 17% की वृद्धि दर्ज की

मारुति सुजुकी ने धनतेरस के दिन 30,000 वाहनों की खुदरा बिक्री की, यानी एक ही दिन में इतनी गाड़ियां डिलीवर कीं. कंपनी ने गणेश चतुर्थी से लेकर धनतेरस के बीच कुल 4 लाख यूनिट्स की खुदरा बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल इसी त्योहारी अवधि की तुलना में 17% अधिक है.

कंपनी को उम्मीद है कि दिवाली के बाकी सीजन में भी मांग मजबूत बनी रहेगी। इस बारे में बात करते हुए, मारुति सुजुकी इंडिया के मार्केटिंग और सेल्स विभाग के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पार्थो बनर्जी ने कहा, "दिवाली का त्योहारी सीजन आज धनतेरस से शुरू हो रहा है और यह भाई दूज तथा 14 तारीख को आने वाले लाभ पंचम तक चलेगा. इस दौरान, हमें 70,000 से ज्यादा गाड़ियां बेचने की उम्मीद है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 12-15 प्रतिशत की ग्रोथ को दर्शाता है."



छोटी कारों और SUV ने त्योहारों की बिक्री को बढ़ावा दिया

मारुति सुजुकी का कहना है कि GST 2.0 में हुए बदलावों के बाद छोटी कारों की बिक्री में तेजी आई है. अप्रैल-अक्टूबर के दौरान इस सेगमेंट में 31% की वृद्धि दर्ज की गई, और कंपनी के अनुसार हाल के महीनों में इनकी मांग और भी मजबूत हुई है.

त्योहारी सीजन की बिक्री के आंकड़ों में SUV का भी योगदान रहा है. गणेश चतुर्थी और धनतेरस के बीच, पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में इस सेगमेंट की बिक्री में 33% की वृद्धि हुई, जिसमें गाड़ियों की बेहतर आपूर्ति का भी हाथ रहा.

अलग-अलग मॉडलों की बात करें तो, 5 सितंबर को लॉन्च होने के बाद दो महीनों के भीतर बलेनो की बिक्री 50,000 यूनिट्स के पार पहुँच गई है. अपडेटेड ब्रेज़ा की बिक्री भी 70,000 यूनिट्स को पार कर गई है, और इसकी बुकिंग 1.40 लाख यूनिट्स से ज़्यादा हो चुकी है. इन दोनों ही मॉडलों के लिए अभी वेटिंग पीरियड चल रहा है.

वाहनों की उपलब्धता और CNG बैकलॉग अभी भी एक चुनौती बने हुए हैं

भारी मांग के बावजूद, गाड़ियों की उपलब्धता कार निर्माता कंपनी के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. कल तक मारुति सुजुकी के पास 2.53 लाख पेंडिंग बुकिंग थीं. बनर्जी ने बताया कि कंपनी की सप्लाई चेन और प्रोडक्शन टीमों को उम्मीद है कि जनवरी 2027 से सप्लाई में सुधार आएगा.

CNG मॉडलों के लिए काफी बड़ा बैकलॉग (पेंडिंग ऑर्डर) है. अप्रैल-अक्टूबर के दौरान कंपनी की CNG बिक्री में लगभग 38% की कुल वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन मांग के हिसाब से आपूर्ति बनाए रखने में उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी है.

बनर्जी ने कहा, "CNG वाहनों की पेंडिंग बुकिंग लगभग 1.2 से 1.25 लाख यूनिट है. किट की उपलब्धता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है." उन्होंने आगे कहा कि कंपनी को उम्मीद है कि जनवरी से CNG की सप्लाई बढ़ाई जा सकेगी.

अपडेटेड ब्रेज़ा के पावरट्रेन मिक्स से इसके तीनों विकल्पों की मांग का भी पता चलता है. इस मिक्स में CNG की हिस्सेदारी 41% है, इसके बाद टर्बो-पेट्रोल 33% और 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 26% पर है. बनर्जी ने बताया कि तीनों ही विकल्प अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.