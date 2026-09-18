मारुति सुज़ुकी ने पहली बार CNG के साथ AMT की पेशकश की, क़ीमतें से Rs. 7.92 लाख शुरु
- कंपनी के इस तकनीक के साथ 36.47 किमी प्रति किलो का दावा किया है
- AMT का माइलेज मैनुअल मॉडलों से भी बेहतर है
- मैनुअल के मुक़ाबले आपको AMT में कम वेरिएंट मिलेंगे
भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुज़ुकी ने पहली बार अपनी CNG कारों में AMT गियरबॉक्स की पेशकश कर दी है. इससे पहले कंपनी CNG कारों को केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही बेचती रही है. मारुति ने इस तकनीक को फ़िलहाल अपनी तीन कारों में पेश किया है - डिज़ायर, स्विफ़्ट और बलेनो. इसके साथ ही मारुति देश की दूसरी कार कंपनी बन गई है जो CNG के साथ AMT की पेशकश करती है. टाटा मोटर्स अपनी कारों में यह सुविधा पहले से देती आ रही है.
क़ीमतों की बात करें ऑटोमौटिक के साथ स्विफ़्ट सीएनजी की शुरुआती क़ीमत होगी रु 7.92 लाख. इसमें कुल तीन वेरिएंट होंगे - VXI, VXI O और ZXI. वहीं डिज़ायर सीएनजी में आपको ऑटोमौटिक ख़रीदने के लिए रु 8.53 लाख शुरुआती क़ीमत चुकानी होगी. हाल ही लॉन्च हुई बलेनो फेसलिफट के सीएनजी एएमटी मॉडल की शुरुआती कीमत रु 8.32 लाख रखी गई है. सभी क़ीमतें एक्स-शोरूम.
CNGकारों में क़ीमत के साथ-साथ माइलेज भी काफ़ी अहम होता है और मारुति की मानें तो AMT मॉडलों में आपको मैनुअल से भी बेहतर आँकड़ा मिलेगा. जहां बलेनो एक किलो गैस में 34.47 किमी तक चलेगी वहीं स्विफ़्ट में यह बढ़कर 35.34 किमी प्रति किलो हो जाएगा. सबसे बेहतर माइलेज मिलेगा डिज़ायर में जहां एक किलो सिएनजी में सेड़ान 36.47 किमी चलेगी. तीनों ही कारों में पहले की तरह एक बड़ा सीएनजी टैंक बूट में ही लगा होगा.
संबंधित समाचार
लोकप्रिय मॉडल
- मारुति सुजुकी
फ्रोंक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.85 - 11.98 लाख
- मारुति सुजुकी
अर्टिगाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8.9 - 13.04 लाख
- मारुति सुजुकी
इकोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.28 - 6.46 लाख
- मारुति सुजुकी
अल्टो के10एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.7 - 5.45 लाख
- मारुति सुजुकी
स्विफ्टएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.84 - 8.74 लाख
- मारुति सुजुकी
वैगन आरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.82 - 7.24 लाख
- मारुति सुजुकी
इनविक्टोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 24.97 - 28.8 लाख
- मारुति सुजुकी
रों-प्रेस्सोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.5 - 5.27 लाख
- मारुति सुजुकी
जिम्नीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.32 - 14.67 लाख
- मारुति सुजुकी
एक्सएल6एक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.52 - 14.58 लाख
- मारुति सुजुकी
सेलेरियोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.7 - 6.75 लाख
- मारुति सुजुकी
बलेनोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.1 - 9.99 लाख
- मारुति सुजुकी
सियाज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.09 - 11.89 लाख
- मारुति सुजुकी
ग्रैंड विटाराएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.03 - 19.77 लाख
- मारुति सुजुकी
ब्रेज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.4 - 13.71 लाख
- मारुति सुजुकी
ई-विटाराएक्स-शोरूम प्राइस₹ 14.29 - 17.94 लाख
- मारुति सुजुकी
न्यू डिजायरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.31 - 9.41 लाख
- मारुति सुजुकी
विक्टोरिसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.5 - 19.99 लाख
नई कारें
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 Lakh
- होंडा
जे़डआर-वीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.99 Lakh
- मारुति सुजुकी
ब्रेज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.4 - 13.71 Lakh
- किया
सिरोस ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.5 - 20 Lakh
आने वाली कारें
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-20
- स्कोडा एन्याक iVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-22
- टेस्ला मॉडेल एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 2 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- फॉक्सवैगन आयडी क्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- ह्युंडई नेक्सोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- जिन्नेसिस जीवी सिक्सटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-27
- निसान जूकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
- बीएमडब्ल्यू 4 सीरीज़एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-29
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- 250cc बाइक पर ज्यादा पैसे खर्च करना क्या वाकई ज़रूरी है? वीकेंड राइडर्स के लिए सही चॉइस कौन सी?वीकेंड हाईवे राइड्स के लिए क्या एक 150cc मोटरसाइकिल काफी है, या फिर 250cc बाइक पर ज्यादा पैसे खर्च करना ज्यादा समझदारी भरा फैसला होगा?1 मिनट पढ़ें
- रॉयल एनफील्ड हंटर 350 vs टीवीएस रोनिन vs जावा 42 ऑल स्टार्स : कौन सी बाइक है पैसा वसूल?रॉयल एनफील्ड हंटर 350, टीवीएस रोनिन और नई जावा 42 ऑल स्टार्स रेट्रो स्टाइलिंग और आधुनिक परफॉर्मेंस को साथ लाती हैं, लेकिन रोजाना शहर में चलाने के लिए इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा सही है?1 मिनट पढ़ें
- नई TVS Ronin: क्या है नया और अभी भी क्या अभी भी कमी?TVS ने Ronin रेंज में सुरक्षा, कनेक्टिविटी और कुछ नए फ़ीचर्स जोड़े हैं, लेकिन मोटरसाइकिल का तकनीकी पैकेज वैसा ही है.1 मिनट पढ़ें
- UPI चार्ज ने बढ़ाई टेंशन, पेट्रोल पंप ने किया विरोधडीलर्स का कहना है कि ₹2,000 से ज्यादा के UPI पेमेंट्स पर लगने वाला ₹5 चार्ज उनकी कमाई को प्रभावित करेगा.1 मिनट पढ़ें
- साल में 10,000 km से कम गाड़ी चलाने वाले खरीदारों के लिए शहर के हिसाब से 10 बेहतरीन कारेंअगर शहर में आपकी गाड़ी का इस्तेमाल कम होता है और आप नई कार की तलाश में हैं, तो यहाँ कुछ विकल्प दिए गए हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं.7 मिनट पढ़े
- फोक्सवैगन ID.3 GTI से उठा पर्दा: 321 bhp की ताकत वाली इलेक्ट्रिक हैचबैक देगी 600 किमी तक की रेंजफोक्सवैगन ने दुनिया भर में ID.3 GTI को पेश किया है, जिसमें 321bhp की ताकत और 545Nm का पीक टॉर्क है.1 मिनट पढ़ें
- किआ ने कारेंज क्लैविस ईवी पर लाइफटाइम बैटरी वारंटी की घोषणा की15 साल की लाइफटाइम वारंटी सिर्फ़ 1 अगस्त 2026 के बाद बेची गई MPV के पहले मालिक पर लागू होगी.1 मिनट पढ़ें
- ट्रायम्फ स्पीड 400 और ट्रैकर 400 की कीमतों में रु.7,000 तक की कटौती की गईअपनी 350cc लाइनअप की कीमतें बढ़ाने के सिर्फ़ दो महीने बाद, ट्रायम्फ ने अपने दो मॉडल्स की कीमतें कम कर दी हैं.1 मिनट पढ़ें
- ऋषभ परमार | Sep 16, 20262027 कावासाकी वल्कन S हुई लॉन्च, कीमत रु.8.23 लाखकावासाकी की क्रूज़र नए मॉडल ईयर के लिए एक नए कलर ऑप्शन, थोड़े ज़्यादा टॉर्क और थोड़े बेहतर ब्रेकिंग सेटअप के साथ वापस आ रही है.1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | Sep 8, 2026नई मारुति सुजुकी बलेनो रिव्यू: 3-सिलेंडर इंजन में कितना दम?नई बलेनो में इंजन बदला है, लेकिन क्या यह बदलाव इसे पहले से बेहतर बनाता है?6 मिनट पढ़े
- Rishabh Parmar | Sep 7, 2026सिंपल वेव का रिव्यू: ज़्यादा स्पेस, तेज़ रफ़्तार और आरामदायकसिंपल वेव, फ़ैमिली EV स्कूटर सेगमेंट के नियम बदलने के लिए आ गया है. हम यह पता लगाने के लिए इसे चलाकर देख रहे हैं कि क्या यह बाज़ार में धूम मचा पाएगा या नहीं!1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | Sep 1, 2026वॉल्वो EX90 रिव्यू: बड़ी, लग्जरी और बेहद तेजवोल्वो EX90 को राजस्थान की सड़कों पर परखा. 450 bhp, 670 Nm और 5.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार के साथ क्या यह भारत की सबसे खास लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी है?1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | Aug 19, 2026बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग व्हीलबेस रिव्यू - ज्यादा जगह, ज्यादा पावर, ज्यादा फीचर्सबीएमडब्लू ने अपनी एंट्री लेवल एसयूवी एक्स1 को अब बनाया है ज्यादा आरामदायक, ज्यादा दमदार और ज्यादा फीचर से भरपूर. लॉन्ग व्हीलबेस के साथ इसमें मिली है ज्यादा जगह, ज्यादा पावर और बेहतर तकनीक.7 मिनट पढ़े
- car&bike Team | Aug 1, 20262026 टोयोटा हाइलक्स ड्राइव रिव्यू : नए बदलाव कितने काम के हैं?नई टोयोटा हाइलक्स को हमने जयपुर के पास राजस्थान की ऑफ-रोड परिस्थितियों में चलाकर देखा. इसमें कई छोटे-छोटे, लेकिन बेहद काम के बदलाव किए गए हैं. ड्राइव अनुभव कैसा रहा और क्या-क्या बदला है, आइए देखते हैं.3 मिनट पढ़े