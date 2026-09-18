मारुति सुज़ुकी ने पहली बार CNG के साथ AMT की पेशकश की, क़ीमतें से Rs. 7.92 लाख शुरु

भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुज़ुकी ने पहली बार अपनी CNG कारों में AMT गियरबॉक्स की पेशकश कर दी है. इससे पहले कंपनी CNG कारों को केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही बेचती रही है. मारुति ने इस तकनीक को फ़िलहाल अपनी तीन कारों में पेश किया है - डिज़ायर, स्विफ़्ट और बलेनो. इसके साथ ही मारुति देश की दूसरी कार कंपनी बन गई है जो CNG के साथ AMT की पेशकश करती है. टाटा मोटर्स अपनी कारों में यह सुविधा पहले से देती आ रही है.

क़ीमतों की बात करें ऑटोमौटिक के साथ स्विफ़्ट सीएनजी की शुरुआती क़ीमत होगी रु 7.92 लाख. इसमें कुल तीन वेरिएंट होंगे - VXI, VXI O और ZXI. वहीं डिज़ायर सीएनजी में आपको ऑटोमौटिक ख़रीदने के लिए रु 8.53 लाख शुरुआती क़ीमत चुकानी होगी. हाल ही लॉन्च हुई बलेनो फेसलिफट के सीएनजी एएमटी मॉडल की शुरुआती कीमत रु 8.32 लाख रखी गई है. सभी क़ीमतें एक्स-शोरूम.

CNGकारों में क़ीमत के साथ-साथ माइलेज भी काफ़ी अहम होता है और मारुति की मानें तो AMT मॉडलों में आपको मैनुअल से भी बेहतर आँकड़ा मिलेगा. जहां बलेनो एक किलो गैस में 34.47 किमी तक चलेगी वहीं स्विफ़्ट में यह बढ़कर 35.34 किमी प्रति किलो हो जाएगा. सबसे बेहतर माइलेज मिलेगा डिज़ायर में जहां एक किलो सिएनजी में सेड़ान 36.47 किमी चलेगी. तीनों ही कारों में पहले की तरह एक बड़ा सीएनजी टैंक बूट में ही लगा होगा.