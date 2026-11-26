मारुति सुजुकी स्विफ्ट बनाम बलेनो बनाम वैगनआर: आपको कौन सी हैचबैक खरीदनी चाहिए?
- वैगनआर में सबसे ऊंचा कैबिन है
- स्विफ्ट में सबसे अच्छा CNG माइलेज मिलता है
- बलेनो में ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं
भारत में हैचबैक कारों की बात हो, तो मारुति सुजुकी का जिक्र न आए, ऐसा लगभग नामुमकिन है. दशकों से, मारुति सुजुकी की हैचबैक कारें देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल रही हैं. आज हम ऐसी ही तीन हैचबैक कारों के बारे में बात करेंगे: मारुति सुजुकी स्विफ्ट, बलेनो और वैगनआर. जो लोग अपनी पहली कार खरीदने की सोच रहे हैं, वे अक्सर इन तीनों के बीच उलझन में पड़ जाते हैं. तो आइए जानते हैं कि आपको इनमें से कौन सी कार खरीदनी चाहिए.
डिज़ाइन
कार चुनते समय डिज़ाइन एक अहम भूमिका निभाता है, और दिलचस्प बात यह है कि तीनों ही हैचबैक होने के बावजूद, ये एक-दूसरे से काफी अलग दिखती हैं. वैगनआर का डिज़ाइन बॉक्सी है, जबकि स्विफ्ट का आकार एक पारंपरिक कॉम्पैक्ट हैचबैक जैसा है. वहीं, बलेनो थोड़ी लंबी है और यह प्रीमियम हैचबैक कैटेगरी में आती है.
अगर सड़क पर आपकी गाड़ी की मौजूदगी (road presence) मायने रखती है, तो बलेनो शायद आपकी पहली पसंद होगी. यह लंबी है, इसका फ्रंट डिज़ाइन आकर्षक है, इसमें बड़ी ग्रिल है और कई आधुनिक रंग विकल्प भी मिलते हैं.
दूसरी ओर, स्विफ्ट का डिज़ाइन सदाबहार है, जो सालों से लोकप्रिय बना हुआ है और सड़क पर इसे आसानी से पहचाना जा सकता है. वैगनआर का डिज़ाइन 'टॉल-बॉय' (ऊंचाई वाला) है और लोग इसे मुख्य रूप से इसके लुक्स के लिए नहीं खरीदते हैं. हालाँकि, इससे इसकी लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा है. असल में, यह स्विफ्ट और बलेनो, दोनों से ज़्यादा बिकती है. लेकिन ऐसा क्यों है? इस पर हम बाद में बात करेंगे.
कैबिन और फीचर्स
तीनों कारों की कीमतें अलग-अलग हैं, इसलिए जाहिर है कि इनके फीचर्स में भी काफी अंतर है. वैगनआर एक एंट्री-लेवल हैचबैक है, इसलिए इसमें रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए अच्छे फीचर्स मिलते हैं. इनमें आगे और पीछे की पावर विंडो, 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन, स्मार्टफोन नेविगेशन, चार स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम, मैनुअल AC, आइडल स्टार्ट-स्टॉप और रिमोट कीलेस एंट्री शामिल हैं.
दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों में से केवल इसी में कुछ चुनिंदा वर्ज़न में 'स्विवेल सीट्स' (घूमने वाली सीटें) मिलती हैं, जो वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए काफी मददगार हो सकती हैं. अब बात करें स्विफ्ट की, तो इसमें फीचर्स की लिस्ट और भी लंबी है. इसमें 9-इंच का स्मार्टप्ले प्रो+ HD टचस्क्रीन, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, अर्कामिस सराउंड सेंस, वायरलेस चार्जिंग, डिजिटल मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, पीछे की तरफ टाइप-A और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट, पुश-बटन स्टार्ट, क्रूज़ कंट्रोल, रियर AC वेंट्स और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं.
बलेनो इसमें एक कदम और आगे जाती है. इसमें लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री, आगे की तरफ वेंटिलेटेड सीटें, पीछे AC वेंट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्लाइड होने वाला फ्रंट आर्मरेस्ट, हेड-अप डिस्प्ले, एक्टिव कूलिंग के साथ वायरलेस चार्जिंग, ऑटो-डिमिंग IRVM, 9-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, और छह स्पीकर वाला क्लेरियन साउंड सिस्टम मिलता है.
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इसमें क्रूज़ कंट्रोल और स्टीयरिंग पर लगे कंट्रोल्स भी मिलते हैं. सबसे अहम बात यह है कि बलेनो भारत की इकलौती हैचबैक है जिसमें ADAS फीचर्स दिए गए हैं. कैबिन के कुल अनुभव की बात करें तो, अपने कैबिन डिज़ाइन और फीचर्स की वजह से बलेनो, स्विफ्ट और वैगनआर दोनों के मुकाबले ज़्यादा प्रीमियम लगती है.
व्यावहारिकता, जगह और आराम
अगर आप परिवार के लिए सबसे अच्छी हैचबैक चुन रहे हैं, तो जगह और आराम दोनों ही बहुत मायने रखते हैं. वैगनआर का बॉक्सी डिज़ाइन इसके अंदर काफी जगह देता है. लंबाई और व्हीलबेस के मामले में स्विफ्ट और बलेनो से थोड़ा पीछे होने के बावजूद, इसमें चार यात्रियों के लिए काफी जगह है. इसमें हेडरूम भी काफी अच्छा है, इसलिए लंबे यात्री भी पीछे की सीट पर आराम से बैठ सकते हैं.
हालाँकि, इसमें शोल्डर रूम कम है, जिसका मतलब है कि लंबी यात्राओं में पाँच के बजाय चार यात्री ज़्यादा आराम से बैठ सकेंगे. स्विफ्ट, वैगनआर के मुकाबले लंबी और चौड़ी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें ज़्यादा जगह है. इसका व्हीलबेस वैगनआर से सिर्फ 15 mm ज़्यादा है, इसलिए पिछली सीट पर लेगरूम लगभग एक जैसा ही है. हालाँकि, ज़्यादा चौड़ाई होने की वजह से इसमें शोल्डर रूम बेहतर मिलता है.
कुल मिलाकर, पिछली सीट की जगह के मामले में स्विफ्ट को वैगनआर पर कोई खास बढ़त हासिल नहीं है. वहीं, इन तीनों में बलेनो का व्हीलबेस सबसे लंबा है, जिससे पिछली सीट पर बेहतर आराम मिलता है, खासकर लंबी यात्राओं के दौरान. इसमें हेडरूम तो स्विफ्ट जैसा ही है, लेकिन इसकी सीटें कुल मिलाकर ज्यादा आरामदायक हैं. इसलिए, यात्रियों के आराम के मामले में बलेनो सबसे आगे है.
व्यावहारिकता को परखते समय बूट स्पेस एक और अहम पहलू है. वैगनआर में 341 लीटर, बलेनो में 318 लीटर और स्विफ्ट में 265 लीटर का बूट स्पेस मिलता है. कुल मिलाकर, बूट स्पेस और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिहाज़ से, इन तीनों में वैगनआर सबसे ज़्यादा व्यावहारिक है.
इंजन और माइलेज
वैगनआर यहाँ मौजूद एकमात्र हैचबैक है जिसमें दो इंजन विकल्प मिलते हैं, जिससे इसे एक फायदा मिलता है क्योंकि यह अलग-अलग बजट वाले खरीदारों को आकर्षित कर सकती है. इसमें 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर वाला इंजन है जो 67.6 bhp की ताकत और 91.1 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसके महंगे वेरिएंट्स में 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर वाला इंजन मिलता है, जो 88.5 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क बनाता है.
यही 1.2-लीटर इंजन पहले स्विफ्ट और बलेनो में मिलता था, लेकिन अब इन दोनों में नया 1.2-लीटर Z-सीरीज इंजन आता है. वैगन-आर के 4-सिलेंडर इंजन के उलट, यह 3-सिलेंडर इंजन है और थोड़ा कम रिफाइंड है. साथ ही, यह कम पावर भी जनरेट करता है - 82 bhp और 112.4 Nm का टॉर्क.
वैगनआर का 1.0-लीटर इंजन रोज़मर्रा की ड्राइविंग के लिए बहुत बढ़िया है. यह किफायती है और कार की कीमत को भी कम रखने में मदद करता है. इसमें आपको मैनुअल और AMT, दोनों तरह के विकल्प मिलते हैं, साथ ही फैक्ट्री-फिटेड CNG वर्ज़न भी उपलब्ध है. मारुति सुज़ुकी के अनुसार, CNG वर्ज़न 33.47 km/kg का माइलेज देता है, जो उन खरीदारों के लिए एक अच्छा विकल्प है जिनकी गाड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है.
अगर आप वैगनआर CNG से बेहतर माइलेज चाहते हैं, तो स्विफ्ट CNG एक और विकल्प है. इन तीनों में, यह लगभग 35 km/kg की सबसे ज़्यादा माइलेज देने का दावा करती है, और इसमें मैनुअल तथा AMT, दोनों विकल्प मौजूद हैं.
और सबसे अहम बात यह है कि आपको 1.2-लीटर इंजन के साथ यह माइलेज मिलता है. इसलिए, वैगनआर CNG से थोड़ा ज़्यादा खर्च करके, आपको बेहतर पावर के साथ-साथ ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलती है.
बलेनो CNG को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए. इसमें भी वही 1.2-लीटर इंजन लगा है और यह लगभग 34 km/kg का (माइलेज) देती है. ड्राइविंग की बात करें, तो तीनों ही गाड़ियाँ संतुलित परफॉरमेंस और अच्छी राइड क्वालिटी देती हैं. हालाँकि, अगर किसी एक को चुनना हो, तो बलेनो सबसे संतुलित ड्राइविंग अनुभव देती है. सड़क पर यह बहुत ज़्यादा उछलती नहीं है, इसका एयरोडायनामिक डिज़ाइन इसे तेज़ रफ़्तार पर ज़्यादा बेहतर बनाता है, और इसका इंजन अच्छा माइलेज भी देता है.
कीमत और निर्णय
मारुति सुजुकी वैगनआर की कीमत रु.4.99 लाख से रु.7.24 लाख के बीच है, स्विफ्ट की कीमत रु.5.84 लाख से रु.8.89 लाख के बीच है, जबकि बलेनो की कीमत रु.5.99 लाख से रु. 9.99 लाख के बीच है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं). साफ है कि इन तीनों में वैगनआर सबसे सस्ती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह हर किसी के लिए सही विकल्प है.
जब आप तीनों की तुलना करते हैं, तो स्विफ्ट सबसे बेहतरीन 'वैल्यू-फॉर-मनी' विकल्प के रूप में सामने आती है. इसकी कीमत वैगनआर के करीब है, लेकिन इसमें मिलने वाले फीचर्स, स्पेस और व्यावहारिकता बलेनो के काफी करीब हैं. यहाँ तक कि CNG एफिशिएंसी के मामले में भी, यह वैगनआर CNG और बलेनो CNG दोनों से बेहतर है. इसके फीचर्स की लिस्ट वैगनआर से लंबी है और बलेनो से बस थोड़ी ही छोटी है. इसलिए, कुल मिलाकर, इस तुलना में मारुति सुजुकी स्विफ्ट हमारी विजेता है.
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