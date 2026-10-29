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मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक कारों के निर्यात ने 50,000 का आंकड़ा पार किया

कारएंडबाइक-टीम
last published date : 29 October 2026, 15:06 IST
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मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक कारों के निर्यात ने 50,000 का आंकड़ा पार किया
हाइलाइट्स
  • अगस्त 2025 में शिपमेंट शुरू होने के बाद से 50,000 से अधिक EV का निर्यात किया गया है.
  • कंपनी UK, नॉर्वे, जर्मनी, जापान और स्विट्जरलैंड सहित लगभग 50 देशों में ई-विटारा का निर्यात करती है.
  • हंसलपुर प्लांट में कंपनी ने रु 25,288.7 करोड़ का निवेश किया गया है.

मारुति सुजुकी इंडिया ने घोषणा की है कि उसने इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात में 50,000 यूनिट का आंकड़ा पार कर लिया है. यह उपलब्धि अगस्त 2025 में कंपनी द्वारा वैश्विक स्तर पर EV का निर्यात शुरू किए जाने के बाद से हुई है. अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान, भारत से होने वाले इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहनों के निर्यात में मारुति सुजुकी की हिस्सेदारी लगभग 93 प्रतिशत रही.
इस आंकड़े में मारुति सुजुकी ई-विटारा का बड़ा योगदान है. कंपनी इस इलेक्ट्रिक SUV का निर्यात लगभग 50 देशों में करती है, जिनमें UK, नॉर्वे, जर्मनी, जापान और स्विट्जरलैंड प्रमुख बाजार हैं.

Maruti Suzuki e Vitara m38

इन वाहनों का निर्माण गुजरात में स्थित कंपनी के हंसलपुर प्लांट में किया जाता है.

हाल ही में इस प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 10 लाख वाहन कर दिया गया है. इसके साथ ही, यह एक ही स्थान पर इतनी क्षमता हासिल करने वाला सुजुकी का दुनिया भर में पहला प्लांट बन गया है. मारुति सुजुकी ने हंसलपुर प्लांट में रु 25,288.7 करोड़ रुपये का निवेश किया है. वर्तमान में कंपनी लगभग 120 देशों में 16 मॉडलों का निर्यात करती है. EV निर्यात का यह नया मुकाम कंपनी के विदेशी कारोबार को और मजबूत करता है. इसके निर्यात बाजारों में जापान के अलावा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व के देश भी शामिल हैं.

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सितंबर 2026 के SIAM आंकड़ों के अनुसार, मारुति सुजुकी लगातार पांचवें साल भारत की सबसे बड़ी पैसेंजर वाहन निर्यात करने वाली कंपनी बनी रही. अप्रैल-जून तिमाही के दौरान, भारत में पैसेंजर वाहनों की कुल वृद्धि में कंपनी का योगदान लगभग 55 प्रतिशत रहा. मारुति सुजुकी द्वारा निर्यात किए जाने वाले अन्य मॉडलों में फ्रॉन्क्स, जिम्नी, स्विफ्ट, बलेनो, डिजायर और विक्टोरिस शामिल हैं.

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