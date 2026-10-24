मारुति सुजुकी विक्टोरिस के लिए 'ऑरम एडिशन' एक्सेसरी किट हुई पेश, कीमत रु.22,990

मारुति सुजुकी ने विक्टोरिस के लिए 'ऑरम एडिशन' (Aurum Edition) नाम का एक नया एक्सेसरी पैकेज पेश किया है. रु.22,990 की कीमत वाले इस पैकेज में कॉम्पैक्ट SUV के लिए कुछ कॉस्मेटिक बदलाव शामिल हैं. भारत में इस SUV की पहली सालगिरह मनाई जा रही है. यह किट केवल विक्टोरिस के स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्ज़न पर उपलब्ध है, जिनकी कीमत रु.16.43 लाख से रु.19.99 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.

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मारुति विक्टोरिस ऑरम एडिशन: क्या शामिल है?

ऑरम एडिशन में आगे, किनारे और पीछे की स्किड प्लेट्स पर तांबे के रंग के इंसर्ट दिए गए हैं, साथ ही व्हील आर्च के चारों ओर भी इसी रंग की डिटेलिंग है. ग्रिल, फेंडर, बंपर, बॉडी-साइड मोल्डिंग और डोर वाइज़र में क्रोम के हिस्से जोड़े गए हैं.

अंदर भी बदलाव किए गए हैं, जिनमें हर मौसम के अनुकूल 3D कैबिन मैट और 3D बूट मैट शामिल हैं। इस पैकेज में रियर ट्रंक सिल गार्ड भी दिया गया है.

इन ऐड-ऑन्स के अलावा विक्टोरिस के डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और ऑरम एडिशन में ऊपर बताई गई एक्सेसरीज़ के अलावा कोई नया फ़ीचर या उपकरण शामिल नहीं है.

मारुति विक्टोरिस ऑरम एडिशन: इंजन

यह पैकेज केवल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट्स तक सीमित है, जो 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पर चलते हैं. पेट्रोल इंजन 91.7 bhp की ताकत और 122 Nm का टॉर्क बनाता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर 79 bhp की ताकत और 141 Nm का टॉर्क पैदा करती है. इसमें CVT गियरबॉक्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है.