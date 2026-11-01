भारत में मासेराती ग्रीकेल फेसलिफ्ट रु.1.14 करोड़ में हुई लॉन्च
- पूरी तरह से इलेक्ट्रिक 'ग्रेकेल फोल्गोर' की कीमत रु.1.90 करोड़ (एक्स-शोरूम) है
- इंटरनल कंबशन वाले 'ग्रेकेल' में 2.0 लीटर फोर-सिलेंडर और 3.0 लीटर V6 इंजन के विकल्प मिलते हैं
- सभी वेरिएंट्स में AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) की सुविधा दी गई है
मसेराती ने भारत में फेसलिफ्टेड ग्रेकेल SUV के साथ-साथ अपडेटेड ग्रैन कैब्रियो, ग्रैन टूरिस्मो और लिमिटेड-रन GT2 स्ट्राडेल को लॉन्च किया है. 2027 ग्रेकेल की कीमत रु.1.14 करोड़ (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. यह SUV तीन पावरट्रेन विकल्पों, 2.0-लीटर फोर-सिलेंडर पेट्रोल, 3.0-लीटर ट्विन-टर्बो V6 पेट्रोल, या पूरी तरह से इलेक्ट्रिक में आती है. इसके सभी वेरिएंट्स में ऑल-व्हील ड्राइव की सुविधा स्टैंडर्ड तौर पर मिलती है.
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डिज़ाइन की बात करें तो, 2027 ग्रीकेल (Grecale) में पिछले मॉडल के मुकाबले कुछ छोटे-मोटे डिज़ाइन अपडेट किए गए हैं. आगे की तरफ, फ्रंट बम्पर को MCPura मिड-इंजन सुपर स्पोर्ट्स कार के बम्पर की तर्ज़ पर फिर से डिज़ाइन किया गया है. इसमें ज़्यादा शार्प वेंट डिज़ाइन दिए गए हैं और बीच का हिस्सा ब्लैक-आउट है, जो एक बदली हुई ग्रिल के साथ जुड़ता है. इससे फ्रंट-एंड डिज़ाइन और भी ज़्यादा शार्प लगता है. साइड में नए व्हील डिज़ाइन का विकल्प दिया गया है, जबकि पीछे की तरफ बम्पर में किए गए बदलावों के साथ ये अपडेट पूरे होते हैं.
अंदर की तरफ, बदलावों में स्टीयरिंग का नया डिज़ाइन, और साथ ही इस्तेमाल की गई सामग्री (मटेरियल) व ट्रिम में किए गए अपडेट शामिल हैं. पिछले मॉडल की तरह ही, ग्रेकेल (Grecale) को भी काफी हद तक कस्टमाइज़ किया जा सकता है. खरीदार बाहरी रंगों, अपहोल्स्ट्री के स्टाइल और रंगों, अलॉय व्हील के स्टाइल और साइज़, और यहाँ तक कि कई तरह के फ़ीचर्स में से अपनी पसंद के विकल्प चुन सकते हैं.
पावरट्रेन की बात करें तो, 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दो तरह की ट्यूनिंग में आती है - बेस ट्रिम में 296 bhp और मोडेना स्पेक में 325 bhp. मोडेना ट्रिम में 3.0 V6 इंजन का विकल्प भी मिलता है, जो 385 bhp की ताकत बनाता है. इंटरनल कंबशन रेंज में सबसे ऊपर 'ट्रोफियो' (Trofeo) है, जिसमें V6 इंजन का सबसे पावरफुल वर्ज़न दिया गया है, जो 523 bhp की ताकत पैदा करता है.
इसके अलावा, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक 'ग्रेकेल फोल्गोर' (Grecale Folgore) भी उपलब्ध है. इसमें डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव पावरट्रेन है, जो कुल 543 bhp की ताकत और 820 Nm का टॉर्क बनाता है. साथ ही, इसमें 105 kWh की बैटरी लगी है, जिससे 580 km तक की रेंज मिलने का दावा किया गया है.
लोकप्रिय मासेराती मॉडल
- मासेराती
लेवांतेएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.61 - 1.82 करोड़
- मासेराती
ग्रैनटूरिज्मोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.09 - 3.3 करोड़
- मासेराती
क्वात्रोपोर्तेएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.89 - 2.91 करोड़
- मासेराती
ग्रेकेलएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.49 - 2.33 करोड़
- मासेराती
ग्रेकेल फोल्गोरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.05 - 3.18 करोड़
- मासेराती
MCPuraएक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.12 - 5.12 करोड़
नई कारें
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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