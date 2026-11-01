भारत में रु.5.72 करोड़ में मासेराती GT2 स्ट्राडाले हुई लॉन्च
- 3.0 लीटर ट्विन-टर्बो V6 इंजन 631 bhp की ताकत 729 Nm का टॉर्क बनाता है
- यह 2.8 सेकंड में 0-100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 324 kmph है
- इसे ग्रेकेल, ग्रैनटुरिस्मो और ग्रैनकैब्रियो के फेसलिफ्ट वर्ज़न के साथ लॉन्च किया गया है
मासेराती अपनी GT2 स्ट्राडेल को भारत ले आई है. यह एक ऐसी सुपरकार है जिसे GT2 रेस कार के आधार पर तैयार किया गया है, लेकिन इसे सड़कों पर चलाने के हिसाब से ढाला गया है. FTA (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) लागू होने से पहले, बिना किसी अतिरिक्त विकल्प (ऑप्शनल एक्स्ट्रा) के, GT2 स्ट्राडेल की कीमत रु.5.72 करोड़ (एक्स-शोरूम) तय की गई है. FTA लागू होने के बाद इसकी कीमत में 38% तक की कमी आ सकती है. दुनिया भर में इसकी केवल 914 यूनिट्स ही बनाई जाएंगी; यह संख्या मासेराती की स्थापना के वर्ष, 1914 को दर्शाती है. भारत के लिए कितनी कारें आवंटित की गई हैं, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है.
सबसे पहले इंजन की बात करते हैं. GT2 स्ट्राडेल में 3.0-लीटर का ट्विन-टर्बो V6 इंजन दिया गया है, जो 631 bhp की ताकत और 720 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह पावर, केवल ट्रैक के लिए बने GT2 मॉडल से 9.8 bhp ज़्यादा है. इसमें 8-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ज़रिए पिछले पहियों तक ताकत पहुँचती है. मासेराती का दावा है कि यह कार 2.8 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 324 kmph है। GT2 स्ट्राडेल में चार ड्राइविंग मोड मिलते हैं: कोर्सा (Corsa), स्पोर्ट (Sport), GT और वेट (Wet) मिलते हैं.
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केवल ट्रैक के लिए बनी GT2 के विपरीत, Stradale में से प्रमुख रेसिंग ग्राफिक्स को हटा दिया गया है, जिससे इसे एक संयमित लुक मिलता है. इसमें एयरफ्लो और कूलिंग को बेहतर बनाने के लिए एक नए डिज़ाइन वाला फ्रंट बम्पर दिया गया है, साथ ही C-पिलर के पास साइड वेंट्स भी हैं, जो इसके रेसिंग मॉडल जैसे ही हैं.
किसी भी सुपरकार में वजन कम रखना बहुत अहम होता है, और इस कार के मामले में भी ऐसा ही है. इसमें कई कार्बन-फाइबर पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसका वजन काफी कम हो गया है - यह MC20 के मुकाबले 60 kg हल्की है. इसका एयरोडायनामिक पैकेज काफी दमदार है. मासेराती का दावा है कि इसमें किए गए व्यापक एयरोडायनामिक काम की बदौलत यह कार 500 kg का डाउनफोर्स पैदा करता है. इसमें कार्बन-फाइबर बॉडी पार्ट्स, एक रेसिंग डिफ्यूज़र और तीन एडजस्टमेंट पोज़िशन वाला एक बड़ा रियर विंग शामिल है.
कैबिन की बात करें तो, GT2 स्ट्रैडेल का लेआउट काफी हद तक MC20 जैसा ही है, जिसमें एक आयताकार इन्फोटेनमेंट स्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं. कैबिन के ज्यादातर हिस्से पर अल्कांतारा (Alcantara) का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें दो साइज़ की हल्की कार्बन-फाइबर रेसिंग सीटें मिलती हैं. इन सीटों के साथ फोर-पॉइंट सीटबेल्ट दिए गए हैं, और इसके स्पोर्ट्स स्टीयरिंग व्हील में कार्बन-फाइबर पैडल शिफ्टर्स लगे हैं.
भारत में मासेराती GT 2 स्ट्राडाले को ग्रेकेल, ग्रानटुरिस्मो और ग्रैनकैब्रियो के फेसलिफ्ट वर्ज़न के साथ लॉन्च किया गया है.
लोकप्रिय मासेराती मॉडल
- मासेराती
लेवांतेएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.61 - 1.82 करोड़
- मासेराती
ग्रैनटूरिज्मोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.09 - 3.3 करोड़
- मासेराती
क्वात्रोपोर्तेएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.89 - 2.91 करोड़
- मासेराती
ग्रेकेलएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.49 - 2.33 करोड़
- मासेराती
ग्रेकेल फोल्गोरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.05 - 3.18 करोड़
- मासेराती
MCPuraएक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.12 - 5.12 करोड़
नई कारें
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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