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स्पोर्ट्सकार कंपनी McLaren को मिली नई पहचान, 60 सालों बाद बदला लोगो

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Sep 23, 2026, 07:42 PM
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स्पोर्ट्सकार कंपनी McLaren को मिली नई पहचान, 60 सालों बाद बदला लोगो
हाइलाइट्स
  • 60 से ज़्यादा सालों के बाद मैकलारेन को एक नई पहचान मिली है
  • नया वर्डमार्क न्यूज़ीलैंड में ब्रूस मैकलारेन के परिवार के सर्विस स्टेशन से प्रेरित है
  • स्पीडमार्क, पपाया और स्पीडी कीवी ब्रांड के मुख्य आकर्षण के तौर पर बने रहेंगे

मैकलारेन ने अपनी एक नई ब्रांड पहचान का खुलासा किया है, जो इसके ऑटोमोटिव और रेसिंग डिवीज़न को एक साथ लाती है. नई पहचान को ब्रांड की पारंपरिक सोच को चुनौती देने के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि कंपनी विकास के अगले चरण में प्रवेश कर रही है. इसके मुताबिक़ पहचान का मकसद कोई अंतिम मंज़िल नहीं है, बल्कि यह ब्रांड के अगले अध्याय की शुरुआत है.

Mclaren p50

इस बदलाव के केंद्र में एक नया मैकलारेन वर्डमार्क है, जो रेमुएरा, ऑकलैंड में ब्रूस मैकलारेन के माता-पिता के सर्विस स्टेशन के साइनबोर्ड से प्रेरित है. कंपनी का कहना है कि यह डिज़ाइन आधुनिक ब्रांड को उसके संस्थापक से फिर से जोड़ता है और साथ ही इसे एक ज़्यादा आधुनिक लुक देता है.

यह भी पढ़ें: भारत-UK FTA के साथ भारत में मैकलारेन की कीमतें रु.3 करोड़ से ज़्यादा होंगी कम

मैकलारेन का मशहूर स्पीडमार्क इसकी पहचान के केंद्र में बना हुआ है, जबकि इसका सिग्नेचर पपाया रंग भी अहम भूमिका निभाता रहेगा. नए लोगो में कंपनी के इतिहास के महत्वपूर्ण पलों से प्रेरित रंग भी शामिल किए गए हैं. वहीं, स्पीडी कीवी को ब्रूस मैकलारेन की न्यूज़ीलैंड की विरासत के प्रतीक के तौर पर बनाए रखा गया है.

नई पहचान ऐसे समय में आई है जब मैकलारेन बड़े पैमाने पर विस्तार की तैयारी कर रहा है. कंपनी ने यूके में अपने मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग में भारी निवेश की घोषणा की है और दो-सीट वाली स्पोर्ट्स कारों से आगे बढ़कर नए वाहन लाने की योजना बनाई है, जिसमें एक आने वाली SUV भी शामिल है.

# mclaren# sportscar# Cars# Auto Industry

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