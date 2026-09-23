मर्सिडीज़-AMG G 63 ऑफ-रोड प्रो रु.3.80 करोड़ में हुई लॉन्च
- इसमें AMG एक्टिव राइड कंट्रोल, ट्रैक्शन प्रो और एक्टिव बैलेंस कंट्रोल मिलता है
- इसमें 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन है, जो 577 bhp की ताकत और 850 Nm का टॉर्क बनाता है
- यह 20-इंच के AMG व्हील्स पर चलती है
मर्सिडीज़-बेंज़ ने भारत में AMG G 63 लाइनअप में एक नया लिमिटेड-रन 'ऑफरोड प्रो' वैरिएंट शामिल किया है, जिसकी कीमत रु.3.80 करोड़ (एक्स-शोरूम) है. यह स्टैंडर्ड AMG G 63 (रु.3.74 करोड़) से रु.6 लाख महंगा है और इसमें कुछ अतिरिक्त फीचर्स के साथ AMG-स्पेसिफिक हार्डवेयर भी जोड़े गए हैं.
अब बात करते हैं कि इस लिमिटेड-रन वैरिएंट में नया क्या है. G 63 ऑफ रोड में AMG एक्टिव राइड कंट्रोल मिलता है, जो AMG राइड कंट्रोल सेटअप में एक्टिव रोल स्टेबलाइज़ेशन जोड़ता है. यह सस्पेंशन की रोल स्टिफ़नेस को तीन सेटिंग्स के बीच बदल सकता है. यह सिस्टम ऑफ़-रोड ड्राइविंग के दौरान ज़्यादा एक्सल आर्टिकुलेशन की सुविधा भी देता है. यह नया वैरिएंट मैट ब्लैक फ़िनिश वाले 20-इंच AMG स्पोक अलॉय व्हील्स पर चलता है.
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मर्सिडीज ने 'ऑफरोड प्रो' में दो खास फ़ंक्शन भी जोड़े हैं. 'AMG एक्टिव बैलेंस कंट्रोल' ड्राइवर को सस्पेंशन की रोल स्टिफ़नेस को एडजस्ट करने की सुविधा देता है, जबकि 'AMG ट्रैक्शन प्रो' रॉक और सैंड ड्राइव मोड में उपलब्ध है. यह हर पहिये पर ब्रेकिंग टॉर्क को कंट्रोल करता है और लॉकिंग के सात लेवल देता है. नए वैरिएंट में एल्युमीनियम पैनल वाला रूफ लगेज रैक और पीछे की तरफ हटाने लायक सीढ़ी भी मिलती है.
रेफ़रेंस के लिए स्टैंडर्ड AMG G 63 की इमेज का इस्तेमाल किया गया है
कैबिन में नैपा लेदर अपहोल्स्ट्री दी गई है. इसमें 760W का 18-स्पीकर वाला बर्मेस्टर 3D साउंड सिस्टम है, जिसमें हेडलाइनर में एक इल्यूमिनेटेड सैटेलाइट स्पीकर भी शामिल है. G 63 ऑफ रोड प्रो में 12.3-इंच के ड्राइवर और इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के साथ-साथ वायरलेस एंड्राइड ऑटो, ऐप्पल कारप्ले और USB-C पोर्ट्स भी दिए गए हैं.
इन स्क्रीन पर ऑफ़-रोड जानकारी जैसे कि गाड़ी की पोज़िशन, कंपास की दिशा, ऊंचाई, स्टीयरिंग एंगल, टायर का प्रेशर और तापमान, साथ ही डिफ़रेंशियल लॉक का स्टेटस भी देखा जा सकता है. इसमें 'ट्रांसपेरेंट हुड' फ़ीचर भी है. सुरक्षा के लिए इसमें एक्टिव ब्रेक असिस्ट, लेन-कीपिंग असिस्ट और 360-डिग्री कैमरा जैसे फ़ीचर शामिल हैं.
G 63 ऑफ प्रो में 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन के साथ 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम मिलता है. यह इंजन 577 bhp की ताकत और 850 Nm का टॉर्क बनाता है, जबकि माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम तेज़ रफ़्तार पकड़ने (हार्ड एक्सिलरेशन) के दौरान अतिरिक्त 20 बीएचपी की ताकत दे सकता है. मर्सिडीज का दावा है कि यह एसयूवी 0 से 100 kmph की रफ़्तार 4.3 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 240 kmph तक सीमित है.
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