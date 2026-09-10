मर्सिडीज़-बेन्ज़ GLC इलेक्ट्रिक भारत में 2026 के आखिर तक होगी लॉन्च, बुकिंग आगामी अक्टूबर में शुरू

मर्सिडीज़-बेंज़ भारत में नई GLC इलेक्ट्रिक के लिए अक्टूबर के पहले हफ़्ते से बुकिंग शुरू करेगी. यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक SUV 2026 के आखिर में देश में लॉन्च होगी. इस मॉडल को भारत में ही असेंबल किया जाएगा और यह स्टैंडर्ड-व्हीलबेस GLC 400 4Matic स्पेसिफिकेशन के साथ आएगी.

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मर्सिडीज़-बेंज़ GLC इलेक्ट्रिक: पावरट्रेन और रेंज

नई GLC इलेक्ट्रिक को सितंबर 2025 में दुनिया के सामने पेश किया गया था और भारत में इसे GLC 400 4Matic स्पेक में बेचा जाएगा. यह 483 bhp की ताकत और 800 Nm का टॉर्क बनाती है, और 0 से 100 kmph की रफ़्तार सिर्फ़ 4.3 सेकंड में पकड़ लेती है. इसकी टॉप स्पीड 210 kmph है. GLC EV में 94 kWh का बैटरी पैक दिया गया है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह WLTP साइकल पर 715 km की रेंज देती है.

मर्सिडीज़-बेंज़ GLC इलेक्ट्रिक: कैबिन

कैबिन में स्टीयरिंग व्हील और सेंटर कंसोल पर फिजिकल बटन और रोटरी नॉब दिए गए हैं. ग्लोबल लेवल पर, डैशबोर्ड पर ऑप्शनल 39.1-इंच का MBUX हाइपरस्क्रीन लगा है, जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन और फ्रंट पैसेंजर डिस्प्ले को एक बड़े पैनल में एक साथ लाता है.

मर्सिडीज़-बेंज़ GLC इलेक्ट्रिक: डाइमेंशन्स

इलेक्ट्रिक GLC का व्हीलबेस 2,972 मिमी है, जो ICE-पावर्ड GLC के मुकाबले 84 मिमी ज़्यादा लंबा है. मर्सिडीज़-बेंज़ ने इस साल अप्रैल में लॉन्ग-व्हीलबेस GLC इलेक्ट्रिक भी पेश की थी; यह वर्जन स्टैंडर्ड मॉडल से 150 मिमी ज़्यादा लंबा और 66 मिमी ज़्यादा ऊंचा है. इसका व्हीलबेस भी 55 मिमी ज़्यादा लंबा है. हालांकि, LWB मॉडल भारत में नहीं आएगा. यहां स्टैंडर्ड-व्हीलबेस GLC इलेक्ट्रिक वर्जन ही बेचा जाएगा.

बूट में 570 लीटर की स्टोरेज जगह है, जबकि फ्रंक में 128 लीटर की अतिरिक्त जगह मिलती है.

मर्सिडीज-बेंज GLC इलेक्ट्रिक: भारत में लॉन्च

मर्सिडीज़-बेंज़ GLC इलेक्ट्रिक की बुकिंग अक्टूबर के पहले हफ़्ते में शुरू होगी और इसे 2026 के आखिर में लॉन्च किया जाएगा. लोकल असेंबली की वजह से मर्सिडीज़-बेंज़ इस मॉडल की कीमत भी कॉम्पिटिटिव रख पाएगी.