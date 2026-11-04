मर्सिडीज-बेंज GLC इलेक्ट्रिक भारत में रु.78.50 लाख में हुई लॉन्च

भारत के तेजी से बढ़ते लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में BMW की बराबरी करने की उम्मीद के साथ, मर्सिडीज-बेंज ने अपनी बिल्कुल नई GLC इलेक्ट्रिक लॉन्च की है, जिसकी कीमत रु. 78.50 लाख (एक्स-शोरूम) है. GLC का निर्माण पुणे के पास चाकन में स्थित मर्सिडीज-बेंज के प्लांट में किया जा रहा है और फिलहाल यह केवल एक ही, पूरी तरह से फीचर्स से लैस वेरिएंट - GLC 400 4MATIC - में उपलब्ध है.

मर्सिडीज-बेंज GLC इलेक्ट्रिक: डिज़ाइन और डाइमेंशन

MB.EA-M प्लेटफॉर्म पर बनी GLC इलेक्ट्रिक, अपने सेगमेंट की अन्य SUV की तुलना में काफी बड़ी है. इसकी लंबाई 4,856 mm, चौड़ाई 1,913 mm और ऊंचाई 1,652 mm है, साथ ही इसका व्हीलबेस भी काफी लंबा—2,972 mm—है. हर मामले में, GLC इलेक्ट्रिक अपने कंबशन इंजन वाले मॉडल से बड़ी है.

एक दमदार विज़ुअल पहचान देने के लिए, मर्सिडीज़-बेंज़ ने GLC इलेक्ट्रिक में क्रोम-लाइन वाली 'ग्रिल' दी है. यह डिज़ाइन 600 पुलमैन और W111 S-क्लास जैसी मर्सिडीज़ की कुछ मशहूर कारों के फ्रंट-एंड से प्रेरित है. इस ग्रिल में कुल 942 डॉटेड LED लगी हैं, जो हर बार SUV को अनलॉक करने पर एक शानदार लाइट शो पेश करती हैं.

GLC इलेक्ट्रिक की 'डिजिटल लाइट' हेडलाइट्स और रैपअराउंड टेल-लाइट क्लस्टर्स में चमकते हुए स्टार दिए गए हैं. इसके अलावा, इसमें 'पडल लैंप' भी हैं, जो ज़मीन पर तीन कोनों वाले स्टार की आकृति बनाते हैं. यह SUV छह रंगों में उपलब्ध होगी - ऑब्सीडियन ब्लैक, लैवेंडर सिल्वर, अल्पाइन ग्रे सॉलिड, पेटागोनिया रेड मेटैलिक, ओपलाइट व्हाइट ब्राइट, और यहाँ तस्वीर में दिख रहा शीयर ब्लू.

मर्सिडीज-बेंज GLC इलेक्ट्रिक: कैबिन और फीचर्स

ई-एसयूवी (e-SUV) के आकर्षण को और बढ़ाने के लिए, मर्सिडीज ने GLC इलेक्ट्रिक के इंटीरियर में 39.1 इंच की एक बड़ी 'हाइपरस्क्रीन' (Hyperscreen) दी है. इसमें तीन स्क्रीन शामिल हैं - ड्राइवर के लिए डिजिटल डिस्प्ले, सेंट्रल टचस्क्रीन और फ्रंट पैसेंजर के लिए डिस्प्ले. ये तीनों स्क्रीन एक ही कांच के टुकड़े के पीछे इस तरह लगी हैं कि वे पूरे डैशबोर्ड की चौड़ाई को कवर करती हैं.

अंदर की तरफ ध्यान खींचने वाली अन्य विशेषताओं में शामिल हैं - नौ स्विच करने योग्य हिस्सों और चमकते तारों वाली इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास रूफ, एडेप्टिव एम्बिएंट लाइटिंग, और 15-स्पीकर वाला बरमेस्टर 3D सराउंड साउंड सिस्टम.

फ्लोटिंग सेंटर कंसोल के नीचे स्टोरेज के लिए जगह खाली हो जाती है; इसमें दो वायरलेस फोन चार्जिंग पैड और कप-होल्डर दिए गए हैं, साथ ही सेंटर आर्मरेस्ट के नीचे भी जगह मौजूद है.

हालाँकि, GLC इलेक्ट्रिक में कुछ बड़ी कमियां हैं - जैसे कि सीट वेंटिलेशन (फिलहाल सिर्फ हीटेड सीटें ही उपलब्ध हैं) और पीछे की खिड़कियों के लिए सन शेड का न होना.

चूंकि GLC इलेक्ट्रिक में केवल दो कतारों में सीटें हैं, इसलिए इसमें 570 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जिसे पिछली सीटों को मोड़ने पर 1,740 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है.

मर्सिडीज-बेंज GLC इलेक्ट्रिक: बैटरी, मोटर, रेंज और चार्जिंग

GLC 400 4MATIC – जो 800-वोल्ट आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करती है – में निकल-मैंगनीज-कोबाल्ट (NMC) बैटरी लगी है, जिसकी इस्तेमाल करने योग्य क्षमता 94 kWh है. यह बैटरी दो मोटरों को पावर देती है, जो मिलकर 483 bhp की ताकत और 800 Nm का टॉर्क पैदा करती हैं. इसका मतलब यह है कि यह अब तक भारत में आई GLC का सबसे पावरफुल वर्ज़न है.

इतनी बेहतरीन परफॉरमेंस के साथ, GLC 400 मात्र 4.3 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 210 kmph है. मर्सिडीज के अनुसार, WLTP साइकिल के हिसाब से इसकी रेंज 711 किलोमीटर तक है.

स्टैंडर्ड तौर पर, GLC इलेक्ट्रिक के साथ 22 kW का AC वॉलबॉक्स चार्जर मिलेगा, जो सात घंटे से भी कम समय में बैटरी को पूरी तरह चार्ज कर सकता है. हालाँकि, जिन ग्राहकों को इस चार्जर की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मर्सिडीज़ एक ऐसा कार्ड देगी जिसमें 2,500 kWh के एनर्जी क्रेडिट पहले से लोड होंगे. इस कार्ड का इस्तेमाल पूरे भारत में पब्लिक फास्ट चार्जर पर किया जा सकेगा. GLC इलेक्ट्रिक के लिए पीक DC फास्ट-चार्जिंग क्षमता 330 kW है.

दिलचस्प बात यह है कि भारत में GLC इलेक्ट्रिक में एयर सस्पेंशन नहीं दिया गया है, जबकि विदेशों में मिलने वाले GLC 400 4MATIC पैकेज में यह सुविधा (रियर-व्हील स्टीयरिंग के साथ) शामिल है.

फिलहाल, GLC इलेक्ट्रिक का कोई सीधा प्रतिद्वंद्वी नहीं है, और 2027 में BMW iX3 के आने तक कोई प्रतिद्वंद्वी होगा भी नहीं.