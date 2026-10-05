मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने तीसरी तिमाही में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की, सभी सेगमेंट में हुई बढ़ोतरी से मिली मदद

जर्मन लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी मर्सिडीज-बेंज ने भारतीय बाजार में अब तक की सबसे अच्छी बिक्री दर्ज की है. ब्रांड ने पिछली तिमाही और 2026 के शुरुआती 9 महीनों में रिकॉर्ड संख्या में कारें बेचीं. Q3 2026 (जुलाई-सितंबर) में 5,422 गाड़ियां बिकीं, जो पिछले साल की इसी अवधि (जब कुल 5,119 यूनिट्स बिकी थीं) की तुलना में 6% अधिक है. यह प्रदर्शन 2026 की दूसरी तिमाही की तुलना में भी 17% बेहतर रहा. ब्रांड ने जनवरी-सितंबर के दौरान भी अब तक की सबसे अधिक 15,190 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल की इसी अवधि में बिकी 14,132 कारों की तुलना में 8% की वृद्धि है.

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सभी सेगमेंट और पावरट्रेन में ग्रोथ देखी गई. सबसे महंगी गाड़ियों की बिक्री कुल बिक्री का 25% से ज़्यादा रही, जो 2025 की तुलना में 13% ज़्यादा है. इनमें S-Class, मर्सिडीज़-मायबाक, EQS मायबाक SUV, G-Class, V-Class और AMG मॉडल शामिल हैं. AMG की बिक्री में 18% की ग्रोथ हुई और G 63 की मासिक बिक्री अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई. भारत में E-Class सबसे ज़्यादा बिकने वाली मर्सिडीज़-बेन्ज़ बनी रही, जबकि इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में 16% की बढ़ोतरी हुई. इसमें EQS मायाबाक SUV ने 68% की सालाना ग्रोथ के साथ खास प्रदर्शन किया.

मर्सिडीज़-बेंज़ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, संतोष अय्यर ने कहा, "मर्सिडीज़-बेंज़ के ग्लोबल प्रोडक्ट लॉन्च का सिलसिला जारी है और भारतीय ग्राहकों को इस ज़बरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च से बहुत फ़ायदा होगा. जहाँ GLC BEV जैसे आने वाले नए प्रोडक्ट ने मार्केट में पहले ही काफ़ी उत्सुकता पैदा कर दी है, वहीं लंबे समय से इंतज़ार की जा रही इलेक्ट्रिक S-Class की डिलीवरी भी इसी महीने शुरू हो जाएगी. इससे लग्ज़री पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए 'सबसे पसंदीदा लग्ज़री ब्रांड' के तौर पर मर्सिडीज़-बेंज़ की बेजोड़ लग्ज़री पहचान और मज़बूत होगी."