Mercedes-Benz 4 नवंबर को भारत में GLC इलेक्ट्रिक लॉन्च करेगी
- यह SUV भारत में स्टैंडर्ड व्हीलबेस वाले मॉडल में आएगी.
- एक चार्ज में इसकी कुल रेंज 715 km बताई गई है.
- कार की बुकिंग अक्टूबर के पहले हफ्ते में शुरू होगी.
Mercedes-Benz ने घोषणा की है कि भारत में उसकी सबसे नई EV, GLC इलेक्ट्रिक, 4 नवंबर, 2026 को बाज़ार में लॉन्च की जाएगी. जर्मन लग्जरी कार ब्रांड ने पहले ही बताया है कि वह अक्टूबर के पहले हफ्ते से इस SUV की बुकिंग लेना शुरू कर देगी. इस मॉडल को भारत में ही असेंबल किया जाएगा और यह देश में स्टैंडर्ड-व्हीलबेस GLC 400 4Matic रुप में आएगी.
इलेक्ट्रिक GLC का व्हीलबेस 2,972 mm है, जो पेट्रोल GLC से 84 mm ज़्यादा है. ब्रांड ने इस साल की शुरुआत में GLC इलेक्ट्रिक का लॉन्ग-व्हीलबेस मॉडल भी पेश किया था, लेकिन भारत में अभी वह नहीं आएगा. इस SUV में 570 लीटर का बूट स्पेस है, जबकि फ्रंक 128 लीटर का है.
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GLC इलेक्ट्रिक के कैबिन में स्टीयरिंग व्हील और सेंटर कंसोल पर फिजिकल बटन और रोटरी नॉब होंगे. केबिन की खासियत 39.1-इंच की MBUX हाइपरस्क्रीन होगी, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन और फ्रंट पैसेंजर डिस्प्ले शामिल है. इसके साथ यहाँ एक कस्टमाइज़ेबल रूफ भी होगी.
नई GLC इलेक्ट्रिक में 94 kWh का बैटरी पैक है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह एक बार चार्ज करने पर 715 km की रेंज देता है. कार 483 bhp की ताक़त के साथ 800 Nm का पीक टॉर्क देती है. यह SUV सिर्फ़ 4.3 सेकंड में 0-100 kmph की रफ़्तार पकड़ लेती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 210 किमी प्रति घंटा है.
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