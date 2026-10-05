मर्सिडीज़ मायबाक़ PHEV भारत में ₹3.35 करोड़ में हुई लॉन्च, 585 BHP वाली यह लिमो इलेक्ट्रिक मोटर पर 98 किमी की देगी रेंज
- भारत के लिए पहली हाइब्रिड मेबैक की EV मोड में टॉप स्पीड 140 kmph है
- पीछे की अलग-अलग सीटों के बीच 'बिज़नेस सेंटर' कंसोल दिया गया है
- इसमें 10 डिग्री तक रियर-एक्सल स्टीयरिंग और 15 एयरबैग्स शामिल हैं
मर्सिडीज़-बेंज़ इंडिया ने S-क्लास फेसलिफ्ट का सबसे शानदार वर्जन – मायबाक S 580 e – भारत में लॉन्च किया है. इसकी कीमत रु.3.35 करोड़ (एक्स-शोरूम) है. इस कीमत पर, मायबाक़ की कीमत रेगुलर S-क्लास प्लग-इन हाइब्रिड से लगभग रु.1.20 करोड़ ज़्यादा है, जिसे इस साल की शुरुआत में रु.2.20 करोड़ की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था.
भारत के लिए पहली मायबाक प्लग-इन हाइब्रिड
इस लग्ज़री सैलून में 3.0-लीटर, छह-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम और 4MATIC ऑल-व्हील ड्राइव दिया गया है. इसकी कुल पावर 585 bhp और टॉर्क 750 Nm है, जो 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ज़रिए चारों पहियों तक पहुँचता है.
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प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम का फ़ायदा यह है कि इस बेहद शानदार सेडान को सिर्फ़ इलेक्ट्रिक पावर पर भी चलाया जा सकता है. 28.6 kWh की बैटरी वाली S 580 e, सिर्फ़ इलेक्ट्रिक मोड (WLTP साइकल) में 98 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकती है. पूरी तरह से EV के तौर पर इस्तेमाल करने पर, S 580 e की टॉप स्पीड 140 kmph होगी.
इस कार में तीन ड्राइव मोड मिलते हैं — मायबाक, इलेक्ट्रिक और बैटरी होल्ड — साथ ही रिक्यूपरेशन को भी एडजस्ट किया जा सकता है, जिसमें वन-पेडल ड्राइविंग का ऑप्शन भी शामिल है.
मर्सिडीज़-मायबाक S 580 e: कैबिन और फ़ीचर्स
भारत में S 580 e सिर्फ़ चार-सीट वाले 'फ़र्स्ट-क्लास' कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगी. इसके पिछले हिस्से में दो अलग-अलग 'एक्ज़ीक्यूटिव' सीटें हैं, जिनके बीच में पूरी लंबाई वाला 'बिज़नेस सेंटर कंसोल' है. हर यात्री को काम करने और खाना खाने के लिए अपनी अलग जगह मिलती है. इसमें वायरलेस चार्जिंग और टेम्परेचर-कंट्रोल्ड कप होल्डर भी दिए गए हैं. पीछे के हिस्से के लिए 'कम्फर्ट पैकेज प्लस' में वेंटिलेटेड 'एक्ज़ीक्यूटिव' सीटें, पीछे वायरलेस चार्जिंग, अडैप्टिव रियर लाइटिंग, पीछे MBUX कंट्रोल और पीछे की सीटों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा फ़ीचर शामिल हैं.
S 580 e के फ्रंट में MBUX सुपरस्क्रीन दी गई है, जिसमें सेंट्रल डिस्प्ले और प्राइवेसी फ़ंक्शन वाला फ्रंट-पैसेंजर डिस्प्ले शामिल है. इसमें 3D डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है, साथ ही ऑगमेंटेड-रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले और ऑगमेंटेड-रियलिटी नेविगेशन भी इसके फ़ीचर्स में शामिल हैं.
पिछली सीट पर बैठने वालों को MBUX रियर सीट एंटरटेनमेंट सिस्टम के तहत दो स्क्रीन, दो वायरलेस हेडसेट और एक रियर MBUX रिमोट कंट्रोल मिलता है. S 580 e के एंटरटेनमेंट अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए, मर्सिडीज ने इसमें 31 स्पीकर वाला 1610-वाट का बर्मेस्टर 4D सराउंड साउंड सिस्टम दिया है.
मर्सिडीज़-मायबाक S 580 e: सुरक्षा और चेसिस
सेफ़्टी इक्विपमेंट में 15 एयरबैग शामिल हैं, जिनमें सेंटर एयरबैग, रियर साइड एयरबैग, रियर एयरबैग और बेल्टबैग शामिल हैं. 'गार्ड 360-डिग्री व्हीकल प्रोटेक्शन प्लस' पैकेज लेने पर एंटी-थेफ़्ट अलार्म सिस्टम, टक्कर का पता लगाने वाला प्री-इंस्टॉलेशन और बूट-लिड लॉकिंग डिवाइस जैसी अतिरिक्त सुविधाएँ मिलती हैं.
S 580 e में AIRMATIC एयर सस्पेंशन और रियर-एक्सल स्टीयरिंग मिलता है, जिसमें स्टीयरिंग एंगल 10 डिग्री तक हो सकता है. इसमें टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है.
मर्सिडीज़-मायबाक S 580 e: एक्सटीरियर और डिज़ाइन
दिखने में, S 580 e में खास मायबाक स्टाइल बरकरार है, जिसमें इल्यूमिनिटेड रेडिएटर ग्रिल, मायबाक-पैटर्न वाला लोगो प्रोजेक्शन और आगे व पीछे के डोर सिल्स पर इल्यूमिनेटेड मायबाक लोगो शामिल है. यह 20-इंच के मायबाक मल्टी-स्पोक फोर्जेड व्हील्स पर चलती है, जिनमें फोम एब्जॉर्बर वाले ऐसे टायर लगे हैं जो शोर को कम करते हैं.
कैबिन में क्रिस्टल व्हाइट और सिल्वर ग्रे पर्ल रंग का मेबैक एक्सक्लूसिव नैपा लेदर इस्तेमाल किया गया है, साथ ही पियानो-लैकर ट्रिम और क्रिस्टल व्हाइट नैपा लेदर का रूफ लाइनर भी है. लकड़ी और लेदर वाला मल्टी-फ़ंक्शन स्टीयरिंग व्हील, डिज़ाइनर बेल्ट बकल, मोटे फ़्लोर मैट और रोज़-गोल्ड बॉर्डर वाली हाई-ग्लॉस सफ़ेद चाबी भी स्टैंडर्ड फ़ीचर्स में शामिल हैं. भारत के लिए, मर्सिडीज़-मेबैक ने S 580 e में लोड फ़्लोर के ऊपर एक कोलैप्सिबल (फोल्ड होने वाला) स्पेयर व्हील भी दिया है, जो इसके यूरोपियन वर्जन से अलग है.
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