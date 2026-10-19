भारत में एमजी एस्टर हुई बंद, 2027 में नई एसयूवी ले सकती है जगह

डीलर सूत्रों के अनुसार, औसत बिक्री के चलते JSW MG मोटर इंडिया ने अपनी मिड-साइज़ SUV 'एस्टर' (Astor) को बंद कर दिया है. 2021 में लॉन्च हुई एस्टर का मुकाबला ह्यून्दे क्रेटा, किआ सेल्टॉस, फोक्सवैगन टाइगुन और स्कोडा कुशक जैसी स्थापित गाड़ियों से था, लेकिन यह इस सेगमेंट में अपनी जगह बनाने में संघर्ष करती रही.

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सितंबर 2025 से सितंबर 2026 के बीच, इस SUV की औसत मासिक बिक्री केवल 112 यूनिट रही, जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में इसके सामने आई चुनौतियों को दर्शाती है.

शुरुआत में एस्टर दो पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ आती थी: एक 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो 110 bhp की ताकत बनाता था, और दूसरा 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन जो 140 bhp की ताकत पैदा करता था. हालाँकि, MG ने फरवरी 2025 में टर्बो-पेट्रोल विकल्प को बंद कर दिया. अब इस SUV में केवल नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जिसके साथ 5-स्पीड मैनुअल या CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है.

पावरट्रेन के सीमित विकल्पों की वजह से, पेट्रोल, डीजल, CNG और हाइब्रिड के व्यापक विकल्प देने वाले प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले एस्टर पिछड़ जाती है.

हालाँकि, MG मिड-साइज़ SUV सेगमेंट से बाहर नहीं जा रही है. खबर है कि कंपनी एक नया मॉडल तैयार कर रही है जो इसके 'सिग्मा' (SIGMA) प्लेटफॉर्म पर आधारित हो सकता है. यह प्लेटफॉर्म इंटरनल कंबशन, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन को सपोर्ट करता है. उम्मीद है कि यह नया मॉडल 2027 में लॉन्च होगा, जिससे MG को इस सेगमेंट में मुकाबला करने का एक और मौका मिल सकता है.