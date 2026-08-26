एमजी हेक्टर टॉम हॉक ईवी, प्लग-इन हाइब्रिड रु.19.49 लाख में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 26, 2026
हाइलाइट्स
- एमजी हेक्टर टॉम हॉक ईवी की शुरुआती कीमत ₹19.49 लाख (एक्स-शोरूम) है
- एमजी हेक्टर हॉक PHEV की शुरुआती कीमत ₹25.69 लाख (एक्स-शोरूम) है
- हेक्टर टॉम हॉक EV 5 और 7-सीट लेआउट में उपलब्ध है; जबकि PHEV सिर्फ़ 7-सीटर है
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अपने नए ADAPT प्लेटफ़ॉर्म पर बने पहले मॉडल - MG हेक्टर टोमाहॉक प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) और टॉमाहॉक EV - लॉन्च किए हैं. PHEV की कीमत रु.25.69 लाख से शुरू होती है, जबकि EV की कीमत रु.19.49 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. तीन-रो वाली एसयूवी के तौर पर आने वाली हेक्टर टॉमाहॉक, MG की सिस्टर कंपनी वुलिंग की एक SUV पर आधारित है, जो दूसरे साउथ-ईस्ट एशियाई बाज़ारों में वुलिंग स्टारलाइट 560 या वुलिंग एकिसन के नाम से बेची जाती है.
यह भी पढ़ें: एमजी हेक्टर Hawk ईवी 500 किमी से ज़्यादा की देगी रेंज
एमजी हेक्टर टॉमाहॉक EV की कीमतें:
|वैरिएंट
|7-सीटर
|5-सीटर
|एक्साइट
|रु.19.49 लाख
|—
|एक्सक्लूसिव
|रु.21.99 लाख
|—
|एसेंस
|रु.23.49 लाख
|रु.22.99 लाख
एमजी हेक्टर टॉमाहॉक PHEV की कीमतें:
|वैरिएंट
|7-सीटर
|एक्सक्लूसिव
|रु.25.69 लाख
|एसेंस
|रु.27.79 लाख
एमजी हेक्टर टॉमाहॉक: डिज़ाइन और स्टाइलिंग
एमजी हेक्टर टॉमाहॉक PHEV
दिखने में, Tomahawk PHEV और Tomahawk EV अपने ग्लोबल वर्ज़न से बहुत अलग नहीं हैं. दोनों एसयूवी में बॉक्सी और अपराइट स्टाइलिंग बरकरार रखी गई है, लेकिन कुछ मुख्य बदलाव किए गए हैं, जैसे कि हेडलैंप के बीच लाइटबार और जलने वाले MG लोगो के साथ नया ट्रिम पैनल, नए अलॉय व्हील डिज़ाइन और टेलगेट पर नई बैजिंग.
एमजी हेक्टर टॉमाहॉक EV
वहीं, PHEV अपने पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मॉडल से अलग दिखता है. इसकी वजह है इसका बदला हुआ फ्रंट डिज़ाइन, जिसमें नए डिज़ाइन का बंपर है. इस बंपर में सेंट्रल एयर-डैम के चारों ओर सिल्वर एक्सेंट, ब्लैक-फिनिश वाली ग्रिल और नकली साइड वेंट सराउंड दिए गए हैं. हेडलाइट्स के बीच का बंद पैनल बॉडी के रंग का है. PHEV में अलग तरह के अलॉय व्हील डिज़ाइन भी मिलते हैं.
एमजी हेक्टर टॉमाहॉक: कैबिन
अंदर की तरफ, इसके ग्लोबल मॉडल के मुकाबले कैबिन में ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं. मुख्य बदलाव सिर्फ़ अपहोल्स्ट्री के रंगों, स्टीयरिंग व्हील पर MG की बैजिंग और अलग-अलग वैरिएंट्स में मिलने वाले फ़ीचर्स तक ही सीमित हैं. हेक्टर टॉमाहॉक दो तरह के सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में आती है - एक दो-रो वाली पाँच-सीट वाली लेआउट या तीन-रो वाली लेआउट, जिसमें दूसरी रो में बेंच सीट और तीसरी रो में दो फ़ोल्ड-फ़्लैट सीटें होती हैं.
डैशबोर्ड का डिज़ाइन साफ़-सुथरा और व्यवस्थित है, जिसमें बीच में एक बड़ी टचस्क्रीन, कम से कम स्विच और आगे की सीटों के बीच ऊँचाई पर लगा सेंट्रल फ़्लोर कंसोल है. स्टीयरिंग के पीछे एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और कैबिन को प्रीमियम एहसास देने के लिए कई जगहों पर सॉफ्ट-टच मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है.
PHEV का कैबिन डिज़ाइन और लेआउट एक जैसा ही है, बस मटीरियल के रंगों के मामले में यह अपनी इलेक्ट्रिक सिबलिंग से अलग है.
एमजी हेक्टर टॉमाहॉक: फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो, सबसे महंगे वेरिएंट्स में पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ड्राइवर सीट मेमोरी फंक्शन, हरमन का 10-स्पीकर वाला इन्फिनिटी ऑडियो सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, 256-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 8.8-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ 15.6-इंच की टचस्क्रीन, वायरलेस फोन चार्जिंग पैड, पावर्ड टेलगेट, व्हील व्यू के साथ 360-डिग्री कैमरा और भी बहुत कुछ मिलता है.
सेफ्टी के मामले में, आपको ESC, EBD के साथ ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और 11 ड्राइवर असिस्टेंस फ़ंक्शंस वाला लेवल 2 ADAS जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं.
एमजी हेक्टर टॉमाहॉक: पावरट्रेन की जानकारी
टॉम हॉक EV की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक SUV में 69.2 kWh की बैटरी है जो फ्रंट एक्सल पर लगी इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती है. एमजी का दावा है कि इसकी रेंज 517 km तक है. एमजी का कहना है कि टॉम हॉक ईवी में 90 kW तक की DC फ़ास्ट चार्जिंग (लगभग 35 मिनट में 30 से 80% चार्जिंग) और 7.4 kW तक की AC चार्जिंग की सुविधा है. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 201 bhp की ताकत और 310 Nm का टॉर्क बनाती है, और MG का दावा है कि यह SUV 0 से 100 kmph की रफ़्तार 8.2 सेकंड में पकड़ लेती है.
हेक्टर टॉमाहॉक EV भारत की पहली ऐसी EV बन गई है जिसमें 'व्हीकल-टू-होम' (Vehicle-to-Home) की सुविधा है, जिससे कार की ट्रैक्शन बैटरी का इस्तेमाल घर के लिए पावर सोर्स के तौर पर किया जा सकता है. अब तक भारत में ज़्यादातर EV में 'व्हीकल-टू-व्हीकल' या 'व्हीकल-टू-लोड' की सुविधा ही मिलती रही है.
PHEV की बात करें तो, हेक्टर टॉम हॉक PHEV में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 20.5 kWh की ऑन-बोर्ड बैटरी दी गई है, जिससे यह 1100 km से ज़्यादा की रेंज देती है. एमजी का कहना है कि टॉम हॉक पहली ऐसी हाइब्रिड कार है जिसमें गियरबॉक्स के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच दिया गया है, और इसके इंजन को खास तौर पर हाइब्रिड पावरट्रेन में इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन और इंजीनियर किया गया है. एमजी का दावा है कि इसका कुल सिस्टम ताकत 198 bhp है.
एमजी हेक्टर टॉम हॉक: डिलेवरी
एमजी का कहना है कि दोनों एसयूवी की बुकिंग अब शुरू हो गई है. टॉम हॉक ईवी की डिलेवरी सितंबर 2026 से शुरू होगी, जबकि PHEV की डिलेवरी नवंबर से शुरू होगी.
सभी कीमतें (एक्स-शोरूम)
लोकप्रिय एमजी मॉडल्स
- एमजी कॉमेट ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.5 - 10 लाख
- एमजी हेक्टरएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.99 - 20 लाख
- एमजी ग्लॉस्टरएक्स-शोरूम कीमत₹ 38.33 - 42.49 लाख
- एमजी जेडएस ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 17.99 - 20.5 लाख
- एमजी हेक्टर प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 16.05 - 21.34 लाख
- एमजी एस्टरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.65 - 15.36 लाख
- एमजी साइबरस्टरएक्स-शोरूम कीमत₹ 82.5 लाख
- एमजी Hector Tomahawk EVएक्स-शोरूम कीमत₹ 19.49 - 23.49 लाख
- एमजी एम9 ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 79.94 लाख
- एमजी महामहिमएक्स-शोरूम कीमत₹ 42.49 - 44.99 लाख
- एमजी विंडसर EVएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.24 - 18.99 लाख
अपकमिंग कार्स
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 22, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
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