एमजी हेक्टर टोमाहॉक EV को दो महीनों में मिली 10,000 से ज़्यादा बुकिंग

अगस्त 2026 के आखिर में भारत में लॉन्च हुई हेक्टर टोमाहॉक ट्विन्स, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के नए ADAPT आर्किटेक्चर पर बने पहले मॉडल और भारत में कंपनी के पहले प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल के तौर पर आईं. EV के लिए ₹19.49 लाख और हाइब्रिड के लिए ₹25.69 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च की गई ये दोनों SUV दो महीने से भी कम समय से बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. MG ने बताया है कि ग्राहकों से इन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और EV की अब तक 10,000 से ज़्यादा बुकिंग हो चुकी हैैं.

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JSW MG मोटर इंडिया के सेल्स हेड, लक्ष्मी राम कुमार सुब्बाराज ने 'carandbike' से टोमाहॉक सिब्लिंग्स की डिमांड के बारे में बात करते हुए कहा, "मैं आपको बता सकता हूं कि टोमाहॉक EV के लिए हमने बहुत कम समय में 10,000 से ज़्यादा बुकिंग्स का आंकड़ा पार कर लिया है. और हमें उम्मीद है कि फेस्टिव सीज़न के दौरान हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी और टोमाहॉक EV के लिए हमारे पास काफी अच्छे ऑर्डर्स होंगे."



टोमाहॉक के दोनों वैरिएंट की बुकिंग लॉन्च के दिन - 26 अगस्त, 2026 - को शुरू हुई, और EV की डिलेवरी सितंबर के आखिर में शुरू होगी. वहीं, प्लग-इन हाइब्रिड की डिलीवरी नवंबर 2026 से शुरू होगी.

सुब्बाराज ने यह भी कहा कि PHEV की बुकिंग भी ज़बरदस्त रही, हालांकि उन्होंने बुकिंग के कोई आंकड़े नहीं बताए. उन्होंने कहा, "मैं अभी आपको कोई संख्या तो नहीं बता सकता, लेकिन प्लग-इन हाइब्रिड को बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.

हेक्टर टोमाहॉक EV सिर्फ़ 69.2 kWh बैटरी के साथ तीन वैरिएंट में उपलब्ध है और एक बार फुल चार्ज करने पर 517 km तक की रेंज देती है. इसमें फ्रंट-व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड है, लेकिन खरीदारों को वैरिएंट के आधार पर 5 या 7-सीट कॉन्फ़िगरेशन चुनने का ऑप्शन मिलता है. वहीं, PHEV में छोटी 20.5 kWh बैटरी के साथ 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिससे SUV को 1100 km से ज़्यादा की रेंज मिलती है। PHEV की सिर्फ़ EV मोड में रेंज का दावा 115 km है.