हम एमजी हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी को अहमदाबाद से गुरुग्राम तक 940 km की यात्रा पर लेकर निकले, ताकि यह जान सकें कि इसकी प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक भारतीय बाजार में एक बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखती है या नहीं.



इस एसयूवी में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन, एक इलेक्ट्रिक मोटर और 20.5 kWh की बैटरी दी गई है. इसने बिना दोबारा पेट्रोल भरवाए या बैटरी चार्ज किए 940 km की दूरी तय की और मंजिल पर पहुंचने के बाद भी इसमें 186 km की अनुमानित दूरी बाकी थी.



एमजी हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी की कीमत ₹25.70 लाख से ₹27.80 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.

परिचय और हमारी चुनौती







हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी के साथ एमजी भारतीय बाजार में एक नया पावरट्रेन विकल्प लेकर आई है, जो इलेक्ट्रिक कार के फायदे और पेट्रोल इंजन की सुविधा को एक साथ लाता है. सामान्य स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों के उलट, इसकी बैटरी को बाहरी चार्जर से भी चार्ज किया जा सकता है. इससे यह लंबी दूरी तक केवल बिजली की मदद से चल सकती है.



हमने इसकी क्षमता परखने के लिए इससे एक बार पेट्रोल का टैंक पूरा भरवाकर और बैटरी पूरी तरह चार्ज करके करीब 1,000 km की यात्रा की, जिसमें कार में चार लोग और उनका सामान भी मौजूद था. क्या यह एसयूवी हमारी इस चुनौती को पूरा कर पाएगी? आइए जानते हैं.







टॉमहॉक पीएचईवी में 1.5-लीटर का एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन, एक इलेक्ट्रिक मोटर और 20.5 kWh की बैटरी दी गई है. दोनों की संयुक्त ताकत करीब 200 bhp और 237 Nm है. एमजी का दावा है कि यह एसयूवी केवल बिजली की मदद से 115 km तक चल सकती है.



इसका पावरट्रेन छह अलग-अलग तरीकों से काम करता है, जिनमें पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोड, हाइब्रिड मोड और ब्रेक लगाने पर बैटरी चार्ज करने का मोड शामिल है. हालांकि, इसकी खास बात यह है कि कार खुद ही जरूरत के हिसाब से इन तरीकों को बदलती रहती है. चालक को इन्हें बार-बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती. आपको बस इसे एक सामान्य ऑटोमैटिक कार की तरह चलाना है.



पहला दिन: अहमदाबाद से जयपुर



हमने अपनी यात्रा पूरी तरह चार्ज बैटरी और 52-लीटर पेट्रोल टैंक के साथ शुरू की. क्लस्टर पर कुल अनुमानित रेंज 1,123 km दिखाई दे रही थी. इसमें पेट्रोल से 1,000 km और बैटरी से 123 km की रेंज शामिल थी.







सफर के शुरुआती हिस्से में कार लगभग पूरी तरह बिजली से चल रही थी. इलेक्ट्रिक मोटर का तुरंत मिलने वाला टॉर्क शहर में गाड़ी चलाना आसान बना रहा था और केबिन भी काफी शांत था. जब बैटरी का चार्ज करीब 20 से 25 प्रतिशत तक पहुंचा, तो पेट्रोल इंजन ने ज्यादा काम करना शुरू कर दिया. हालांकि, कार ने बैटरी में कुछ चार्ज बचाकर रखा, ताकि जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रिक मोटर भी मदद कर सके.



इसका एक और अच्छा पहलू है इंजन की आवाज और कंपन पर नियंत्रण. पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के बीच बदलाव बेहद सहज है. दोनों में से कोई भी काम कर रहा हो, केबिन में आवाज या कंपन बहुत कम महसूस होता है. यहां तक कि जब दोनों मिलकर काम करते हैं, तब भी ताकत का प्रवाह बिना किसी झटके के मिलता है. अब तक हमने जिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों को चलाया है, उनमें ऐसा अनुभव देखने को नहीं मिला.







करीब 480 km की दूरी तय करने के बाद कार की स्क्रीन पर 4.1 L/100 km का औसत दिखा. यानी लगभग 24.4 kmpl. इस दौरान बैटरी का चार्ज भी करीब 20 से 25 प्रतिशत पर बना रहा. इससे पता चलता है कि कार बैटरी को पूरी तरह खाली करने के बजाय हाइब्रिड तरीके से काम करने के लिए कुछ चार्ज बचाकर रखती है.



चार्जिंग की बात करें तो टॉमहॉक पीएचईवी में 3.3 kW AC चार्जिंग की सुविधा है. 10 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक बैटरी चार्ज करने में करीब 7 से 8 घंटे लगते हैं. इसके लिए आपको घर पर चार्जर लगवाना होगा, ठीक वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक कार के लिए लगवाते हैं. हालांकि, इसमें 7 kW या 11 kW की तेज AC चार्जिंग का विकल्प नहीं मिलता.







लंबी यात्रा के दौरान जरूरत पड़ने पर इसमें 25 kW DC फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी मिलती है. इसकी मदद से बैटरी को 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज करने में करीब 35 मिनट लगते हैं.



पहले दिन के अंत तक हमने 660 km की दूरी तय कर ली थी. इसके बावजूद कार की स्क्रीन पर पेट्रोल से 460 km की अनुमानित रेंज बाकी दिखाई दे रही थी. बैटरी का चार्ज भी करीब 20 प्रतिशत पर बना हुआ था.



दूसरा दिन: जयपुर से गुरुग्राम







दूसरे दिन हमें इसे एक्सप्रेसवे पर चलाने का मौका मिला. यहां पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर काम कर रहे थे. करीब 200 bhp की संयुक्त ताकत हाईवे पर गाड़ी चलाने और दूसरी गाड़ियों से आगे निकलने के लिए पर्याप्त लगी.



एसयूवी का प्रदर्शन अच्छा है. आप किसी भी गति पर चल रहे हों, एक्सीलरेटर दबाने पर इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से अतिरिक्त ताकत मिलती है और गाड़ी तेजी से रफ्तार पकड़ती है.हालांकि, इस दौरान कुछ कमियां भी सामने आईं. इनमें सबसे बड़ी कमी एयर कंडीशनिंग की रही. खासकर दोपहर में इसका प्रदर्शन काफी कमजोर हो गया. ऐसा लगा कि कई बार इसका कंप्रेसर काम करना बंद कर रहा है.







कार में चार लोग मौजूद थे, ऐसे में केबिन को ठंडा रखना मुश्किल हो गया. क्या ऐसा पावरट्रेन की कार्यप्रणाली या ईको मोड की वजह से हो रहा है, इसकी पुष्टि के लिए और जांच की जरूरत है.गाड़ी चलाने के अनुभव को लेकर भी अपनी उम्मीदें थोड़ी संभालकर रखनी होंगी. इसका पावरट्रेन बेहद सहज है और ताकत की भी कमी नहीं है, लेकिन टॉमहॉक पीएचईवी चलाने में ज्यादा रोमांच नहीं देती. यह एक आरामदायक पारिवारिक एसयूवी ज्यादा लगती है, न कि ऐसी गाड़ी जिसे केवल ड्राइविंग का आनंद लेने के लिए चलाने का मन करे.







इसका स्टीयरिंग हल्का है, लेकिन तेज या उत्साह से गाड़ी चलाते समय सड़क से मिलने वाला जरूरी अहसास नहीं देता. इसकी ड्राइविंग उतनी मजेदार नहीं है और न ही यह चालक को गाड़ी के व्यवहार के बारे में ज्यादा जानकारी देती है. ड्राइविंग के मामले में यह टॉमहॉक ईवी जैसी ही महसूस होती है.

दूसरी ओर, इसका सस्पेंशन थोड़ा सख्त जरूर है, लेकिन सड़क की ऊबड़-खाबड़ सतह और गड्ढों को यह अच्छी तरह संभाल लेता है.



निष्कर्ष







दो दिन के सफर के बाद हम आखिरकार गुरुग्राम पहुंच गए. कार के ट्रिप मीटर पर 940 km दर्ज थे और इसके बावजूद स्क्रीन पर 186 km की अनुमानित रेंज बाकी दिखाई दे रही थी. यानी कार की कुल अनुमानित रेंज 1,100 km से ज्यादा थी, जो एमजी के दावे के काफी करीब है.



एमजी हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी भारत में प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक को एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करती है. रोजमर्रा के छोटे सफर में इसे इलेक्ट्रिक कार की तरह चलाया जा सकता है, जबकि लंबी यात्रा के लिए पेट्रोल इंजन की सुविधा भी मिलती है.



हालांकि, लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद इसकी विश्वसनीयता, शहर में मिलने वाला वास्तविक माइलेज और कुल रखरखाव खर्च जैसे सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं. इसके लिए अलग-अलग परिस्थितियों में इस पावरट्रेन के साथ और समय बिताना होगा.

