MG M9 और Cyberster अब BaaS के साथ उपलब्ध, कीमतें ₹ 69.99 लाख से शुरू

JSW MG Motor इंडिया ने अपनी दो सबसे महँगी कारों पर 'बैटरी-एज़-अ-सर्विस'(BaaS) विकल्प जोड़ दिया है. इससे MG Select डीलरशिप के ज़रिए बेची जाने वाली M9 इलेक्ट्रिक MPV और Cyberster रोडस्टर की शुरुआती क़ीमत पहले से कम हो गई है. इसके बाद, M9 की शुरुआती कीमत अब ₹69.99 लाख, एक्स-शोरूम है, जबकि Cyberster की कीमत ₹72.49 लाख से शुरु होती है. वहीं बैटरी का किराया ₹8 प्रति km तय किया गया है.

मॉडल पूरी क़ीमत BaaS कीमत दाम में फ़र्क़ M9 Rs 79.94 लाख Rs 69.99 लाख Rs 9.95 लाख Cyberster Rs 82.49 लाख Rs 72.49 लाख Rs 10 लाख

बिनाBaaS के Cyberster की कीमत ₹82.49 लाख है, इसलिए इसे चुनने पर कार के दाम में ₹10 लाख की कमी हो गई है. वहीं, M9 की कीमत ₹79.94 लाख है, और BaaS का विकल्प चुनने पर यह ₹9.95 लाख कम हो जाएगी.

इस स्कीम के अलावा, दोनों कारों में कोई और बदलाव नहीं हुआ है. M9 में अभी भी 90 kWh का बैटरी पैक लगा है और आगे की तरफ एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिनकी मदद से 548 km तक की रेंज मिलती है. यह सात-सीटर कार है और इसमें मसाज और दूसरी-रो पर वेंटिलेटेड सीटें, दो सनरूफ, लेवल 2 ADAS और 13-स्पीकर वाला JBL साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं.

साइबरस्टर (Cyberster) में 77 kWh का बैटरी पैक और डुअल इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, जो कुल मिलाकर 528 bhp और 725 Nm टॉर्क देती हैं. MG का दावा है कि यह कार सिर्फ़ 3.2 सेकंड में 0-100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है और एक बार फुल चार्ज होने पर 580 km की रेंज देती है.