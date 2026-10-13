एमजी विंडसर ईवी इंडल्ज एडिशन रु.17.89 लाख में हुआ लॉन्च

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने त्योहारों के मौसम से पहले विंडसर ईवी का एक नया स्पेशल एडिशन पेश किया है. नई एमजी विंडसर इंडल्ज की सिर्फ़ 300 यूनिट्स ही उपलब्ध होंगी और इसकी कीमत रु.17.89 लाख (एक्स-शोरूम) है. इस स्पेशल एडिशन की खासियत है इसका नया बाहरी पेंट फ़िनिश, साथ ही कैबिन अपहोल्स्ट्री का नया कलर स्कीम और स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले कुछ अतिरिक्त फ़ीचर्स शामिल है. स्पेशल एडिशन की कीमत विंडसर एसेंस 38 kWh से लगभग रु.89,000 ज़्यादा है.

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विंडसर इंडल्ज एडिशन नए 'शैडो गोल्ड' बाहरी पेंट फ़िनिश में उपलब्ध है, जिसके साथ ब्लैक-फ़िनिश वाली छत, विंग मिरर्स और अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. तस्वीरों में दिख रही अतिरिक्त ब्लैक और क्रोम ट्रिम एक ऑप्शनल एक्सेसरीज़ पैकेज है, जो इस स्पेशल एडिशन के लिए खास तौर पर है. बाहरी डिटेलिंग के अलावा, इस एक्सेसरीज़ पैकेज में 3D फ़्लोर मैट्स, रियर सनशेड्स और लेदर की-कवर भी शामिल हैं.

कैबिन में डुअल-टोन टैन और ब्लैक कलर स्कीम दी गई है और हेडरेस्ट पर 'Inspire' की ब्रांडिंग है. इस स्पेशल एडिशन में आगे की सीटों पर नेक पिलो भी दिए गए हैं, जबकि पीछे बैठने वालों को थ्रो पिलो और सबसे खास बात, छत पर लगा फोल्ड-होने वाला मीडिया डिस्प्ले मिलता है जिसे MG 'प्राइव स्क्रीन' (Prive Screen) कहता है. 15.6-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन, एडेप्टिव एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ और अन्य फीचर्स टॉप-स्पेक 'एसेंस 38 kWh' मॉडल से ही लिए गए हैं.

पिछले साल के विंडसर इंस्पायर एडिशन की तरह ही, विंडसर इंडल्ज भी सिर्फ़ 38 kWh बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर फ्रंट व्हील्स को ताकत बनाती है. इसकी ताकत 134 bhp और टॉर्क 200 Nm है, और इसकी रेंज भी पहले की तरह 332 km ही है.

विंडसर EV की बिक्री 90,000 यूनिट के आंकड़े के करीब; 50% मांग टियर-1 शहरों से

पिछले 2 सालों में विंडसर भारतीय बाज़ार में MG का सबसे लोकप्रिय मॉडल बन गया है. सितंबर 2024 में लॉन्च होने के बाद से इसकी बिक्री अब 90,000 यूनिट के आंकड़े के करीब पहुँच रही है। इस EV ने जुलाई 2026 में ही 75,000 यूनिट का आंकड़ा पार कर लिया था.

भारत में विंडसर EV की बिक्री पर बात करते हुए, JSW MG मोटर इंडिया के सेल्स हेड, लक्ष्मी राम कुमार सुब्बाराज ने carandbike को बताया, "अगर हम विंडसर को एक पैकेज के तौर पर देखें - जिसमें कीमत, जगह, अंदर का आराम, टेक्नोलॉजी और सिस्टम आर्किटेक्चर जैसी खूबियां शामिल हैं - तो मुझे लगता है कि इसकी कुल वैल्यू बहुत अच्छी है. यही वजह है कि हम लगभग 90,000 यूनिट्स तक पहुँच चुके हैं और बहुत जल्द 1 लाख यूनिट्स का आँकड़ा भी छू लेंगे."

सुब्बाराज ने आगे कहा कि विंडसर की मांग टियर-1 शहरों और छोटे कस्बों के बीच लगभग 50:50 के अनुपात में बंटी हुई थी, जबकि विंडसर की कुल बिक्री में 'बैटरी एज़ ए सब्सक्रिप्शन' की हिस्सेदारी लगभग 20% थी.

सुब्बाराज ने कहा, "अलग-अलग मार्केट में 'बैटरी-एज़-ए-सर्विस' (BaaS) के लिए देश भर में 15 से 20% की रेंज देखी जा रही है और कुछ मार्केट में तो यह इससे भी ज़्यादा है. यह हर महीने बदलता रहता है, लेकिन मोटे तौर पर BaaS के लिए हम 20% से कम का आंकड़ा देख रहे हैं."